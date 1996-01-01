2005年“EEI携手校园活动”在北京启动。EEI（中国中小学绿色教育行动）是bp和中国教育部及世界自然基金会三方合作开展的十年环境教育项目，旨在为中国基础教育体制中引入可持续发展教育的理念，将成为中国2亿中小学生正规教育课程中不可缺少的一部分。“EEI携手校园活动”是此EEI项目的延伸。



北京东直门中学是第一所参加“EEI携手校园活动”的学校，在bp的支持下该校举办了一系列以能源和可持续发展为主题的专题课。bp的志愿者们给学生们带去了对环境与发展的独特见解和专业知识，深受师生们的欢迎。现在，我们有更多的员工投身于这项活动。

在广东省“bp海丰希望小学”也正在开展“EEI携手校园活动”。该校是bp捐助的希望小学，也是“中国中小学绿色教育行动”的试点学校。

“EEI携手校园活动”为bp员工提供一个积极参与社区活动的平台，增强了bp员工对企业社会的责任感。

绿色教育在EEI“携手校园”中延伸——bp绿色教育志愿活动侧记

在bp工作已数年的张芃，绝对无法想象初入bp的工作职责中会包括去中学讲课，而如今张芃不但是bp组织的EEI“携手校园”项目在北京东直门中学的一名绿色教育志愿者，而且还是这个项目在北京的主要联系人。正是 EEI“携手校园”项目让bp志愿者和参与项目的学校老师们走到一起。

EEI“携手校园”项目是bp联合发起的“中国中小学绿色教育行动”（EEI）的延伸。EEI是bp与中国教育部及世界自然基金会（WWF）合作开展的为期十年的环境教育项目，是首个在中国由政府部门、跨国企业以及非政府组织三方共同合作开展的环境教育项目。

中国中小学绿色教育行动（EEI）的目的是将环境教育和可持续发展理念引入中国正规教育体系中。通过EEI项目的推广，环境教育正在融入到全国两亿中小学生的学校课程中。EEI“携手校园”项目为bp员工提供了一个积极参与该活动的平台，通过这个平台，bp员工有机会配合学校老师一起在课堂内外加强对学生的环境教育，丰富学生关于可持续发展的知识。

“2005年9月21号，我永远也不会忘记这个日子，就在这一天，我第一次以一名老师的身份走进教室，我发现整个教室坐满了学生，他们一个个都睁着一双好奇的眼睛，等待我来告诉他们新的知识。”张芃说，“刚开始我还有点紧张，但很快就和同学们打成一片了，我发现其实我可以和他们分享很多知识。他们的知识丰富，而且对什么东西都很好奇，这些都给我留下了深刻的印象。EEI“携手校园”活动的确给我带来了许多意外的惊喜和收获。”

随着越来越多的bp员工加入到张芃和他的伙伴当中，志愿者精神也在bp中国得到广泛传播……

北京东直门中学是第一所参加EEI“携手校园”活动的学校。2005年3月，bp集团负责对外事务的集团副总裁马克·威尔先生正式启动了该项目，从此张芃就和他的伙伴们开始了绿色教育志愿者活动。至今为止，他们一共为这个项目投入了175小时的工作。张芃和他的同事们被这些中学生们的热情和朝气深深打动，他们很快就忘记了初次登台授课的局促与不安，完全投入到与同学们的热烈讨论之中。

无论是给同学们讲解理论，还是与他们一起进行小组讨论，每一位bp志愿者都非常投入，同学们也听得津津有味。

来自bp的志愿者关宏对这项活动投入了极大的热情，她说：“你会不知不觉地融入到这个朝气蓬勃的群体当中，你会发现与他们一起讨论、一起思考是一件很有趣的事，而且你也可以从他们身上学到很多东西。”

关宏惊讶于同学们的创新能力和丰富知识，她认为他们“非常有想法，居然可以想到利用外太空的能源作为替代能源。”

另一位bp志愿者冯晶晶表示，自己很高兴与这些中学生分享环境知识，在和他们的讨论当中，自己也有很多收获。正是这种互动形式的授课使同学们和bp志愿者们都觉得倍受启发、受益匪浅。

最近，张芃和他的五位同事还向东直门中学的同学们推出了一个SMART计划。SMART指的是具体（Specific）、量化（Measurable）、可行（Achievable ）、实际（Realistic）和有时限性（Time-bound）。bp志愿者们将一个班的同学分为六个小组，六个志愿者被分到每个小组，与小组成员共同讨论SMART计划，引导他们从几个目标中做出选择。老师、同学们以及bp的志愿者们一起制定出了一系列定期可以实现的目标。比如，他们决定在一个月内每个家庭节约10度电。张芃说：“从这些孩子们讨论的各种节约能源的奇思妙想中，你就可以体会到他们对环保的热情。”

bp集团副总裁兼bp中国总裁德开瑞博士说：“在日常工作外，bp员工通过参与这些志愿者活动为周围社区做出了很多贡献。我相信他们的付出会进一步促进社区的建设。同时我也希望这种无私奉献的志愿精神在今后能够继续发扬光大，去影响和感染更多的人。”

相信在bp志愿者和老师们的推动下，EEI“携手校园”活动将继续在促进环境教育的实施中发挥积极作用，而可持续发展也必将成为国内各个学校共同倡导的理念。