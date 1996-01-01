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2023年第一季度业绩

发布日期：
2023年5月2日

“业绩增长”与“持续转型”齐头并进

  • 基本重置成本利润50亿美元，净负债减少至212亿美元
  • 宣布再回购17.5亿美元股票
  • 具韧性的油气业务持续取得进展——推进两个重大项目*；有意与阿布扎比国家石油公司（ADNOC）成立合资公司
  • 向综合能源公司转型不断取得进展——协议收购TravelCenters of America；推进电动汽车充电战略
证券交易所公告 pdf / 331.1KB
财务表现摘要

（单位：百万美元）

2023年第一季度

2022年第四季度

2022年第一季度

归属于bp股东的期间利润（亏损）

8,218

10,803

(20,384)

库存持有亏损（收益）*，税后净额

452

1,066

(2,664)

重置成本利润（亏损）*

8,670

11,869

(23,048)

调整项目的净（有利）不利影响*，税后净额

(3,707)

(7,062)

29,293 

基本重置成本利润*

4,963

4,807

6,245 

经营性现金流*

7,622

13,571

8,210 

资本支出*

(3,625)

(7,369)

(2,929) 

资产剥离与其他收益(a)

800

614

1,181 

盈余现金流*

2,283

4,985

4,037

股票发行（回购）净额

(2,448)

(3,240)

(1,592)

净负债*(b)

21,232

21,422

27,457 

已公布普通股每股股息（单位：美分/股）

6.610

6.610

5.460

普通股每股的基本重置成本利润*（单位：美分）

27.74

26.44

32.00 

美国存托股票（ADS）每股的基本重置成本利润*（单位：美元）

1.66

1.59

1.92 

重点财务数据

基本重置成本利润*为50亿美元

  • 本季度的基本重置成本利润为50亿美元，上一季度为48亿美元。与2022年第四季度相比，这一结果反映出天然气贸易和交易业绩突出、炼油厂大修活动减少、石油交易业绩非常强劲，但因油气变现率降低以及炼油利润率降低而被部分抵消。
  • 本季度报告盈利82亿美元，2022年第四季度盈利108亿美元。第一季度的报告业绩已就5亿美元库存持有亏损（税后净额）*和37亿美元调整项目的净有利影响（税后净额）进行调整，以推导出基本重置成本利润。调整项目包括43亿美元有利的公允价值会计影响*，主要原因是液化天然气的远期价格相较第四季度末下降。

 

净负债*减少至212亿美元；宣布再回购17.5亿美元股票

  • 本季度的经营性现金流*为76亿美元，其中包括营运资本*增加14亿美元（已就库存持有亏损、公允价值会计影响和其他调整项目进行调整）（见第27页）。
  • 第一季度资本支出*为36亿美元，bp 2023年资本支出（包括无机资本支出*）为160亿—180亿美元的预期不变。
  • bp于第一季度利用盈余现金流*完成了22亿美元的股票回购。于第四季度业绩发布时宣布的27.5亿美元股票回购计划，已于2023年4月28日完成。
  • 作为2023年2月7日发布的6.75亿美元计划的一部分，bp还在第一季度完成了2.25亿美元的股票回购，以抵消2023年员工股份支付行权所造成的预期全年股份稀释。
  • bp第一季度盈余现金流为23亿美元，并计划在2023年第二季度业绩发布前利用盈余现金流执行17.5亿美元的股票回购。
  • bp仍致力于将2023年盈余现金流的60%用于股票回购，前提是维持优质的投资级信用评级。
  • 根据bp当前预测的布伦特原油每桶约60美元价格以及董事会每季度的酌情决定，bp每年有望实现约40亿美元的股票回购，处于其140亿—180亿美元资本支出范围的下端，并有能力使普通股每股股息的年增幅达到约4%。
  • 第一季度末净负债降至212亿美元。

 

向综合能源公司转型不断取得进展

  • 在具韧性的油气业务方面，bp宣布已在墨西哥湾安全交付其Mad Dog二期项目。此外，印度KGD6-MJ海上项目正处于最后调试阶段，已有两口气井开通，预计将在第二季度全面投产。bp有意与阿布扎比国家石油公司（ADNOC）组建一家专门从事天然气开发的新合资企业，作为重要的第一步，双方已对NewMed Energy的50%股权提出非约束性要约。bp正在推进墨西哥湾Kaskida的概念选择，bp和合作伙伴已确认他们将推进bp运营的Greater Tortue Ahmeyim二期项目的开发概念评估。在本季度，bp完成了Toledo炼油厂权益剥离和阿尔及利亚上游资产剥离。
  • 在便利零售与移动出行业务方面，bp正在推进其战略，同意收购美国最大的公路旅行中心网络之一TravelCenters of America。bp还持续推进电动车充电战略，与Iberdrola在西班牙和葡萄牙签署了战略合作协议，并与Uber签署了一份全球移动出行协议。
  • 在低碳能源业务方面，bp签署了一份收购Viking在北海的碳捕集与封存（CCS）项目40%股份的协议；bp在英格兰东北部主导的三个氢能和CCS项目已被英国政府选中进入下一开发阶段；bp还在西班牙瓦伦西亚地区启动了低碳绿色能源集群计划，包括在bp的Castellón炼油厂从事世界级绿氢*生产，到2030年使其电解制氢能力达到2GW。
本季度我们继续专注于安全可靠运营，业绩增长强劲，战略进展显著。随着Mad Dog二期项目的启动、协议收购TravelCenters of America以及英国的氢能和CCS项目进展，我们的综合能源公司战略的势头持续增强。更重要的是，我们继续通过严格投资、减少净负债和增加分配来为股东提供回报。陆博纳bp集团首席执行官
(a) 按照集团的简明版现金流量表，资产剥离所得属于资产处置收益。欲了解资产剥离和其他收益的更多信息，请见证券交易所公告第3页。
(b) 更多信息见公告附注9。
 
重置成本利润（亏损）、基本重置成本利润（亏损）、盈余现金流、净负债、普通股每股的基本重置成本利润以及美国存托股票每股的基本重置成本利润均属于非IFRS指标。库存持有损益和调整项目均属于非IFRS调整。
 
*本文件内标有星号的项目，其定义见公告第30页术语表。
 
此中文新闻稿是英文新闻稿的翻译版本。任何疑问，请参考英文新闻稿原文

更多信息

 

媒体垂询

 

bp 伦敦新闻办公室：+44(0)20 7496 4076，bppress@bp.com

警戒性声明

 

为了适用1995年《美国私人证券诉讼改革法案》（PSLRA）中的“安全港”条款和警戒性声明的一般原则，bp在此发布以下警戒性声明：本业绩公告所探讨的内容包含特定的预测、推测与前瞻性声明，即与未来而非过去事件和情况相关的陈述，其涉及bp的财务状况、经营业绩和业务，以及bp与这些项目相关的某些计划和目标。此类陈述一般（但不完全总是）通过“即将”、“预计”、“有望”、“旨在”、“应该”、“可以”、“目标”、“可能”、“打算”、“相信”、“预期”、“计划”、“我们认为”或类似表达用语予以认定。

 

其中以下陈述（以及其他一些陈述）尤其具有前瞻性：有关油气需求、供应、价格或波动性的计划、预期和假设；有关上游生产和bp客户及产品业务的预期；对炼油利润率的预期；对营销利润和数量的预期；对工厂大修活动的预期；对石油生产和运营以及天然气和低碳能源生产的预期；对bp的业务、财务业绩、经营业绩和现金流的预期；对未来项目启动的预期；对bp向综合型能源企业转型的预期；对会计估算中使用的价格假设的预期；bp有关股票回购数量和时间以及季度股息与中期股息的计划和预期；有关bp信用评级的计划和预期，包括维持优质投资级信用评级；将盈余现金流用于股票回购和强化资产负债表的计划和预期；有关2023年总折旧、折耗和摊销以及其他业务和公司基础年度费用的计划和预期；关于设定每股普通股股息和每季度回购额的考虑因素的计划和预期；有关电动汽车（EV）充电基础设施投资、合作和伙伴关系的计划和预期；与bp的生物能源、便利零售、电动汽车充电、可再生能源和电力以及氢能业务的转型增长引擎相关的计划和预期；有关资产剥离和其他收益的相关支付金额或时间以及特定收购和资产剥离的时间、规模和性质（包括收益的金额和时间）的计划和预期；对2023年基本有效税率的预期；对墨西哥湾漏油事件未来赔付时间与金额的预期；有关资本支出的计划和预期，包括2023年资本支出预计为160亿至180亿美元；对法律诉讼的预期，包括与气候变化有关的法律诉讼；对与商业实体和其他第三方合作伙伴之间的项目、合资企业、合作伙伴关系、协议和谅解备忘录的计划和预期；

 

此类前瞻性声明涉及风险和不确定性，因为其与事件相关，取决于未来将发生或可能发生的情况，且不在bp控制范围内。

 

实际结果或成果，可能与公告所述显著不同，具体取决于各种因素，包括：当前市场条件影响的程度和持续时间，包括油价波动、bp计划退出在俄罗斯石油公司的股权和其他在俄投资所造成的影响、新冠疫情的影响、影响bp业务和对bp产品的需求的全球整体经济和商业情况，以及此类前瞻性声明相关讨论中确定的其他因素；消费者偏好和社会预期的变化；替代性能源解决方案开发和采用的速度；政策、法律、法规、技术和市场的发展，包括与气候变化问题相关的社会情绪和投资者情绪；相关第三方和/或监管部门的审批结果；维护和/或工厂大修活动的时间和水平；炼厂增建和停工的时间与数量；新建油气田的投产时间；特定收购和资产剥离的时间、规模和性质；行业产品未来供应、需求和定价的水平，包括北美的供应增长以及基础油和添加剂供应的持续短缺；OPEC+ 配额限制；PSA和TSC带来的效应；运营与安全问题；产品质量的潜在瑕疵；全球或各国与地区的经济和金融市场环境；全球相关地区的政治稳定性与经济增长形势；法律、政府法规和政策的变更，包括与气候变化有关的法律和政策；社会观念和客户偏好的变化；监管或法律措施，包括所采取的强制措施的类型，以及所寻求或实施的补救措施的性质；检察机关、监管机构和法院的行动；索赔解决程序的拖延；墨西哥湾漏油事件赔款的最终应付金额和时间；汇率波动；新技术的开发和利用；熟练劳动力的雇佣和留用情况；合伙成功与否；竞争对手、贸易伙伴、承包商、分包商、债权人、评级机构等各方行为；bp未来获得信贷资源的可能性；业务中断与危机管理；伦理不当行为和监管义务不合规现象对bp声誉的影响；交易亏损；重大未保险亏损；任何主管政府当局或相关人士采取相关国际制裁或其他措施的可能性，这些措施可能限制或以其他方式影响bp出售其持有的俄罗斯石油公司股权的能力，或bp出售该股权的价格；承包商的行为；自然灾害和不利天气条件；公众预期的变化及商业条件的其他变化；战争和恐怖主义行为；网络攻击或蓄意破坏；本报告其它部分所述之其他因素、bp《年度报告》中“风险因素”项下讨论的因素，以及bp提交美国证券交易委员会的2022年20-F表格中“风险因素”部分所述之因素。