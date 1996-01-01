为中国的未来，培养人才

Junior Achievement青年成就计划（下称“JA”），是1919年在美国成立的一个非营利性机构。JA最主要的目标是帮助青少年了解市场经济的重要性，商业在全球经济的作用，企业家对环境和社会事务所承担的义务，及道德和性格培养对商业领导者的重要性。JA在中国开展活动始于1995年，致力于在小学、中学和大学开设以商业和经济为基础的课程，以启迪和教育青少年注重市场经济。

2005年5月，bp 员工首次加入了JA（青年成就）活动。2005年9月，“bp员工配比计划”正式批准JA为符合条件的志愿组织。2005年9月—12月，志愿者完成了一学期的课程，包括面向小学的“我们的世界”、面向中学的“国际市场”、面向大学的“企业经营管理实战模拟”和“事业启航”。2006年1月，JA授予陆誉林和伍国恩“2005年志愿者伙伴奖” ， 授予王颖盈“2005最具奉献精神奖”。

2005年以来，bp员工持续助力JA（青年成就）活动。2010年7月23日下午，由国际青年成就中国（JA China）与 bp 共同举办的JA职业见习日活动顺利进行。本次活动中，上海位育中学的25位同学来到 bp 上海办公室，在17位志愿者的带领下，接受为期半天的职业启蒙教育。在活动结束后的反馈调查中，同学们谈及了他们的感受：

“我无法预言未来，但我可以选择方向，来到bp公司收获活动带来的知识、经验和快乐我感到十分荣幸和满足。” ——唐果

“我提前感受到了这社会的生存方式，我要更努力的学习各方面的知识，为日后打好基础，成为能承载起这社会进程的一枚齿轮。” ——蒋慧琳

“要感谢bp公司，是它所展现的精神面貌让我们更深一步地理解：工作其实是一份责任，决定承担它就要完成自己的使命，而我们现在的学习可以帮助我们将来能更好地完成这份使命。还要感谢带领我的志愿者，是她将自己的经历与体会慷慨地与我们共享，让我体会到了：职业其实是一种媒介，让我们的热情能够传播，而我们现在培养的兴趣可以帮助我们找到最适合自己的传播方式。” ——顾笑风

我们相信，通过参与青年成就计划，为中国的未来培育受到良好教育的人才，身体力行地做出贡献。



bp志愿者感言：