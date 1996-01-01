8月22日，bp 集团生物燃料增长业务高级副总裁邓乃杰（Nigel Dunn）与连云港嘉澳新能源有限公司董事长沈健代表双方公司签署股权投资协议。
该项目设计的 SAF 年产能将达 50 万吨。项目于2023年第一季度开工，预计2025年第一季度投产。作为股权投资者，bp 将持有该项目 15% 的股份。本次交易尚需获得监管部门批准。
bp 集团生物燃料增长业务高级副总裁邓乃杰（Nigel Dunn）表示：“bp 正在采取实际行动，拓展我们的生物能源业务。生物能源业务是 bp 五大转型增长引擎业务之一。我们很高兴能与嘉澳环保合作，嘉澳环保是中国生物燃料市场的领先企业，拥有先进的技术专长。通过对连云港嘉澳的投资，我们正在这一具有重要战略意义的市场中扩大我们的影响力，并为我们全球航空客户提供需求日益增大的SAF等生物燃料资源。”
“中国是世界上最大的餐厨废油 （UCO）来源国。餐厨废油是生产可持续航空燃料的关键原料，嘉澳环保是该行业的领军企业，拥有20 年的行业经验。我们很荣幸与 bp 合作，满足日益增长的可持续航空燃料的市场需求，并为航空业更低碳提供支持。”连云港嘉澳新能源有限公司董事长沈健说。
对连云港嘉澳的投资将支持 bp 战略型生物能源业务的持续增长。这有助于 bp 实现其2025年的目标——即在生物能源业务中实现约20 亿美元的息税折旧摊销前利润（EBITDA），并在所有转型增长引擎业务中实现 30 亿至 40 亿美元的收益。这项投资体现了我们注重价值和回报的决心。
bp 中国总裁杨士旭补充说：“在中国运营的 50 多年里，bp 一直致力于成为中国能源行业值得信赖的合作伙伴，并支持中国雄心勃勃的发展进程。对本土行业领先企业连云港嘉澳的投资，再次证明了 bp 致力于探索更低碳的解决方案，助力中国实现能源行业可持续发展的承诺。”
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