bp 携手浙能拓展中国天然气市场

今天，bp 宣布与浙能集团旗下天然气集团及其控股子公司（下称“浙能天然气”）正式签署合资经营合同，共同成立一家销售公司（下称“合资公司”），通过槽车运输方式销售液化天然气（LNG）。
这是 bp 与浙能天然气的首次合作。浙能天然气是浙江省能源集团有限公司的控股子公司。
bp 集团天然气及发电一体化高级副总裁 Federica Berra 表示：“我们很高兴与浙能共同开启新的伙伴关系旅程，并为我们两家公司将联手开拓的前景感到激动。我们的合资公司结合了双方的优势和资源，包括 bp 在全球灵活的 LNG 资源池和浙能天然气在区域市场的深度耕耘。这也是我们在中国沿海地区打造的一体化天然气价值链战略的第四个里程碑。我们正携手发挥我们的优势，更好地服务于中国客户强劲增长的天然气需求。”
浙能集团胡仲明董事长表示：“感谢 bp 长期以来给予浙能的支持和帮助。作为浙江省能源保供主力军，浙能集团拥有完整的天然气产业链和较高的终端市场参与度。此次合作是双方良好互动取得的实质成果，具有里程碑意义。希望双方以天然气产业链为重点，持续加深在油气领域全产业链合作，寻求和拓展新能源领域合作空间，形成更多创新性成果，共同为全球清洁能源发展做出积极贡献。”
该合资公司也是 bp 在中国的第三家槽车 LNG 贸易与销售公司，另外两家为深圳大鹏液化天然气销售有限公司和新英能源贸易有限公司。
近年来，LNG 进口已成为满足中国天然气需求增长的重要载体之一。根据《bp 世界能源展望》2023 年版（下称“《展望》”），2023 至 2030 年，在《展望》所有假设情景中，中国的天然气消费都会增长。
bp 集团高级副总裁，bp中国总裁杨士旭表示：“我们和浙能的新伙伴关系是 bp 在中国发展战略的重要进展。bp 的战略包括投资当今以油气为主的能源体系，同时追加对 bp 转型和能源转型的投资。LNG 可以替代煤炭、石油和柴油等燃料，而这些燃料的碳和其他排放物的排放量通常更大，因此 LNG 可在中国改善空气质量进程中发挥作用。我们和浙能的合作进一步增强了 bp 对中国市场的承诺，以及 bp 致力于为客户提供卓越的能源产品和综合能源解决方案的决心。”
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