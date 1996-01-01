bp 同意向中国生物燃料市场的领先企业连云港嘉澳新能源有限公司（以下简称“连云港嘉澳”）投资 3.53 亿元人民币。这项投资将加速 bp 通过加氢处理酯和脂肪酸（HEFA）生产 SAF（可持续航空燃料）目标的实现，并助力 bp 成为 SAF 领先供应商的目标。

该项目设计的 SAF 年产能将达 50 万吨。项目于2023年第一季度开工，预计2025年第一季度投产。作为股权投资者，bp 将持有该项目 15% 的股份。本次交易尚需获得监管部门批准。

bp 集团生物燃料增长业务高级副总裁邓乃杰（Nigel Dunn）表示：“bp 正在采取实际行动，拓展我们的生物能源业务。生物能源业务是 bp 五大转型增长引擎业务之一。我们很高兴能与嘉澳环保合作，嘉澳环保是中国生物燃料市场的领先企业，拥有先进的技术专长。通过对连云港嘉澳的投资，我们正在这一具有重要战略意义的市场中扩大我们的影响力，并为我们全球航空客户提供需求日益增大的SAF等生物燃料资源。”

“中国是世界上最大的餐厨废油 （UCO）来源国。餐厨废油是生产可持续航空燃料的关键原料，嘉澳环保是该行业的领军企业，拥有20 年的行业经验。我们很荣幸与 bp 合作，满足日益增长的可持续航空燃料的市场需求，并为航空业更低碳提供支持。”连云港嘉澳新能源有限公司董事长沈健说。

对连云港嘉澳的投资将支持 bp 战略型生物能源业务的持续增长。这有助于 bp 实现其2025年的目标——即在生物能源业务中实现约20 亿美元的息税折旧摊销前利润（EBITDA），并在所有转型增长引擎业务中实现 30 亿至 40 亿美元的收益。这项投资体现了我们注重价值和回报的决心。

bp 中国总裁杨士旭补充说：“在中国运营的 50 多年里，bp 一直致力于成为中国能源行业值得信赖的合作伙伴，并支持中国雄心勃勃的发展进程。对本土行业领先企业连云港嘉澳的投资，再次证明了 bp 致力于探索更低碳的解决方案，助力中国实现能源行业可持续发展的承诺。”