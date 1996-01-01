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bp 与中远海运将数十年合作升级为战略合作伙伴关系

发布日期：
2023年12月6日

bp 与中远海运集团（“COSCO SHIPPING”）签署了一份谅解备忘录，将双方长达数十年的紧密合作升级为战略合作伙伴关系，相互支持对方在中国和全球的业务战略和可持续发展目标。

 

两家公司的目标是深化现有合作，包括嘉实多船用润滑油和油气产品运输，海上项目建设，同时探索在作为燃料使用的甲醇供应和海上风电供应链等领域的合作机会。

 

bp 集团执行副总裁（地区事务与企业解决方案）林伟立（William Lin）、中远海运集团副总经理林戟共同见证签约，bp 集团高级副总裁、bp 中国总裁杨士旭、中远海运集团运营部副总经理陈巍分别代表双方签字。

更多信息

 

编辑备注：

 

  • bp 自上个世纪 70 年代初开始在中国开展业务，是国内能源行业领先的外商投资企业之一。公司以到2050年或之前成为一家“净零”公司，并帮助世界实现“净零”为远景，正转型成为专注于为客户提供解决方案的综合能源公司。bp 在华的主要商业活动包括：航空燃油供应及加注和技术服务、成品油零售、润滑油混合及销售业务、油气供应与贸易、液化天然气接收站和输气干线运营、电动化及移动出行以及风投业务。欲了解更多关于 bp 中国信息，请访问 www.bp.com.cn
  • 中国远洋海运集团有限公司由中国远洋运输（集团）总公司与中国海运（集团）总公司重组而成，总部设在上海，是中央直接管理的特大型国有企业。截至2023年6月30日，中国远洋海运集团经营船队综合运力 1.11亿载重吨/1372艘，排名世界第一。其中，集装箱船队规模 304万TEU/475艘，居世界前列；干散货船队运力 4454万载重吨/426艘，油、气船队运力 2695万载重吨/225艘，杂货特种船队 598万载重吨/178艘，均居世界第一。

媒体垂询：


bp 中国新闻办公室，北京：+86 (0)10 5601 8272，bpchinapress@bp.com

bp 集团新闻办公室，伦敦：+44 (0)20 7496 4076，bppress@bp.com

警戒性声明

 

为了适用1995年《美国私人证券诉讼改革法案》（PSLRA）中的“安全港”条款和警戒性声明的一般原则，bp 在此发布以下警戒性声明。本新闻稿包含某些前瞻性内容，即与未来而非过去事件和情况相关的陈述，其可能涉及 bp 财务状况、经营业绩和业务，以及与这些项目相关的某些 bp 计划和目标。此类陈述一般（但不完全总是）通过“即将”、“预计”、“有望”、“旨在”、“应该”、“可以”、“目标”、“可能”、“打算”、“相信”、“预期”、“计划”、“我们认为”或类似表达用语予以认定。实际结果或与此类声明中表述的有所不同，具体取决于各种因素，其中包括我公司最新年度报告和表 20-F 中“风险因素”项下讨论的风险因素，以及我公司近期一切公开报告所述之风险因素。

 

公司最新的年度报告和 20-F 表格以及其他定期备案文件，可通过我们的网站 www.bp.com 进行下载。您也可通过拨打 1-800-SEC-0330 或登录 SEC 的官网 www.sec.gov 获取相关文件。