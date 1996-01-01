2024年第一季度业

警戒性声明

为适用1995年《美国私人证券诉讼改革法案》（PSLRA）中的“安全港”条款和警戒性声明的一般原则，bp 在此发布以下警戒性声明：本业绩公告所探讨的内容包含特定的预测、推测与前瞻性声明：

即与未来而非过去事件和情况相关的陈述，其涉及 bp 的财务状况、经营业绩和业务，以及 bp 与这些项目相关的某些计划和目标。此类陈述一般（但不完全总是）通过“即将”、“预计”、“有望”、“旨在”、“应该”、“或许”、“目标”、“可能”、“打算”、“相信”、“预期”、“计划”、“我们认为”或类似表达用语予以认定。

其中以下陈述（以及其他一些陈述）尤其具有前瞻性：对石油和天然气需求、供应、价格或波动性的计划、预期和假设；对存储量的预期；对产量和销量的预期；对 bp 客户与产品业务的预期；对利润率的预期，包括燃料利润率相对于供应成本的敏感性；对 bp 精简组织机构和相关现金成本节约的预期；对基本有效税率的预期；对检修和维护活动的预期；对财务业绩、经营业绩和现金流的预期；对未来项目启动的预期；对 bp 客户（包括美国卡车加油供应商TravelCenters of America、嘉实多和bp旗下电动汽车充电部门 bp pulse）与产品业务的预期；bp 向综合型能源企业转型的计划；会计估算中使用的价格假设；bp 对股票回购数量和时间以及股息的计划和预期；对 bp 信用评级的计划和预期，包括维持优质投资信用评级和争取进一步改善信用指标；对盈余现金流用于股票回购和强化资产负债表的计划和预期；对液化天然气（LNG）贸易的计划和预期；对 bp 出售其投资的计划和预期，包括与出售其土耳其地面运输用燃料业务相关的投资；对电动汽车（EV）充电基础设施投资、合作与伙伴关系的计划和预期；对 bp 转型增长引擎的计划和预期，包括预期资本支出；对资产剥离和其他收益相关的支付金额或时间安排以及特定收购和资产剥离的时间、规模和性质的计划和预期；对墨西哥湾漏油事件未来赔付时间与金额的预期；对2024年和2024年第二季度 bp 发展方向的计划和预期，包括预期增长、利润率、其他业务和公司年基本费用、折旧、损耗和摊销；对2024年和2025年资本支出的计划和预期；对温室气体排放的预期；以及对 bp 所运营项目与合资企业的计划和预期，包括针对盖尔森基兴炼油厂及其项目、合资企业、与商业实体和其他第三方合作伙伴达成伙伴关系和协议的规划。

此类前瞻性声明本质上涉及风险和不确定性，因其与事件相关，取决于将来会发生或可能发生的情况，且不在 bp 控制范围内。实际结果或成果，可能与声明中所述存在重大差异，具体取决于多种因素，包括：当前市场条件的影响程度和持续时间，包括油价波动、bp 计划售出其在俄罗斯石油公司的股权并撤出在俄罗斯的其他投资所产生的影响、影响 bp 业务和产品需求的全球整体经济与商业环境，以及此类前瞻性声明相关讨论中确定的具体因素；消费者偏好和社会预期的变化；替代能源解决方案的开发和采用速度；政策、法律、法规、技术和市场的发展，包括与气候变化问题相关的社会情绪和投资者情绪；相关第三方和/或监管部门的审批结果；维护和/或工厂检修活动的时间和水平；炼油厂增建和停工的时间与数量；新建油气田的投产时间；特定收购和撤资的时间、规模与性质；行业产品未来供应、需求和定价的水平，包括北美的供应增长以及基础油和添加剂供应的持续短缺；欧佩克配额限制；产量分成协议（PSA）和技术服务合同（TSC）带来的效应；操作与安全问题；产品质量的潜在瑕疵；整体或各国与地区的经济与金融市场环境；全球相关地区的政治稳定性与经济增长形势；法律、政府法规和政策的变化，包括气候变化相关法律法规与政策的变化；社会态度和顾客偏好的变化；监管或法律措施，包括所采取的强制措施的类型，以及所寻求或实施的补救措施的性质；检察机构、监管机构和法院的行动；索赔解决程序的拖延；墨西哥湾漏油事件赔款的最终应付金额和时间；汇率波动；新技术的开发利用；熟练工人的雇佣和留用情况；合伙成功与否；竞争对手、贸易伙伴、承包商、分包商、债权人、评级机构等各方行为；bp 未来获得信贷资源的可能性；业务中断与危机管理；伦理不当行为和监管义务不合规现象对 bp 声誉的影响；交易亏损；重大未保险亏损；任何主管当局或任何相关人士采取国际制裁或其他措施，可能影响 bp 售出其俄罗斯石油公司股权的能力或 bp 售出此类股权的价格；承包商的行为；自然灾害和不利天气条件；公众预期的变化及商业条件的其他变化；战争和恐怖主义行为；网络攻击或蓄意破坏；以及bp向美国证券交易委员会提交的2023年年度报告和20-F表格中“风险因素”部分所探讨的因素。