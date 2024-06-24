网站流量信息和 cookies

我们使用 cookies 及等同技术，收集并分析网站性能信息，以保证网站正常运行。当您使用社交平台等网络访问本网站及第三方网站时，cookies 还允许我们及第三方为您投放定向广告。点击 “Agree”，表示您同意我们使用 cookies。若您不同意，或者想了解更多信息，可点击所提供的链接来管理您的 cookie 偏好。

Cookie 偏好

  1. 首页
  2. 新闻中心
  3. 新闻发布
  4. 奥迪与 bp 集团开展全新战略合作 共逐 F1 赛场

奥迪与 bp 集团开展全新战略合作 共逐 F1 赛场

发布日期：
2024年07月15日
  • bp 集团成为未来奥迪 F1 厂队的首个官方合作伙伴，提供独家赞助和技术合作
  • bp 集团将开发国际汽联新规下的先进可持续燃料，助力奥迪出征 2026 赛季
  • 嘉实多将为奥迪 V6 涡轮增压发动机开发润滑油以及电机和电池所使用的电动车油液


自从宣布出征全球顶级赛车运动 F1 赛事 2026 赛季以来，奥迪正积极备战。2026年起，国际汽联（FIA）颁布的 F1 全新技术规则将开始实施，其中包括实现更高程度的电动化和采用先进可持续燃料。为此，奥迪正与 bp 集团开展全新战略合作，汇集双方技术专长和创新动能，共同塑造赛车运动的未来。

在全新战略合作的指引下，bp 集团及旗下专业润滑油品牌嘉实多（Castrol）将融合技术与创新，助力奥迪在 F1 赛场上取得成功。彼此的密切合作已经持续将近两年，来自奥迪、bp 集团和嘉实多的工程师们正共同开发可持续燃料和润滑油，旨在实现奥迪 F1 动力单元的最大化性能表现。


此次合作包括国际汽联规定的从 2026 赛季起采用的先进可持续燃料的开发。为满足规定，新型燃料相比化石燃料制成的汽油，温室气体排放量需要减少 65% 以上。


bp 集团还将为奥迪 V6 涡轮增压发动机量身定制并供应一系列嘉实多润滑油和润滑脂，包括嘉实多家族内最高端领先的润滑油产品——嘉实多极护（Castrol EDGE）。奥迪 F1 动力单元中的电动化部件将使用嘉实多E启护（Castrol ON）电动车油液。

赞助奥迪 F1 厂队

在技术合作的基础上，双方还达成长期赞助协议，bp 集团也因此成为未来奥迪 F1 厂队的首个官方合作伙伴。这一赞助合作包括 bp、嘉实多和 Aral 品牌的营销权与品牌推广权（Aral 是 bp 集团在德国的主要燃料及零售品牌）。


奥迪和 bp 集团在赛车运动领域有着悠久且成功的合作历史，嘉实多产品被广泛应用在每个奥迪厂队项目中。最初的合作可以追溯至20世纪80年代由奥迪 quattro 参与的世界汽车拉力锦标赛（WRC）。此外，嘉实多还曾是奥迪在国际汽联世界汽车耐力锦标赛（WEC）、勒芒 24 小时耐力赛、国际汽联世界跨界拉力锦标赛（WRX）、国际汽联电动方程式锦标赛（FE）和德国房车大师赛（DTM）的合作伙伴。奥迪开发的高效率 2.0 升 4 缸涡轮增压发动机于2019年和2020年在德国房车大师赛中精彩亮相，并凭借嘉实多润滑油和 Aral 开发的高性能燃料，成为该项赛事 Class 1 规格时代里非常成功的发动机。


奥迪 F1 厂队 CEO Andreas Seidl 表示：“奥迪和 bp 集团在赛车运动领域已成功合作多年。我们很高兴能借助 F1 赛事将这一伙伴关系提升至新的高度。奥迪所代表的‘突破科技 启迪未来（Vorsprung durch Technik）’，与 bp 集团及其旗下润滑油品牌嘉实多一直在燃料和润滑油领域追求的技术领先性不谋而合。双方能够在如此早期就确立伙伴关系，无疑为奥迪 F1 厂队的未来发展带来了强势的信号。奥迪 F1 项目的吸引力是巨大的，我们期待在未来与更多知名企业并肩协作。”


bp 集团市场高级副总裁 Nicola Buck 表示：“奥迪再次选择与 bp 集团及其旗下润滑油品牌嘉实多合作共同征战 F1，这让我们感到十分自豪。我们的高端品牌将有机会在顶级汽车赛事中展示领先的技术。目前，我们正与奥迪 F1 项目团队紧密合作，已经在燃料和润滑油开发方面取得重大进展。我们将继续突破创新，助力奥迪 F1 动力单元在 2026 赛季中激发高昂性能表现。”


奥迪方程式赛车有限公司 CEO Adam Baker 表示：“这一合作对我们意义重大。从2026年起，F1 赛事在可持续燃料领域的竞争将会非常激烈。为了充分释放高性能潜力，我们在2022年底就携手 bp 集团开启燃料测试。这是因为发动机的燃烧过程极为复杂，而且只有结合燃料特性共同研究才能对其优化。在奥迪方程式赛车有限公司，奥迪 F1 动力单元的开发进程顺利。我们正充分利用国际汽联新规所允许的全部三个单缸测试台架，密集地推进燃料开发。截至目前，我们开发的燃料种类之多令人难忘。我相信，在 bp 集团和嘉实多的全力支持下，我们的新型燃料将具有强大竞争力。”

编辑备注：

 

  • bp 自上个世纪70年代初开始在中国开展业务，是国内能源行业领先的外商投资企业之一。bp 在华的主要商业活动包括：航空燃油供应及加注和技术服务、成品油零售、润滑油调配及销售业务、油气供应与贸易、液化天然气接收站和输气干线运营、电动化及移动出行以及风投业务。欲了解更多关于bp中国信息，请访问www.bp.com.cn
  • 嘉实多（Castrol）隶属于 bp 集团，是世界领先的润滑油品牌之一，为汽车、海洋、工业、能源行业的客户提供高品质产品和相关服务。嘉实多品牌产品以其技术创新和卓越性能享誉全球，这些都源自于对高品质和领先技术的孜孜追求。欲了解更多信息，请访问：嘉实多中国 (castrol.com.cn)。
  • 奥迪集团凭借奥迪、宾利、兰博基尼、杜卡迪品牌，成为最成功的高端及超豪华汽车和摩托车制造商之一。奥迪集团的分支机构遍布全球100多个市场，并在全球12个国家设有21个生产基地。 奥迪品牌2023年的客户交付量为190万辆，宾利品牌的客户交付量达13,560辆，兰博基尼品牌的客户交付量达10,112辆，杜卡迪品牌摩托车的客户交付量达58,224辆。在2023财年，奥迪集团总销售收入为699亿欧元，营业利润为63亿欧元。2023年，奥迪集团在全球拥有超过87,000名员工，其中超过53,000人在德国总部。凭借品牌吸引力和众多新产品，奥迪集团正在系统性地向智能网联的可持续高端出行提供者转型。
  • 自2021年起运营设施所生产燃料的温室气体减排，请参见2026年 F1 全新技术规则：https://www.fia.com/sites/default/files/fia_2026_formula_1_technical_regulations_issue_8_-_2024-06-24.pdf 
  • 关于 F1 可持续发展战略的更多信息，包括先进可持续燃料对整体碳足迹影响较小、却在推动 F1 可持续发展战略中扮演的重要角色，请参见：https://corp.formula1.com/wp-content/uploads/2021/09/Environmental-sustainability-Corp-website-vFINAL_UPDATED-040821-1.pdf 