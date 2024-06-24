奥迪与 bp 集团开展全新战略合作 共逐 F1 赛场

自从宣布出征全球顶级赛车运动 F1 赛事 2026 赛季以来，奥迪正积极备战。2026年起，国际汽联（FIA）颁布的 F1 全新技术规则将开始实施，其中包括实现更高程度的电动化和采用先进可持续燃料。为此，奥迪正与 bp 集团开展全新战略合作，汇集双方技术专长和创新动能，共同塑造赛车运动的未来。

bp 集团还将为奥迪 V6 涡轮增压发动机量身定制并供应一系列嘉实多润滑油和润滑脂，包括嘉实多家族内最高端领先的润滑油产品——嘉实多极护（Castrol EDGE）。奥迪 F1 动力单元中的电动化部件将使用嘉实多E启护（Castrol ON）电动车油液。

此次合作包括国际汽联规定的从 2026 赛季起采用的先进可持续燃料的开发。为满足规定，新型燃料相比化石燃料制成的汽油，温室气体排放量需要减少 65% 以上。

在全新战略合作的指引下，bp 集团及旗下专业润滑油品牌嘉实多（Castrol）将融合技术与创新，助力奥迪在 F1 赛场上取得成功。彼此的密切合作已经持续将近两年，来自奥迪、bp 集团和嘉实多的工程师们正共同开发可持续燃料和润滑油，旨在实现奥迪 F1 动力单元的最大化性能表现。

赞助奥迪 F1 厂队



在技术合作的基础上，双方还达成长期赞助协议，bp 集团也因此成为未来奥迪 F1 厂队的首个官方合作伙伴。这一赞助合作包括 bp、嘉实多和 Aral 品牌的营销权与品牌推广权（Aral 是 bp 集团在德国的主要燃料及零售品牌）。



奥迪和 bp 集团在赛车运动领域有着悠久且成功的合作历史，嘉实多产品被广泛应用在每个奥迪厂队项目中。最初的合作可以追溯至20世纪80年代由奥迪 quattro 参与的世界汽车拉力锦标赛（WRC）。此外，嘉实多还曾是奥迪在国际汽联世界汽车耐力锦标赛（WEC）、勒芒 24 小时耐力赛、国际汽联世界跨界拉力锦标赛（WRX）、国际汽联电动方程式锦标赛（FE）和德国房车大师赛（DTM）的合作伙伴。奥迪开发的高效率 2.0 升 4 缸涡轮增压发动机于2019年和2020年在德国房车大师赛中精彩亮相，并凭借嘉实多润滑油和 Aral 开发的高性能燃料，成为该项赛事 Class 1 规格时代里非常成功的发动机。



奥迪 F1 厂队 CEO Andreas Seidl 表示：“奥迪和 bp 集团在赛车运动领域已成功合作多年。我们很高兴能借助 F1 赛事将这一伙伴关系提升至新的高度。奥迪所代表的‘突破科技 启迪未来（Vorsprung durch Technik）’，与 bp 集团及其旗下润滑油品牌嘉实多一直在燃料和润滑油领域追求的技术领先性不谋而合。双方能够在如此早期就确立伙伴关系，无疑为奥迪 F1 厂队的未来发展带来了强势的信号。奥迪 F1 项目的吸引力是巨大的，我们期待在未来与更多知名企业并肩协作。”



bp 集团市场高级副总裁 Nicola Buck 表示：“奥迪再次选择与 bp 集团及其旗下润滑油品牌嘉实多合作共同征战 F1，这让我们感到十分自豪。我们的高端品牌将有机会在顶级汽车赛事中展示领先的技术。目前，我们正与奥迪 F1 项目团队紧密合作，已经在燃料和润滑油开发方面取得重大进展。我们将继续突破创新，助力奥迪 F1 动力单元在 2026 赛季中激发高昂性能表现。”



奥迪方程式赛车有限公司 CEO Adam Baker 表示：“这一合作对我们意义重大。从2026年起，F1 赛事在可持续燃料领域的竞争将会非常激烈。为了充分释放高性能潜力，我们在2022年底就携手 bp 集团开启燃料测试。这是因为发动机的燃烧过程极为复杂，而且只有结合燃料特性共同研究才能对其优化。在奥迪方程式赛车有限公司，奥迪 F1 动力单元的开发进程顺利。我们正充分利用国际汽联新规所允许的全部三个单缸测试台架，密集地推进燃料开发。截至目前，我们开发的燃料种类之多令人难忘。我相信，在 bp 集团和嘉实多的全力支持下，我们的新型燃料将具有强大竞争力。”

