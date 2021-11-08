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重磅首发！《bp世界能源统计年鉴》2021年版正式发布
bp与国家电投签署10年期天然气供应协议
bp与国家电力投资集团有限公司（下称“国家电投”）的全资子公司国家电力投资集团海外投资有限公司[下称“国家电投广东公司（海外公司）”]签署天然气购销协议。
bp携手奥动新能源，助力中国发展换电网络
bp和沃尔沃汽车深化战略合作共同推进可持续发展
bp中国和沃尔沃汽车亚太宣布，双方将作为战略合作伙伴在中国推进各自在净零排放、气候零负荷和可持续发展方面的目标，并提供全价值链的综合能源解决方案。
《bp世界能源展望》（2020年版）
bp集团发布全新战略
bp 今天宣布了新的十年战略，将重塑其业务，从一家专注于生产资源的国际石油公司转变为一家专注于为客户提供解决方案的综合性能源公司。
bp 在中国的足迹可追溯至上个世纪七十年代，目前是国内油气行业领先的外商投资企业之一。
引领对气候变化问题的关注，探寻有利于环境的可持续能源解决方案 , 致力于推动企业和教育的发展。
bp 自在华开展业务以来，不断为客户提供着运输燃料、光热能源、油品零售服务以及与人们日常生活密切相关的各种石化产品。