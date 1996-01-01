bp 与中远海运将数十年合作升级为战略合作伙伴关系

bp 与中远海运集团（“COSCO SHIPPING”）签署了一份谅解备忘录，将双方长达数十年的紧密合作升级为战略合作伙伴关系，相互支持对方在中国和全球的业务战略和可持续发展目标。

两家公司的目标是深化现有合作，包括嘉实多船用润滑油和油气产品运输，海上项目建设，同时探索在作为燃料使用的甲醇供应和海上风电供应链等领域的合作机会。

bp 集团执行副总裁（地区事务与企业解决方案）林伟立（William Lin）、中远海运集团副总经理林戟共同见证签约，bp 集团高级副总裁、bp 中国总裁杨士旭、中远海运集团运营部副总经理陈巍分别代表双方签字。

