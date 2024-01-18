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bp 与中国石化扩大战略合作伙伴关系，探索能源转型机遇

发布日期：
2024年01月18日
bp 与中国石油化工股份有限公司（中国石化）签署了一份谅解备忘录（MoU），互相支持彼此的能源转型战略和各自的可持续发展目标。
bp 集团地区事务与企业解决方案执行副总裁林伟立（右）与中国石化集团公司总经理赵东（左）代表双方公司签署 MoU。

bp 集团地区事务与企业解决方案执行副总裁林伟立（右）与中国石化集团公司总经理赵东（左）代表双方公司签署 MoU。

双方的战略伙伴关系旨在进一步加强在成品油零售、石油和天然气/液化天然气贸易活动、船用燃料油销售和润滑油、上游合作方面的持续合作，并探索在能源转型领域的潜在合作机会。


通过最新签署的谅解备忘录，在 bp 与中国石化零售合资企业的现有成功合作基础上，两家公司将深化在新能源汽车充电和相关领域合作，更好服务于中国快速发展的新能源汽车市场，助力交通领域的能源转型。


bp 集团地区事务与企业解决方案执行副总裁林伟立说： “bp 和中国石化的长期合作关系建立在相互信任和互惠互利基础之上。在双方努力实现净零并向综合能源公司转型的过程中，能源转型为我们的战略合作伙伴关系提供了许多令人振奋、多样化的新机遇，特别是在扩大我们在移动出行和便利服务领域的现有合作。通过汇聚我们优势互补的技能和经验，我们希望能够走得更快更远，同时帮助我们的客户走得更快更远。”


中国石化集团公司总经理赵东表示：“bp 和中国石化作为传统油气公司进行能源转型的先行者，在能源转型的战略研判和对新兴业务的培育发展方面，步伐稳健，经验丰富。双方通过扩大合作领域，丰富合作内涵，聚能发力，实现传统业务发展差异互补，共同培育下游市场，引领新兴产业的发展方向，为两家公司高效低碳发展开启新的篇章。”


bp 集团高级副总裁、 bp 中国总裁杨士旭说：“我们为过去28年与中国石化的稳健合作感到自豪，这也充分体现了bp致力于成为中国可信赖的合作伙伴。这份谅解备忘录将使得我们充分抓住中国能源转型的巨大机遇，扩大双方合作领域。我们期待着共同为我们的重要客户提供更低碳、更高效的能源解决方案。”

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编辑备注：

 

  • bp 自上个世纪 70 年代初开始在中国开展业务，是国内能源行业领先的外商投资企业之一。公司以到 2050 年或之前成为一家净零公司，并帮助世界实现净零为远景，正转型成为专注于为客户提供解决方案的综合能源公司。bp 在华的主要商业活动包括：航空燃油供应及加注和技术服务、成品油零售、润滑油调配及销售业务、油气供应与贸易、液化天然气接收站和输气干线运营、电动化及移动出行以及风投业务。其中 bp 电动化及移动出行（bp pulse）业务为快速发展的出行变革创造新的解决方案，致力于成为领先的新能源汽车补能供应商之一。截至目前，bp pulse 已在全国重点城市安装和运营接近 20,000 个充电枪，充电数字化平台突破 100 万用户。欲了解更多关于 bp 中国信息，请访问 www.bp.com.cn
  • 中国石化是中国最大的综合性能源和化工企业之一，公司的目标是到 2050 年实现碳中和，其能源转型战略强调氢能、CCS、电动汽车和可再生能源。在氢能方面，无论是在氢作为原料替代还是氢能加注方面，公司均位居中国第一。公司拥有 30,000 多座加油站（全国最大的加油站网络）和 6,000 多座电动汽车充电站(截至2023年12月)。

媒体垂询：


bp 中国新闻办公室，北京：+86 (0)10 5601 8272，bpchinapress@bp.com

bp 集团新闻办公室，伦敦：+44 (0)20 7496 4076，bppress@bp.com

警戒性声明

 

为了适用 1995 年《美国私人证券诉讼改革法案》（PSLRA）中的“安全港”条款和警戒性声明的一般原则，bp 在此发布以下警戒性声明。本新闻稿包含某些前瞻性内容，即与未来而非过去事件和情况相关的陈述，其可能涉及 bp 财务状况、经营业绩和业务，以及与这些项目相关的某些 bp 计划和目标。此类陈述一般（但不完全总是）通过“即将”、“预计”、“有望”、“旨在”、“应该”、“可以”、“目标”、“可能”、“打算”、“相信”、“预期”、“计划”、“我们认为”或类似表达用语予以认定。实际结果或与此类声明中表述的有所不同，具体取决于各种因素，其中包括我公司最新年度报告和表 20-F 中“风险因素”项下讨论的风险因素，以及我公司近期一切公开报告所述之风险因素。

 

公司最新的年度报告和20-F表格以及其他定期备案文件，可通过我们的网站 www.bp.com 进行下载。您也可通过拨打 1-800-SEC-0330 或登录 SEC 的官网 www.sec.gov 获取相关文件。