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2023年第四季度财报

发布日期：
2024年2月6日

2023：专注于项目交付的一年

重点财务数据

  • 稳健的财务和运营业绩：2023年经营性现金流 320 亿美元；净债务减少至 209 亿美元
  • 严格执行：2023年启动四个重大项目*，包括第四季度的Seagull项目；收购 TravelCenters of America；Lightsource bp收购协议   
  • 股东分配不断增长：每股普通股股息 7.270 美分，较2022年第四季度增长 10%； 2023年第四季度宣布回购股票 17.5 亿美元；承诺2024年上半年宣布回购股票 35 亿美元
  • 从国际石油公司（IOC）转型为综合能源公司（IEC）—— 目标不变：我们将成为一家更简化、更聚焦的公司
证券交易所公告 pdf / 421.9KB
财务表现摘要

（单位：百万美元）

 2023年 第四季度 2023年 第三季度 2022年 第四季度 2023年 2022年
归属于bp股东的期间利润（亏损） 371 4,858 10,803 15,239 (2,487)
库存持有亏损（收益）*，税后净额 1,155 (1,212) 1,066 944 (1,019)
重置成本利润（亏损）* 1,526 3,646 11,869 16,183 (3,506)
调整项目的净（有利）不利影响*，税后净额 1,465 (353) (7,062) (2,347) 31,159
基本重置成本利润* 2,991 3,293 4,807 13,836 27,653
经营性现金流* 9,377 8,747 13,571 32,039 40,932
资本支出* (4,711) (3,603) (7,369) (16,253) (16,330)
资产剥离与其他收益(a) 300 655 614 1,843 3,123
盈余现金流* 2,755 3,107 4,985 7,876 19,065
股票发行（回购）净额 (1,350)
 (2,047) (3,240) (7,918) (9,996)
净负债*(b) 20,912 22,324 21,422 20,912 21,422
平均使用资本回报率（ROACE）* (%) - - - 18.1% 30.5%
调整后息税折旧摊销前利润* 10,568 10,306 13,100 43,710 60,747
调整后利息折旧摊销前利润* - - - 34,345 45,695
已公布普通股每股股息（单位：美分/股） 7.270 7.270 6.610 28.420 24.082
普通股每股的基本重置成本利润*（单位：美分） 17.77 19.14 26.44 79.69 145.63
美国存托股票（ADS）每股的基本重置成本利润*（单位：美元） 1.07 1.15 1.59 4.78 8.74

重点财务数据

 

基本重置成本利润*为 30 亿美元

 

  • 本季度的基本重置成本利润为 30 亿美元，上一季度为 33 亿美元。与2023年第三季度相比，本季度的业绩反映出天然气贸易和交易业绩强劲、石油实现率提高（包括价格滞后对墨西哥湾和阿联酋实现量的有利影响）、天然气盈利提升、行业炼油利润率显著下降（尽管已实现的炼油利润率降幅更小）、石油交易业绩疲软、勘探冲销率更高，以及炼油厂检修活动水平提高。第四季度的基本有效税率（ETR）*为 42%，使得全年的基本有效税率达到 39%。
  • 本季度报告盈利 4 亿美元，2023年第三季度盈利 49 亿美元。第四季度报告业绩已就库存持有损失* 12 亿美元（税后净额）和 15 亿美元调整项目*的净不利影响（税后净额）进行调整，以推导出基本重置成本利润。税前调整项目包括 46 亿美元减值，主要是由于集团的价格和贴现率假设、活动分期、经济预测（尤其是与 Gelsenkirchen 炼油厂有关的预测）和投资组合构成变化，以及 26 亿美元的有利公允价值会计影响*

 

经营性现金流*为 94 亿美元，净负债*减少至 209 亿美元

 

  • 本季度的经营性现金流为 94 亿美元，包括 21 亿美元的营运资本*释放（已就库存持有损失、公允价值会计影响和其他调整项目进行调整，见第 28 页）。
  • 第四季度的资本支出*为 47 亿美元。2023年全年的资本支出（包括无机资本支出*）为 163 亿美元。
  • 与第三季度业绩一同发布的 15 亿美元股票回购计划已于2024年2月2日完成。
  • 截至第四季度末，净负债减少 14 亿美元，减少至 209 亿美元。

 

2023年第四季度宣布再回购 17.5 亿美元股票；2024年上半年回购 35 亿美元股票

 

  • 弹性股息是 bp 在其严格财务框架内的首要任务，它以布伦特原油约 40 美元/每桶、RMM 11 美元/每桶和亨利枢纽（Henry Hub）3美元/百万英热单位（均为2021年实际值）的现金平衡点*为基础。bp宣布第四季度每股普通股股息为 7.270 美分，较2022年第四季度增长 10%。
  • bp 致力于保持优质投资级信用评级。在整个周期内，我们的目标是在“A”级信用范围内进一步改善我们的信用指标。
  • bp 继续在我们的转型增长引擎*以及我们的石油、天然气和炼油业务领域进行有序投资并注重回报。我们预计2024和2025年每年的资本支出约为 160 亿美元，与我们 140-180 亿美元的中期目标保持一致。
  • 与第四季度业绩相关，bp 计划在公布第一季度业绩之前执行 17.5 亿美元股票回购。此外，bp 致力于实现2024年上半年宣布 35 亿美元回购。在当前市场条件以及保持优质投资级信用评级的前提下，作为我们承诺的一部分，bp 计划到2025年至少回购 140 亿美元股票，在远期基础上将至少 80% 的盈余现金流*返还给股东。
  • 在确定每季度每股普通股股息和股票回购额时，董事会将继续考虑各种因素，包括盈余现金流的累积水平与前景展望、现金平衡点以及维持优质投资级信用评级。

 

向综合能源公司的转型不断取得进展

 

  • 在具韧性的油气业务方面，bp 宣布启动重大项目Seagull，预计到2025年，净日产量将增加约 1.5 万桶油当量。在墨西哥湾，bp 批准了 Argos Southwest 扩建项目和 Great White 开发项目的扩建。
  • 在巴西，bp 获得了位于桑托斯盐下盆地的 Tupinambá 区块。根据目标 4，我们已经实现了第一个子目标，即到2023年底，在我们运营的所有上游油气资产中部署甲烷测量方法。
  • 在便利零售和移动出行业务方面，bp 继续在便利零售战略上取得进展，第四季度的便利零售毛利率*创下历史新高，使得全年毛利率达到 9% (a)（不包括 TravelCenters of America），这主要得益于推动更强利润率组合的客户优惠活动、战略便利零售站点*的持续推出，以及战略便利零售合作伙伴关系。bp 与 Iberdrola 成立了一家合资企业，以加快在西班牙和葡萄牙推出电动汽车充电基础设施，计划投资高达 10 亿欧元，到2025年安装 5,000 个电动汽车快速充电枪*，到2030年安装约 11,700 个。
  • 在低碳能源业务方面，bp 已同意收购其尚未持有的 Lightsource bp 的 50.03% 权益，Lightsource bp 是世界领先的公用事业级太阳能和电池储能资产开发商和运营商之一。该交易预计于2024年下半年完成，但尚需获得监管部门的批准。
  • 11月，bp 宣布将利用 Copilot for Microsoft 365 扩大生成式人工智能应用范围 —— bp 是全球首批“智能 AI 助手”启动合作伙伴公司之一。
(a) 最接近的“国际财务报告准则（IFRS）”等效标准：与2022年相比，2023年客户与产品部门的息税前重置成本利润（亏损）率为 -52%。便利零售毛利率按固定汇率计算——数值按2023年底汇率计算，不包括（TravelCenters of America），并根据其他投资组合变动情况进行调整。
Murray Auchincloss
「回顾2023年，bp 的运营业绩保持强劲，总体业务交付的势头良好。展望未来，我们从国际石油公司（IOC）转型为综合能源公司（IEC）这一目标依然不变，并专注于 bp 的价值增长。我们对我们的战略充满信心，我们将成为一家更简化、更聚焦、更具价值的公司，致力于为我们的股东创造长期价值。」 欧慕瑞（Murray Auchincloss）, 首席执行官
(a) 根据集团的简明现金流量表，资产剥离所得为资产处置收益。欲了解其他收益的更多信息，请见公告第3页。
 
(b) 更多信息见公告附注9。
 
 重置成本利润（亏损）、基本重置成本利润（亏损）、盈余现金流、净负债、平均使用资本回报率、调整后息税折旧摊销前利润、调整后利息折旧摊销前利润、普通股每股的基本重置成本利润和美国存托股票（ADS）每股的基本重置成本利润均属于非IFRS指标。库存持有损益和调整项目均属于非 IFRS 调整。 *本文件内标有星号的项目，其定义见第34页术语表。

* 此中文新闻稿是英文新闻稿的翻译版本。任何疑问，请参考英文新闻稿原文。

更多信息

媒体垂询

bp 伦敦新闻办公室：+44 (0)20 7496 4076，bppress@bp.com

警戒性声明

 

为了适用1995年《美国私人证券诉讼改革法案》（PSLRA）中的“安全港”条款和警戒性声明的一般原则，bp 在此发布以下警戒性声明：

 

本业绩公告所探讨的内容包含特定的预测、推测与前瞻性声明：本业绩公告所探讨的内容包含特定的预测、推测与前瞻性声明：即与未来而非过去事件和情况相关的陈述，其涉及 bp 的财务状况、经营业绩和业务，以及 bp 与这些项目相关的某些计划和目标。此类陈述一般（但不完全总是）通过“即将”、“预计”、“有望”、“目标”、“应该”、“可以”、“目标”、“可能”、“打算”、“相信”、“预期”、“计划”、“我们认为”或类似表达用语予以认定。

 

其中以下陈述（以及其他一些陈述）尤其具有前瞻性：对石油和天然气需求、供应、价格或波动性的计划、预期和假设；对存储量的预期；对产量和销量的预期；对 bp 客户及产品业务的预期；对利润率的预期；对检修和维护活动的预期；对财务业绩、经营业绩和现金流的预期；对未来项目启动的预期；bp 向综合型能源企业转型的计划；会计估算中使用的价格假设；bp 对股票回购数量和时间以及股息的计划和预期；对 bp 信用评级的计划和预期，包括维持优质投资信用评级和争取进一步改善信用指标；对盈余现金流用于股票回购和强化资产负债表的计划和预期；对2024年总折旧、折耗和摊销以及其他业务和公司基础年度费用的计划和预期；对液化天然气（LNG）贸易的计划和预期；对电动汽车（EV）充电基础设施和生成式人工智能的投资、合作与伙伴关系的计划和预期；对 bp 的转型增长引擎的计划和预期，包括预期资本支出；对 bp 开发其风能项目的预期；对与资产剥离和其他收益相关的支付金额或时间安排以及特定收购和资产剥离的时间、规模和性质的计划和预期；对2024年基本有效税率、支柱II所得税的风险敞口以及英国法规的税收影响（包括征收英国能源利润税、减少适用于固定福利养老金计划的授权盈余支付费用）有关的预期；对墨西哥湾漏油事件未来赔付时间与金额的预期；对2024年资本支出的计划和预期；对温室气体排放的预期；对法律诉讼的预期，包括与路易斯安那州海岸恢复和气候变化有关的法律诉讼；对 bp 运营项目和企业及其项目、合资企业、合作伙伴关系以及与商业实体和其他第三方合作伙伴所达成协议的计划和预期，包括与改组 Atlantic LNG 合资企业有关的预期。

 

此类前瞻性声明涉及风险和不确定性，因为其与事件相关，取决于未来将发生或可能发生的情况，且不在 bp 控制范围内。

 

实际业绩或成果，可能与公告所述显著不同，具体取决于各种因素，包括：当前市场条件影响的程度和持续时间，包括油价波动、bp 计划退出在俄罗斯石油公司的股权和其他在俄投资所造成的影响、影响 bp 业务和对 bp 产品需求的全球整体经济和商业情况，以及此类前瞻性声明相关讨论中确定的其他因素；消费者偏好和社会预期的变化；替代性能源解决方案开发和采纳速度；政策、法律、法规、技术和市场的发展，包括与气候变化问题相关的社会情绪和投资者情绪；相关第三方和/或监管部门的审批结果；维护和/或检修活动的时机和水平；炼油厂增建和停工的时间与规模；新建油气田的投产时间；特定收购和撤资的时间、规模和性质；行业产品未来供应、需求和定价的水平，包括北美的供应增长以及基础油和添加剂供应的持续短缺；OPEC+ 配额限制；PSA 和 TSC 带来的效应；运营与安全问题；产品质量的潜在瑕疵；全球或各国与地区的经济和金融市场环境；全球相关地区的政治稳定性与经济增长形势；法律、政府法规和政策的变更，包括与气候变化有关的法律和政策；社会观念和客户偏好的变化；监管或法律措施，包括所采取的强制措施的类型，以及所寻求或实施的补救措施的性质；检察机关、监管机构和法院的行动；索赔解决程序的拖延；墨西哥湾漏油事件赔款的最终应付金额和时间；汇率波动；新技术的开发和利用；熟练技术工人的雇佣和留用情况；合伙成功与否；竞争对手、贸易伙伴、承包商、分包商、债权人、评级机构等各方行为；bp 获得未来信贷资源的渠道；业务中断与危机管理；伦理不当行为和监管义务不合规现象对 bp 声誉的影响；交易亏损；重大未保险亏损；任何主管当局或任何相关人士采取国际制裁或其他措施、从而影响 bp 出售其持有的俄罗斯石油公司权益或 bp 出售此类权益的价格的可能性；承包商的行为；自然灾害和不利天气条件；公众预期的变化及商业条件的其他变化；战争和恐怖主义行为；网络攻击或蓄意破坏；bp 向美国证券交易委员（“SEC”）提交的 6-K 表格报告（截至2023年6月30日，涵盖六个月期业绩）中“主要风险和不确定性”项下讨论的因素；以及 bp 向 SEC 提交的2022财年年度报告和 20-F 表格中“风险因素”项下讨论的因素。

 

本公告包含内部消息。代表 bp p.l.c. 安排发布本公告的负责人是公司秘书 Ben Mathews。