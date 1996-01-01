通过 bp 目前在英国北海已有的基础设施、技能和合作伙伴关系，还包括EnBW 在海上风电项目上拥有的丰富经验，此次的成功中标将助力bp在英国全国范围内释放一系列投资，这是 bp 向综合能源公司转型战略的一部分。bp 预计总投入将高达 100 亿英镑，除用于开发海上风电项目外，还将投资于在苏格兰大力扩建电动汽车充电基础设施与绿氢生产设施建设，旨在支持海上风电项目及苏格兰的能源转型。

bp 和德国可再生能源企业 EnBW 联合中标苏格兰东海岸海上风电项目租赁权，拟开发大型海上风电项目 —— Morven。苏格兰皇冠地产公司（Crown Estate Scotland）于今日宣布了竞标结果，在经历了激烈的 ScotWind 租赁竞标轮后，bp 和 EnBW 最终携手赢得该项目。

bp 集团首席执行官陆博纳（Bernard Looney）表示：“bp 在苏格兰拥有百年历史，并以此为傲。 我们十分感谢苏格兰皇冠地产公司提供这次机会，让我们和苏格兰一起开启能源转型新篇章。而这也将助力苏格兰在未来的百年里稳居全球能源领军者之位。EnBW 是我们卓越的合作伙伴，这一次的联合中标，将双方海上风电联合开发能力扩增至 6 吉瓦，并进一步提高彼此在行业的竞争力。”

陆博纳说到：“我们的计划远不只是建设海上发电场。我们既投资于项目，也投资于人才。这些投资还将覆盖电动汽车充电网络及绿氢领域，而这与苏格兰的能源转型规划不谋而合。我们相信这个项目有非常好的前景，也十分期待项目的尽快启动。这不仅是一项有规划的投资，还展示了我们作为综合能源公司的实力。”

EnBW 首席执行官 Frank Mastiaux 说：“通过和 bp 的密切合作，我们从实力强劲的竞争对手中脱颖而出。EnBW 自2010年建设德国首座海上风电场以来，已成为德国以及德国海外市场开发海上风电项目的主要参与者之一。因此，我们很高兴能够再次与 bp 携手，就开发和运营高难度的海上风电项目贡献自己的经验。”

Frank Mastiaux 补充道：“此次中标的项目，是 EnBW 迄今为止最大的海上风电开发项目。苏格兰是全球最大海上风电市场之一，能够为苏格兰在开发气候友好型能源未来的过程中做出重大贡献，我们感到无比自豪。对于 EnBW 而言，这项投资将是公司到 2035 年实现碳中和战略的基石。只有大规模开发可再生能源发电能力，才能实现在欧洲乃至全球减少二氧化碳足迹的目标。苏格兰的海上风电项目，是实现这一目标的完美试金石。”

两家公司在成功中标 ScotWind 项目后，将为该项目在苏格兰建立一个运营中心。此外，bp 还将在阿伯丁市打造其海上风电全球运维卓越中心，这将为当地创造多达 120 个新的直接就业机会。该项目预计每年将为英国经济创造高达 4000 万英镑的贡献。

该项目在启动前将接受技术与商业尽职调查，其中海上风电开发项目将包括对基础设施、码头、港口和船坞进行投资，并包括建造四艘新船，为 EnBW 和 bp 在英国各地的海上风电项目提供运输支持。这些投资加起来将超过 1 亿英镑，预计将创造 500 个相关工作岗位。在此背景下，bp 还对港口运营商 Forth Ports 追加了投资。Forth Ports 目前正在利斯港（Leith）打造苏格兰最大的可再生能源枢纽，将为福斯河口（Forth Estuary）净零走廊直接及间接带来多达 3000 个工作岗位。

bp 还计划运用综合商业模式，为其在苏格兰的电动汽车充电网络供应由海上风电场产生的清洁电力，以支持在该地区电动汽车充电网络的迅速扩张，到2030年实现公共充电桩增至约 4000 个。

为兑现通过就业和可再生能源技能再培训与技能转型支持油气工人发展的承诺，bp 与 EnBW 签署了一项五年期协议，向位于苏格兰的转型技能培训项目 —— X-Academy 投资 100 多万英镑，为双方资深员工实现技能转型以及打造能源转型初级岗位提供支持。

总体而言，Morven 项目将为苏格兰的能源转型基础设施、经济和技能发展做出重大贡献，创造全新的机遇以及长期优质工作岗位。

bp 携手 EnBW：英国海上风电项目合作硕果累累

bp 和 EnBW 目前还在爱尔兰海联合开发发电总量高达3吉瓦的海上风电项目，即 Morgan 项目和 Mona 项目。双方于英国第四轮租赁竞标中获得了这两个开发区域的租赁权。而此次的中标，则进一步彰显出两家企业为英国开发高效可再生能源的决心。这些海上风电项目，将极大支持英国政府到2030年生产足够的海上风能、进而为英国所有家庭供电的目标。

bp 的最新十年战略包括到 2030年将低碳投资增加到每年约 50 亿美元。快速发展可再生能源业务，是 bp 的战略核心之一。公司的目标是到 2030年开发约 50 吉瓦的净可再生能源发电装机容量。目前 bp 在全球纳入开发计划项目的可再生能源发电装机容量达到 23 吉瓦，此次联合中标则将进一步扩大 bp 的可再生能源产能。

bp 在苏格兰拥有广泛的低碳业务，其中包括与阿伯丁市政府达成的合作伙伴关系，以及在该城市合作开发绿氢的协议。公司还与阿伯丁港签署了谅解备忘录（MoU），将为其提供低碳电力、助力减少排放。