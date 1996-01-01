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bp 投资连云港嘉澳，助力推进生物燃料项目

发布日期：
2024年08月22日
bp 同意向中国生物燃料市场的领先企业连云港嘉澳新能源有限公司（以下简称“连云港嘉澳”）投资 3.53 亿元人民币。这项投资将加速 bp 通过加氢处理酯和脂肪酸（HEFA）生产 SAF（可持续航空燃料）目标的实现，并助力 bp 成为 SAF 领先供应商的目标。
8月22日，bp 集团生物燃料增长业务高级副总裁邓乃杰（Nigel Dunn）与连云港嘉澳新能源有限公司董事长沈健代表双方公司签署股权投资协议。

8月22日，bp 集团生物燃料增长业务高级副总裁邓乃杰（Nigel Dunn）与连云港嘉澳新能源有限公司董事长沈健代表双方公司签署股权投资协议。

该项目设计的 SAF 年产能将达 50 万吨。项目于2023年第一季度开工，预计2025年第一季度投产。作为股权投资者，bp 将持有该项目 15% 的股份。本次交易尚需获得监管部门批准。 

 

bp 集团生物燃料增长业务高级副总裁邓乃杰（Nigel Dunn）表示：“bp 正在采取实际行动，拓展我们的生物能源业务。生物能源业务是 bp 五大转型增长引擎业务之一。我们很高兴能与嘉澳环保合作，嘉澳环保是中国生物燃料市场的领先企业，拥有先进的技术专长。通过对连云港嘉澳的投资，我们正在这一具有重要战略意义的市场中扩大我们的影响力，并为我们全球航空客户提供需求日益增大的SAF等生物燃料资源。” 

 

“中国是世界上最大的餐厨废油 （UCO）来源国。餐厨废油是生产可持续航空燃料的关键原料，嘉澳环保是该行业的领军企业，拥有20 年的行业经验。我们很荣幸与 bp 合作，满足日益增长的可持续航空燃料的市场需求，并为航空业更低碳提供支持。”连云港嘉澳新能源有限公司董事长沈健说。 

 

对连云港嘉澳的投资将支持 bp 战略型生物能源业务的持续增长。这有助于 bp 实现其2025年的目标——即在生物能源业务中实现约20 亿美元的息税折旧摊销前利润（EBITDA），并在所有转型增长引擎业务中实现 30 亿至 40 亿美元的收益。这项投资体现了我们注重价值和回报的决心。 

 

bp 中国总裁杨士旭补充说：“在中国运营的 50 多年里，bp 一直致力于成为中国能源行业值得信赖的合作伙伴，并支持中国雄心勃勃的发展进程。对本土行业领先企业连云港嘉澳的投资，再次证明了 bp 致力于探索更低碳的解决方案，助力中国实现能源行业可持续发展的承诺。”

编辑备注：

 

  • bp 制定了到2050年或之前成为净零公司并帮助全球实现净零目标的远景，以及实现这一远景的战略。尽管 bp 目前主要从事石油和天然气业务，但我们将每年全球投资中用于低碳和其他转型业务的比例从2019年的约 3% 提高到2023年的约 23%。更多信息，请访问 www.bp.com
  • bp 自上个世纪 70 年代初开始在中国开展业务，是国内能源行业领先的外商投资企业之一。bp 在华的主要商业活动包括：航空燃油供应及加注和技术服务、成品油零售、润滑油调配及销售业务、油气供应与贸易、液化天然气接收站和输气干线运营、电动化及移动出行以及风投业务。欲了解更多关于bp中国信息，请访问 www.bp.com.cn
  • bp 是唯一一家参与中国航空油料运营业务的国际能源公司。我们与中国航油的合资公司为中国五省的 36 个商用机场提供航空燃料。
  • SAF 可以帮助航空业减少温室气体排放。更具体来讲，与所替代的传统化石燃料相比，SAF 通常可使航空燃料生命周期内的碳强度降低 80%。目前，SAF 在飞机燃料中所占比例最高可达 50%（必须与化石喷气燃料混合）。bp 的目标是到2030年拥有日产量 10 万桶油当量的生物燃料生产能力，并成为 SAF 领域的领先供应商。
  • 浙江嘉澳环保科技股份有限公司（嘉澳环保）成立于2003年1月，是一家专门从事生物新能源及生物环保橡塑助剂研发、生产和销售的股份有限公司。公司于2016年4月28日在上海证券交易所 A 股上市（股票代码：603822）。公司系国内较具影响力的以废弃油脂加工生物柴油的生产企业，现有生物柴油产能 30 万吨/年。2022年，嘉澳与连云港政府产业基金共同投资设立连云港嘉澳新能源有限公司，建设 50 万吨/年废弃油脂为原料加工生产可持续航空燃料项目。

媒体垂询：

 

bp 中国新闻办公室：bpchinapress@bp.com

警戒性声明：

 

为了适用1995年《美国私人证券诉讼改革法案》（PSLRA）中的“安全港”条款和警戒性声明的一般原则，bp 在此发布以下警戒性声明。本新闻稿包含某些前瞻性内容，即与未来而非过去事件和情况相关的陈述，其可能涉及 bp 财务状况、经营业绩和业务，以及与这些项目相关的某些 bp 计划和目标。此类陈述一般（但不完全总是）通过“即将”、“预计”、“有望”、“旨在”、“应该”、“可以”、“目标”、“可能”、“打算”、“相信”、“预期”、“计划”、“我们认为”或类似表达用语予以认定。实际结果或与此类声明中表述的有所不同，具体取决于各种因素，其中包括我公司最新年度报告和表 20-F 中“风险因素”项下讨论的风险因素，以及我公司近期一切公开报告所述之风险因素。

 

 公司最新的年度报告和 20-F 表格以及其他定期备案文件，可通过我们的网站 www.bp.com 进行下载。您也可通过拨打 1-800-SEC-0330 或登录 SEC 的官网 www.sec.gov 获取相关文件。