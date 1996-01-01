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为股东创造更多价值：bp 重置公司战略

发布日期：
2025 年 2 月 26 日
A reset bp
bp 集团于2月26日宣布从根本上重置公司战略，包括对重大资本支出的重新分配，以及提升业绩表现的相关计划，旨在增加自由现金流、提升回报率和长期股东价值。
  • 从根本上重置公司战略：削减并重新分配资本支出，大幅降低成本并推动业绩提升，以增加现金流和回报率——支持更稳健的资产负债表和具韧性的收益分配。
  • 持续投入上游油气业务：将石油和天然气投资增加至每年约 100 亿美元；强化投资组合；到2030年，将产量提高到 230 -250 万桶油当量/天；到2027年，增加约 20 亿美元的运营现金流。
  • 推进下游业务不断聚焦：重塑投资组合以推动增长；优化并聚焦于拥有领先地位和一体化优势的业务；宣布对嘉实多业务进行战略性评估；推动业绩提升；2027年增加 35 -40 亿美元的运营现金流。
  • 有序投资能源转型业务：有选择地投资沼气、生物燃料和电动汽车充电领域；在可再生能源领域建立轻资产合作伙伴关系；有针对性地在氢能/碳捕获与封存（CCS）领域投资；每年在能源转型业务上投资 15 -20 亿美元，比此前的目标降低超过 50 亿美元。
  • 更新财务框架：到2027年，将年度资本支出削减至 130 -150 亿美元；目标是到2027年底，大幅削减 40 -50 亿美元的结构性成本；到2027年，实现 200 亿美元的资产剥离，包括 Lightsource bp 以及嘉实多业务战略性评估的潜在收益；降低净债务，目标是到2027年底达到 140 -180 亿美元；具韧性的股东收益分配，占运营现金流的 30% -40%。
  • 自由现金流和回报不断增长：目标是到2027年，调整后的自由现金流年复合增长率超过 20%，到2027年，平均资本回报率超过 16%。
Murray Auchincloss
「这是 bp 公司战略的一次重置，我们坚定不移地专注于实现长期股东价值的增长。」 欧慕瑞（Murray Auchincloss）, 首席执行官
根据这一战略，bp 将持续投入上游油气业务，推进下游业务不断聚焦，并更有序投资能源转型业务。该战略建立在 bp 作为一家综合能源公司的独特优势和竞争优势之上—— bp 拥有世界级的业务组合，在极具吸引力的盆地拥有顶级的油气业务，在价值链上拥有领先地位和一体化优势业务和品牌，所有这些优势都以贸易、技术和合作伙伴关系为支撑。
bp 集团首席执行官欧慕瑞（Murray Auchincloss）表示：“今天，我们从根本上重置了 bp 的公司战略。为推动业务增长，我们正在削减资本支出并将其重新分配到回报率最高的业务。同时，不懈地追求业绩提升和成本效益。这一切都是为了可持续地提高现金流和回报率。”
Murray Auchincloss
「我们将增加上游投资和产量，以便在未来几年内生产高利润率的能源。」 欧慕瑞（Murray Auchincloss）, 首席执行官
“我们将增加上游投资和产量，以便在未来几年内生产高利润率的能源。我们将把下游业务聚焦于拥有领先地位和一体化优势的市场。对于能源转型业务来说，我们将非常谨慎地选择投资对象，包括通过创新型轻资产合作模式进行投资。这是bp公司战略的一次重置，我们坚定不移地专注于实现长期股东价值的增长。”
bp 集团董事长龙海歌（Helge Lund）补充说：“董事会认为，这对bp来说是一次重要的战略重置，相信通过严格的绩效管理，将为 bp 的股东带来更好的业务表现和可持续的价值。在过去的12个月里，我们与欧慕瑞及其团队密切合作，共同制定了新的发展方向，确保其能够反映能源市场的显著变化以及我们为当今和未来世界提供能源的使命。这一新方向的核心是自由现金流增长、回报和价值。”

重点财务举措

这些举措有望增强 bp 的资产负债表，提高效率并支持更高的回报。

 

  • 削减资本支出：到2027年，资本支出总额为每年 130 -150 亿美元，比2024年减少 10 -30 亿美元；预计2025年达到约 150 亿美元。
  • 重新分配资本支出，用于高增长领域：将油气投资增加至每年约 100 亿美元；转型投资1每年 15 -20 亿美元，较之前的目标减少 50 亿美元以上。
  • 降低成本：大幅提高目标，到2027年底前，将结构性成本削减2至 40 -50 亿美元。
  • 新的资产剥离计划：目标是到2027年底前实现 200 亿美元的资产剥离；对嘉实多业务的战略性评估以及将合作伙伴引入 Lightsource bp 的收益将用于强化资产负债表。
  • 降低净债务：长期目标是到2027年底前，将净债务控制在 140 -180 亿美元之间。
  • 收益分配：长期目标是将 30 -40% 的运营现金流分配给股东，具体方式包括股票回购3和弹性股息——预计每年每股普通股至少增长4%，但须由董事会酌情决定4。股票回购预计将在季度业绩公布时宣布。经董事会批准，bp 预计2025年第一季度的股票回购金额为 7.5 -10 亿美元。

bp主要从事石油和天然气的生产、贸易和销售，以及电动汽车充电、生物能源和可再生能源等能源转型业务，这些能源转型业务规模较小，但也是我们业务的重要组成部分。

主要目标

bp提出四项主要目标，实现这些目标将巩固bp的价值增长：

 

这些目标将在董事会批准后，成为2027年之前内部绩效管理和薪酬措施的基础。此前的所有目标和指标现已不再适用。7

增加自由现金流5

2024 -2027 年的复合年增长率超过 20%6

提高成本削减目标

到 2027 年底前，结构性成本削减 40 -50 亿美元

减少净债务

到2027年底前，净负债目标为140 -180亿美元

创造更高的回报

2027 年，集团平均资本回报率超过 16%6

战略重置要点：

 

持续投入上游油气业务：

  • 增加对石油和天然气业务的投资：到 2027 年，每年投资约 100 亿美元，预计回报率超过 15%。
  • 强化投资组合：获取已发现资源，为勘探储备资源。
  • 2027 年底前，启动 10 个新的重大项目，2030 年底前，再启动 8 -10 个。
  • 持续增产8，预计到 2030 年，将达到 230-250 万桶油当量/天，并有望持续到 2035 年。
  • 2027 年底前，储量替代率10将达到约 100%。
  • 有序扩张沼气业务。
  • 预计 2027 年底前，结构性成本将减少约 15 亿美元。
  • 增加现金流：上游业务现金流8,9预计到 2027 年将增加约 20 亿美元。

推进下游业务不断聚焦：

  • 围绕 bp 核心的综合性地位，打造更聚焦的投资组合
    • 到 2027 年，实现投资约 30 亿美元。
    • 宣布对嘉实多业务进行战略性评估。
    • 升级移动出行网络，拟出售德国盖尔森基兴炼油厂，选择性投资电动汽车充电和生物燃料增长型市场。
  • 采取明确行动以提高业绩
    • 预计在下游业务组合中安全实现约 20 亿美元的结构性成本削减。
    • 专注于客户增长，从 bp 拥有领先地位和一体化优势的业务中获益。
    • 预计将炼油厂可用开工率持续提高至 96%。
    • 通过收购 bp bioenergy 和 TravelCenters of America 实现价值增长。
  • 预计回报率超过15%。
  • 持续增加现金流：预计到 2027 年，下游运营现金流8,11将增加 35-40 亿美元。

有序投资能源转型业务：

  • 专注于回报，选择数量更少但回报更高的投资机会，更有效地实现增长，
  • 专注于沼气、生物燃料和电动汽车充电领域的投资：以回报为导向——优选高质量项目，利用现有基础设施，专注于少数关键市场。
  • 低碳能源轻资产模式：以轻资产方式拓展顶级海上风能和太阳能业务模式；在氢能和碳捕获领域仅开展有限的项目；实现贸易收益并为未来增长提供选项。
  • 降低成本：到 2027 年，低碳能源业务的年度结构性成本降低超过 5 亿美元。
  • 大幅降低能源转型业务的资本支出：能源转型业务每年的资本支出总额3为 15 -20 亿美元——比之前的目标降低超过 50 亿美元——其中低碳能源业务的平均资本支出每年低于 8 亿美元。

更聚焦的可持续发展目标：

  • 与 2019 年的基准相比，bp 已将其运营控制范围内的范围1和范围2排放量减少了约 38%，超过了其 2025 年 20% 的目标，并将可持续发展目标纳入了若干关键领域和管理流程。
  • bp 的 2030 年目标是将这些运营排放量从 2019 年的基准水平减少 45-50%。
  • 目前，bp 将可持续发展目标聚焦于与公司业务长期发展和净零愿景最相关的领域。
  • 五个更新的可持续发展目标是：净零运营、净零销售、人类、生物多样性和水资源。若干此前的目标已纳入现有的管理系统和流程。
本公告包含内幕信息。代表 bp 安排发布本公告的负责人是公司秘书 Ben Mathews。
  1. 不包括 2025 年对于 2024 年收购 bp bioenergy 的递延对价。
  2. 与 2023 年基准相比，其中 8 亿美元已在 2024 年交付。
  3. 包括股票回购，以抵消员工持股计划长期带来的稀释效应。
  4. 季度股息和股票回购决定由董事会每季度酌情决定，考虑的因素包括现金流前景、股票回购带来的股份减少以及维持“A”级信用指标。
  5. 调整后的自由现金流=不包括营运资金的运营现金流（在调整库存持有损益、公允价值会计影响和其他调整项目后）减去现金资本支出。
  6. 布伦特原油价格为 70 美元/桶，亨利枢纽天然气价格为 4 美元/百万英热单位，炼油利润率为 17 美元/桶，均为2024 年的实际价格。
  7. 本公告列出了 bp 全新战略的所有宗旨和目标。所有先前与 bp 此前战略相关的财务和战略目标，包括 2020 年 8 月 4 日首次宣布的所有目标、指标和其他披露内容，均已不再适用。
  8. 2024-2027 年运营现金流增长。
  9. 不包括资产剥离。
  10. 不包括年内收购和资产剥离。
  11. 不包括与已宣布的嘉实多业务战略性评估和盖尔森基兴项目相关的任何潜在交易

更多信息

媒体垂询

bp 伦敦新闻办公室：+44 20 7496 4076，bppress@bp.com

为适用1995年《美国私人证券诉讼改革法案》（PSLRA）中的“安全港”条款和警戒性声明的一般原则，bp在此发布以下警戒性声明：本业绩公告所探讨的内容包含特定的预测、推测与前瞻性声明：即与未来而非过去事件和情况相关的陈述，其涉及 bp 的财务状况、经营业绩和业务，以及 bp 与这些项目相关的某些计划和目标。此类陈述一般（但不完全总是）通过“即将”、“预计”、“有望”、“旨在”、“应该”、“或许”、“目标”、“可能”、“打算”、“相信”、“预期”、“计划”、“我们认为”或类似表达用语予以认定。

 

其中以下陈述（以及其他一些陈述）尤其具有前瞻性：关于bp新战略及其影响（包括对bp资产负债表、现金流、回报（包括平均资本回报率）、成本效率、绩效提升以及bp炼油业务改进）的计划、预期和假设；关于bp更新后的财务框架、资本支出的削减和重新分配、结构性成本、组合管理和重大项目启动的计划和预期；关于bp石油和天然气运营（包括生产、储量替代率和运营现金流）的计划和预期；关于bp四个主要目标（即增加自由现金流、减少净债务、增加成本削减目标和产生更高回报）的计划和预期；关于某些收购和剥离的时机、数量、性质和影响的计划和预期；关于增加石油和天然气业务投资的计划和预期；关于嘉实多（Castrol）业务的计划和预期；关于bp低碳能源业务的重新定位和去资本化的计划和预期，以及bp生物能源、生物燃料、电动汽车充电、氢能、碳捕获和Lightsource bp业务的发展；关于bp的五个可持续发展目标（包括bp 2030年减少bp运营控制范围内范围1和2排放的目标）的计划和预期；以及关于股息和其他股东分配（包括股票回购）的时机和金额的计划和预期。

 

此类前瞻性声明，本质上涉及风险和不确定性，因其与各种事件相关，且取决于将来会发生或可能发生且在bp控制范围以外的情况。

 

实际结果可能与该等声明中表述的结果存在重大差异，具体取决于多种因素，包括：当前市场状况的影响范围和持续时间，包括油价的波动、bp计划售出其在俄罗斯石油公司的股权并撤出其他在俄投资所产生的影响、影响bp业务和产品需求的全球整体经济与商业环境，以及在伴随这些前瞻性声明的讨论中确定的具体因素；消费者偏好和社会期望的变化；替代能源解决方案的开发和采用速度；政策、法律、监管、技术和市场的发展，包括与气候变化问题相关的社会和投资者情绪；获得相关第三方和/或监管机构的审批，包括正在进行的、已获批项目持续开发所需的审批；维护和/或工厂大修活动的时间安排和水平；炼油厂增建和停工的时间与数量；新建油气田的投产时间；特定收购和撤资的时间、规模与性质；行业产品未来供应、需求和定价的水平，包括北美的供应增长以及基础油和添加剂供应的持续短缺；欧佩克配额限制；产量分成协议（PSA）和技术服务合同（TSC）带来的效应；操作与安全问题；产品质量的潜在瑕疵；整体或各国与地区的经济与金融市场环境；全球相关地区的政治稳定性与经济增长形势；法律、政府法规和政策的变化，包括气候变化相关法律法规与政策的变化；社会态度和顾客偏好的变化；监管或法律措施，包括所采取的强制措施的类型，以及所寻求或实施的补救措施的性质；检察机构、监管机构和法院的行动；索赔解决程序的拖延；墨西哥湾漏油事件赔款的最终应付金额和付款时间安排；汇率波动；新技术的开发利用；熟练工人的雇佣和留用情况；合作成功与否；竞争对手、贸易伙伴、承包商、分包商、债权人、评级机构等各方行为；bp未来获得信贷资源的可能性；业务中断与危机管控；伦理不当行为和监管义务不合规现象对bp声誉的影响；交易亏损；重大未保险亏损；国际制裁或政府有关部门或任何其他相关人士采取的其他措施，可能影响bp售出其在俄罗斯石油公司股权的能力或影响bp售出此等股权的价格；承包商的行为；自然灾害和不利天气条件；公众预期的变化及其他商业条件的变化；战争和恐怖主义行为；网络攻击或蓄意破坏；bp向美国证券交易委员会提交的6-K表格所载报告中“主要风险和不确定性”项下探讨的因素（该报告涉及 bp 截至2024年6月30日六个月期间的业绩），以及bp向美国证券交易委员会提交的2023财年年度报告和20-F表格中“风险因素”项下探讨的因素。