北京新运智障儿童养育院活动

“孩子们盼望着bp志愿者每周一次的到访。他们非常喜欢和bp的员工一起做游戏，搭积木，听他们讲故事，和他们一起在操场玩滑梯，荡秋千。我们注意到，通过与来自bp公司的大朋友们的交流，这些孩子们变得愿意与人交往，从过去的怕见人、胆小内向变得活泼开朗了。这让老师和家长都欣喜无比。”新运校长黄一萍女士欣慰地说。“我们非常感谢bp员工能够一直以来风雨无阻地陪伴并帮助我们的孩子们。”

bp鼓励员工及其朋友和家人每周一次去新运进行探访。由于新运的孩子们大多患有自闭症，难以与他人正常沟通，所以这种定期探访希望能通过与孩子们的交流和玩耍，带给他们欢乐与爱心，促进他们的大脑智力发展。虽然bp志愿者们每周只来学校一次，但他们的努力却已见成效。

“孩子们盼望着bp志愿者每周一次的到访。他们非常喜欢和bp的员工一起做游戏，搭积木，听他们讲故事，和他们一起在操场玩滑梯，荡秋千。我们注意到，通过与来自bp公司的大朋友们的交流，这些孩子们变得愿意与人交往，从过去的怕见人、胆小内向变得活泼开朗了。这让老师和家长都欣喜无比。”新运校长黄一萍女士欣慰地说。“我们非常感谢bp员工能够一直以来风雨无阻地陪伴并帮助我们的孩子们。”

bp公司对社会的承诺也推动着这一活动的持续开展。为鼓励员工参加志愿活动，bp基金会的员工配比基金计划可以将员工参与志愿活动所花的时间，转换为捐助志愿活动的相应基金。新运项目已被成功纳入此配比计划中，自2005年6月项目确立之日起， 每一bp新运志愿工时都会得到相应的配比基金。2006年6月9日，bp集团副总裁兼bp中国总裁德开瑞（Dr.Gary Dirks）博士在北京办公室向黄一萍校长赠予了第一笔来自该基金的捐款共计1,802.5美元。而到目前为止，bp公司已有134人次员工探访了新运学校，共积累了将近270个小时志愿者工时。

bp新运志愿者项目收集办公室单面使用过的A-4 纸并捐赠给新运。孩子们用这些纸练习绘画、玩折纸游戏；老师们用来作为教学用纸。“我们全校现在用的都是这些来自bp公司的纸张，非常好用，同时为学校节约了一笔不小的日常开支。”黄一萍校长说。

员工关爱智障儿童项目—— 记北京新运智障儿童养育院bp志愿者行动项目

这是一个普通的星期四下午，几名志愿者象往常一样悄悄推开了北京新运学校小班教室的门。一时间，教室中最先发现他们的小朋友立刻惊喜地欢呼雀跃着朝他们拥过来。志愿者们也喊着他们的名字，欢笑着迎上前抱起他们。

如果你在场，相信你一定会被这一幕所感染。这是一群多么活泼、可爱的孩子啊！但是谁又能想到，其实这些孩子多患有自闭症或不同程度的智力缺陷。这所学校也不是一所普通的学校。北京新运智障儿童养育院是一所面向智障儿童的私立寄宿和日托学校，成立20年来已经先后有500多名3－14岁的智障儿童在这所学校学习和生活过。

而这些坚持每周来看望孩子们的志愿者是bp公司的员工及家属。新运的孩子们多孤独而自闭，大部分没有语言能力。而bp志愿者的每周探访和陪伴，与他们一对一的交流，架起了一道孩子们和外界沟通的桥梁，无疑对他们的性格成长和智力发育都会产生积极的影响。新运志愿者项目创建于2005年6月。项目一经确立，每周探访便被作为项目的重要内容之一，并立刻得到员工的热烈支持和响应。虽然bp志愿者们每周只来学校一次，但他们的努力却已见成效。

“孩子们盼望着bp志愿者每周一次的到访。他们非常喜欢和bp的员工一起做游戏，搭积木，听他们讲故事，和他们一起在操场玩滑梯，荡秋千。我们注意到，通过与来自bp公司的大朋友们的交流，这些孩子们变得愿意与人交往，从过去的怕见人、胆小内向变得活泼开朗了。这让老师和家长都欣喜无比。” 新运校长黄一萍女士欣慰地说。“我们非常感谢bp员工能够一直以来风雨无阻地陪伴并帮助我们的孩子们。”

而对于bp公司志愿者来说，来新运和这些孩子们共度一段时光也为他们的生活带来了一份快乐和期待。

“我期待每次与孩子们的见面，每个孩子都那么纯真，快乐，又都有自己独特的地方。虽然他们大多没有语言，我们却建立了深厚的友情。每次的探访，我都会惊讶于他们的每一个小小进步。一个小时的时光快乐而短暂。每次要分别的时候，他们的依依不舍，令我体会到付出的快乐，内心也分外的充实和满足。”项目的发起人及负责人丁丽女士表示。

另一位项目发起人冯基和表示：“对我来说，看望新运的孩子们、与他们在一起，让我重新认识周围的一切。这不仅另我对目前自己所拥有的一切心存感激，还让我认识到，我也应该为社会为这些孩子们贡献自己的一点微薄力量。在很多方面，这些孩子给予我的要比我所付出的还要多。每次见到这些孩子，我都情不自禁地微笑，是这些孩子照亮了我的生活。”

每周与这些孩子们共度一段时光是这个项目的重要活动内容，但整个项目并不止于此。为了能够长期切实有效地帮助学校和孩子们，新运项目鼓励员工将办公室和家中的废旧瓶罐和旧报纸收集起来，放入办公室指定的收集箱中，然后集中变卖。收入被用来为新运的师生购买日常生活用品。bp员工们还将只用过一面的A4纸收集起来，捐献给新运学校。孩子们用这些纸练习绘画、玩折纸游戏；老师们用来作为教学用纸。“我们全校现在用的都是这些来自bp公司的纸张，非常好用，同时为学校节约了一笔不小的日常开支。”黄一萍校长说。而这些活动也正与bp公司一贯推崇的的绿色环保理念和品牌价值相一致。

bp公司对社会的承诺也推动着这一活动的持续开展。为鼓励员工参加志愿活动，bp基金会的员工配比基金计划可以将员工参与志愿活动所花的时间，转换为捐助志愿活动的相应基金。新运项目已被成功纳入此配比计划中，自2005年6月项目确立之日起，每一bp新运志愿工时都会得到相应的配比基金。2006年6月9日，bp集团副总裁兼bp中国总裁德开瑞（Dr.Gary Dirks）博士在北京办公室向黄一萍校长赠予了第一笔来自该基金的捐款共计1,802.5美元。而到目前为止，bp公司已有134人次员工探访了新运学校，共积累了将近270个小时志愿者工时。

所有这一切将会继续。通过bp志愿者的努力，正有越来越多的组织及个人加入到了bp的每周探访中来。正如bp志愿者之一关宏所说的：“这里的每个孩子都有自己的特点，到了学校你自然知道如何与他们交往，是他们使得这种相处变得简单，纯粹，没有一丝杂质。当他们把自己的信任和真诚毫无保留的交到你手上的时候，我们都不由得以相同的方式回应。你不用带什么礼物，也不用做太多的准备，带上你的爱心，选一个时间，去看望孩子们吧！”让我们用自己的实际行动，开启孩子们一扇扇心灵的窗户，让爱的阳光照亮你我的生活！

如果你要加入我们的新运志愿者项目，请查询我们的探访时间表。



活动联络人: 丁丽 li.ding@bp.com

时间表: 每周四4:45pm由bp北京办公室出发前往新运学校