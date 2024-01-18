bp 与中国石化扩大战略合作伙伴关系，探索能源转型机遇

bp 与中国石油化工股份有限公司（中国石化）签署了一份谅解备忘录（MoU），互相支持彼此的能源转型战略和各自的可持续发展目标。



双方的战略伙伴关系旨在进一步加强在成品油零售、石油和天然气/液化天然气贸易活动、船用燃料油销售和润滑油、上游合作方面的持续合作，并探索在能源转型领域的潜在合作机会。





通过最新签署的谅解备忘录，在 bp 与中国石化零售合资企业的现有成功合作基础上，两家公司将深化在新能源汽车充电和相关领域合作，更好服务于中国快速发展的新能源汽车市场，助力交通领域的能源转型。





bp 集团地区事务与企业解决方案执行副总裁林伟立说： “bp 和中国石化的长期合作关系建立在相互信任和互惠互利基础之上。在双方努力实现净零并向综合能源公司转型的过程中，能源转型为我们的战略合作伙伴关系提供了许多令人振奋、多样化的新机遇，特别是在扩大我们在移动出行和便利服务领域的现有合作。通过汇聚我们优势互补的技能和经验，我们希望能够走得更快更远，同时帮助我们的客户走得更快更远。”





中国石化集团公司总经理赵东表示：“bp 和中国石化作为传统油气公司进行能源转型的先行者，在能源转型的战略研判和对新兴业务的培育发展方面，步伐稳健，经验丰富。双方通过扩大合作领域，丰富合作内涵，聚能发力，实现传统业务发展差异互补，共同培育下游市场，引领新兴产业的发展方向，为两家公司高效低碳发展开启新的篇章。”





bp 集团高级副总裁、 bp 中国总裁杨士旭说：“我们为过去28年与中国石化的稳健合作感到自豪，这也充分体现了bp致力于成为中国可信赖的合作伙伴。这份谅解备忘录将使得我们充分抓住中国能源转型的巨大机遇，扩大双方合作领域。我们期待着共同为我们的重要客户提供更低碳、更高效的能源解决方案。”

