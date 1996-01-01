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2024年第一季度业

发布日期：
2024 年 5 月 7 日

实现韧性业绩，致力股东分配

重点财务数据

具韧性的财务和运营业绩：调整后息税折旧摊销前利润 103 亿美元；基本重置成本利润 27 亿美元；上游*产量较 2023 年第一季度增长了 2.1%；在里海启动 Azeri Central East（ACE）新建钻井平台；

股东分配不断增长：我们承诺于 2024 年上半年完成 35 亿美元的股票回购，2024年第一季度已完成其中 17.5 亿美元的回购；每股普通股股息 7.270 美分；

专注于达成六大首要目标：发布组织架构精简公告；设定到 2026 年底达成现金成本至少节约 20 亿美元*的目标。

证券交易所公告 pdf / 330.3KB
财务表现摘要

（单位：百万美元）

 2024年第一季度 2023年 第四季度 2023年 第三季度

归属于bp股东的期间利润

2,263

371

8,218

库存持有（收益）亏损*，税后净额

(657)

1,155

452

重置成本利润**

1,606

1,526

8,670

调整项目的净（有利）不利影响*，税后净额

1,117

1,465

(3,707)

基本重置成本利润*

2,723

2,991

4,963

经营性现金流*

5,009

9,377

7,622

资本支出*

(4,278)

(4,711)

(3,625) 

资产剥离与其他收益(a)

413

300

800

股票发行（回购）净额

(1,750)

(1,350)

(2,448)

净负债*(b)

24,015

20,912

21,232

调整后息税折旧摊销前利润*

10,306

10,568

13,066 

已公布普通股每股股息（单位：美分/股）

7.270

7.270

6.610

普通股每股的基本重置成本利润*（单位：美分）

16.24

17.77

27.74

美国存托股票（ADS）每股的基本重置成本利润*（单位：美元）

0.97

1.07

1.66

重点财务数据

2024年第一季度基本重置成本利润*为 27 亿美元

  • 本季度基本重置成本利润为 27 亿美元，上一季度为 30 亿美元。与2023年第四季度相比，本季度业绩反映了石油天然气实现率的下滑、Whiting 炼油厂停运造成的影响，以及燃料利润率的显著下降，但因工厂检修活动显著减少、石油交易业绩强劲且炼油利润率提升而被部分抵消。本季度基本有效税率（ETR）*为43%。
  • 本季度报告利润为 23 亿美元，2023年第四季度为 4 亿美元。第一季度报告业绩已就 7 亿美元（税后净额）库存持有收益*和 11 亿美元（税后净额）调整项目*的净不利影响进行了调整，以推导出基本重置成本利润。税前调整项目包括 6 亿美元净减值（主要归因监管和投资组合的变化）以及 2 亿美元的不利公允价值会计影响*

 

各业务板块

  • 业绩天然气和低碳能源：2024年第一季度息税前基本重置成本利润为 10 亿美元，上一季度为 22 亿美元。就 6 亿美元调整项目的净不利影响对重置成本利润进行调整后，第一季度息税前基本重置成本利润*为 17 亿美元，2023年第四季度为 18 亿美元。第一季度的基本业绩，反映出实现率的下滑以及埃及镑持有余额遭遇汇兑损失，但因勘探资产冲销费用降低而被部分抵消。天然气销售与交易板块继强劲的2023年第四季度业绩之后，继续保持强劲。
  • 石油生产与运营：2024年第一季度息税前基本重置成本利润为 31 亿美元，上一季度为 19 亿美元。就 1 亿美元调整项目的净不利影响对重置成本利润进行调整后，第一季度的息税前基本重置成本利润为 31 亿美元，2023年第四季度为 35 亿美元。第一季度的基本业绩反映出变现率有所下滑，但因产量上升而被部分抵消。
  • 客户与产品：2024年第一季度息税前基本重置成本利润为 10 亿美元，上一季度亏损 6 亿美元。就3亿美元调整项目的净不利影响对重置成本利润进行调整后，第一季度息税前基本重置成本利润为 13 亿美元，2023年第四季度为 8 亿美元。第一季度客户业务板块基本业绩下滑 5 亿美元，反映出燃料利润率有极大下滑、季节性销量下降，以及未出现推动上一季度业绩增长的一次性积极影响事件，但因成本下降而被部分抵消。产品业务板块第一季度基本业绩增长 10 亿美元，反映出炼油利润率有所增长，工厂检修活动显著减少，且商业优化程度更高，但因 Whiting 炼油厂停运造成的影响而被部分抵消。石油交易2023年第四季度业绩疲软，但本年度第一季度强势反弹。

 

经营性现金流*为 50 亿美元

  • 本季度经营性现金流为 50 亿美元，其中包括 24 亿美元的营运资本*累积（已就库存持有收益、公允价值会计影响和其他调整项目进行了调整），反映出季节性库存影响、各类付款的时间安排以及价格环境。（见第27页）。

 

实现下一轮高效率——至少节约 20 亿美元现金成本*

  • bp 的目标之一是，到2026年底（与2023年相比）至少节约 20 亿美元的现金成本。预计可在 bp 所有业务板块中通过投资组合升级、数字化转型、供应链增效和全球能力中心建设等措施实现成本节约。其中部分成本节约措施可能涉及相关重组费用。

 

bp 宣布2024年第一季度将再完成 17.5 亿美元的股票回购；2024年上半年共回购 35 亿美元的目标保持不变

  • 2024年5月3日完成了公布2023年第四季度业绩时宣布的 17.5 亿美元的股票回购计划。   
  • 弹性股息是 bp 在其严格财务框架内的首要任务，以布伦特原油约 40 美元/每桶、RMM 11 美元/每桶和亨利枢纽（Henry Hub）3美元/百万英热单位（均为2021年实际值）的现金平衡点*为基础。bp 公布的第一季度每股普通股股息为 7.270 美分。
  • bp 力求维持强劲的投资级信用评级。整个周期当中，我们的目标都是在 A 级信用范围内进一步改善自身信用指标。
  • bp 继续在我们的转型增长*引擎以及我们的石油、天然气和炼油业务领域进行有序投资并注重回报。我们预计2024和2025年每年资本支出约为 160 亿美元。
  • 确定每季度每股普通股股息和股票回购额时，董事会将继续考虑各种因素，包括盈余现金流*的累积水平与前景展望、现金平衡点以及维持优质投资级信用评级。
 
上述评论含前瞻性声明，应结合第 36 页的警戒性声明一并阅读。
Murray Auchincloss
「我们刚刚交付了又一个具财务韧性的季度，并在战略上不断取得进步。石油产量有所上升，我们在里海的 ACE 平台目前已投产。我们正在实施组织架构精简，降低 bp 复杂度，且计划到2026年底通过投资组合升级、数字化转型、供应链增效和全球能力中心建设，节约至少 20 亿美元的现金成本。」 欧慕瑞（Murray Auchincloss）, 首席执行官
(a) 根据集团的简明现金流量表，资产剥离所得为资产处置收益。所报告的所有期间均无其他收益。
(b) 更多信息见公告附注 9。
 
重置成本利润、基本重置成本利润、净负债、调整后息税折旧摊销前利润、普通股每股的基本重置成本利润和美国存托股票（ADS）每股的基本重置成本利润均属于非 IFRS 指标。库存持有（收益）亏损和调整项目属于非 IFRS 调整。

 

*本文件内标有星号的项目，其定义见第30页术语表。

此中文新闻稿是英文新闻稿的翻译版本。任何疑问，请参考英文新闻稿原文

更多信息

媒体垂询

bp 伦敦新闻办公室： +44 (0)20 7496 4076，bppress@bp.com

警戒性声明

 

为适用1995年《美国私人证券诉讼改革法案》（PSLRA）中的“安全港”条款和警戒性声明的一般原则，bp 在此发布以下警戒性声明：本业绩公告所探讨的内容包含特定的预测、推测与前瞻性声明：

 

即与未来而非过去事件和情况相关的陈述，其涉及 bp 的财务状况、经营业绩和业务，以及 bp 与这些项目相关的某些计划和目标。此类陈述一般（但不完全总是）通过“即将”、“预计”、“有望”、“旨在”、“应该”、“或许”、“目标”、“可能”、“打算”、“相信”、“预期”、“计划”、“我们认为”或类似表达用语予以认定。

 

其中以下陈述（以及其他一些陈述）尤其具有前瞻性：对石油和天然气需求、供应、价格或波动性的计划、预期和假设；对存储量的预期；对产量和销量的预期；对 bp 客户与产品业务的预期；对利润率的预期，包括燃料利润率相对于供应成本的敏感性；对 bp 精简组织机构和相关现金成本节约的预期；对基本有效税率的预期；对检修和维护活动的预期；对财务业绩、经营业绩和现金流的预期；对未来项目启动的预期；对 bp 客户（包括美国卡车加油供应商TravelCenters of America、嘉实多和bp旗下电动汽车充电部门 bp pulse）与产品业务的预期；bp 向综合型能源企业转型的计划；会计估算中使用的价格假设；bp 对股票回购数量和时间以及股息的计划和预期；对 bp 信用评级的计划和预期，包括维持优质投资信用评级和争取进一步改善信用指标；对盈余现金流用于股票回购和强化资产负债表的计划和预期；对液化天然气（LNG）贸易的计划和预期；对 bp 出售其投资的计划和预期，包括与出售其土耳其地面运输用燃料业务相关的投资；对电动汽车（EV）充电基础设施投资、合作与伙伴关系的计划和预期；对 bp 转型增长引擎的计划和预期，包括预期资本支出；对资产剥离和其他收益相关的支付金额或时间安排以及特定收购和资产剥离的时间、规模和性质的计划和预期；对墨西哥湾漏油事件未来赔付时间与金额的预期；对2024年和2024年第二季度 bp 发展方向的计划和预期，包括预期增长、利润率、其他业务和公司年基本费用、折旧、损耗和摊销；对2024年和2025年资本支出的计划和预期；对温室气体排放的预期；以及对 bp 所运营项目与合资企业的计划和预期，包括针对盖尔森基兴炼油厂及其项目、合资企业、与商业实体和其他第三方合作伙伴达成伙伴关系和协议的规划。

 

此类前瞻性声明本质上涉及风险和不确定性，因其与事件相关，取决于将来会发生或可能发生的情况，且不在 bp 控制范围内。实际结果或成果，可能与声明中所述存在重大差异，具体取决于多种因素，包括：当前市场条件的影响程度和持续时间，包括油价波动、bp 计划售出其在俄罗斯石油公司的股权并撤出在俄罗斯的其他投资所产生的影响、影响 bp 业务和产品需求的全球整体经济与商业环境，以及此类前瞻性声明相关讨论中确定的具体因素；消费者偏好和社会预期的变化；替代能源解决方案的开发和采用速度；政策、法律、法规、技术和市场的发展，包括与气候变化问题相关的社会情绪和投资者情绪；相关第三方和/或监管部门的审批结果；维护和/或工厂检修活动的时间和水平；炼油厂增建和停工的时间与数量；新建油气田的投产时间；特定收购和撤资的时间、规模与性质；行业产品未来供应、需求和定价的水平，包括北美的供应增长以及基础油和添加剂供应的持续短缺；欧佩克配额限制；产量分成协议（PSA）和技术服务合同（TSC）带来的效应；操作与安全问题；产品质量的潜在瑕疵；整体或各国与地区的经济与金融市场环境；全球相关地区的政治稳定性与经济增长形势；法律、政府法规和政策的变化，包括气候变化相关法律法规与政策的变化；社会态度和顾客偏好的变化；监管或法律措施，包括所采取的强制措施的类型，以及所寻求或实施的补救措施的性质；检察机构、监管机构和法院的行动；索赔解决程序的拖延；墨西哥湾漏油事件赔款的最终应付金额和时间；汇率波动；新技术的开发利用；熟练工人的雇佣和留用情况；合伙成功与否；竞争对手、贸易伙伴、承包商、分包商、债权人、评级机构等各方行为；bp 未来获得信贷资源的可能性；业务中断与危机管理；伦理不当行为和监管义务不合规现象对 bp 声誉的影响；交易亏损；重大未保险亏损；任何主管当局或任何相关人士采取国际制裁或其他措施，可能影响 bp 售出其俄罗斯石油公司股权的能力或 bp 售出此类股权的价格；承包商的行为；自然灾害和不利天气条件；公众预期的变化及商业条件的其他变化；战争和恐怖主义行为；网络攻击或蓄意破坏；以及bp向美国证券交易委员会提交的2023年年度报告和20-F表格中“风险因素”部分所探讨的因素。