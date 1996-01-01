为股东创造更多价值：bp 重置公司战略

为适用1995年《美国私人证券诉讼改革法案》（PSLRA）中的“安全港”条款和警戒性声明的一般原则，bp在此发布以下警戒性声明：本业绩公告所探讨的内容包含特定的预测、推测与前瞻性声明：即与未来而非过去事件和情况相关的陈述，其涉及 bp 的财务状况、经营业绩和业务，以及 bp 与这些项目相关的某些计划和目标。此类陈述一般（但不完全总是）通过“即将”、“预计”、“有望”、“旨在”、“应该”、“或许”、“目标”、“可能”、“打算”、“相信”、“预期”、“计划”、“我们认为”或类似表达用语予以认定。

其中以下陈述（以及其他一些陈述）尤其具有前瞻性：关于bp新战略及其影响（包括对bp资产负债表、现金流、回报（包括平均资本回报率）、成本效率、绩效提升以及bp炼油业务改进）的计划、预期和假设；关于bp更新后的财务框架、资本支出的削减和重新分配、结构性成本、组合管理和重大项目启动的计划和预期；关于bp石油和天然气运营（包括生产、储量替代率和运营现金流）的计划和预期；关于bp四个主要目标（即增加自由现金流、减少净债务、增加成本削减目标和产生更高回报）的计划和预期；关于某些收购和剥离的时机、数量、性质和影响的计划和预期；关于增加石油和天然气业务投资的计划和预期；关于嘉实多（Castrol）业务的计划和预期；关于bp低碳能源业务的重新定位和去资本化的计划和预期，以及bp生物能源、生物燃料、电动汽车充电、氢能、碳捕获和Lightsource bp业务的发展；关于bp的五个可持续发展目标（包括bp 2030年减少bp运营控制范围内范围1和2排放的目标）的计划和预期；以及关于股息和其他股东分配（包括股票回购）的时机和金额的计划和预期。

此类前瞻性声明，本质上涉及风险和不确定性，因其与各种事件相关，且取决于将来会发生或可能发生且在bp控制范围以外的情况。

实际结果可能与该等声明中表述的结果存在重大差异，具体取决于多种因素，包括：当前市场状况的影响范围和持续时间，包括油价的波动、bp计划售出其在俄罗斯石油公司的股权并撤出其他在俄投资所产生的影响、影响bp业务和产品需求的全球整体经济与商业环境，以及在伴随这些前瞻性声明的讨论中确定的具体因素；消费者偏好和社会期望的变化；替代能源解决方案的开发和采用速度；政策、法律、监管、技术和市场的发展，包括与气候变化问题相关的社会和投资者情绪；获得相关第三方和/或监管机构的审批，包括正在进行的、已获批项目持续开发所需的审批；维护和/或工厂大修活动的时间安排和水平；炼油厂增建和停工的时间与数量；新建油气田的投产时间；特定收购和撤资的时间、规模与性质；行业产品未来供应、需求和定价的水平，包括北美的供应增长以及基础油和添加剂供应的持续短缺；欧佩克配额限制；产量分成协议（PSA）和技术服务合同（TSC）带来的效应；操作与安全问题；产品质量的潜在瑕疵；整体或各国与地区的经济与金融市场环境；全球相关地区的政治稳定性与经济增长形势；法律、政府法规和政策的变化，包括气候变化相关法律法规与政策的变化；社会态度和顾客偏好的变化；监管或法律措施，包括所采取的强制措施的类型，以及所寻求或实施的补救措施的性质；检察机构、监管机构和法院的行动；索赔解决程序的拖延；墨西哥湾漏油事件赔款的最终应付金额和付款时间安排；汇率波动；新技术的开发利用；熟练工人的雇佣和留用情况；合作成功与否；竞争对手、贸易伙伴、承包商、分包商、债权人、评级机构等各方行为；bp未来获得信贷资源的可能性；业务中断与危机管控；伦理不当行为和监管义务不合规现象对bp声誉的影响；交易亏损；重大未保险亏损；国际制裁或政府有关部门或任何其他相关人士采取的其他措施，可能影响bp售出其在俄罗斯石油公司股权的能力或影响bp售出此等股权的价格；承包商的行为；自然灾害和不利天气条件；公众预期的变化及其他商业条件的变化；战争和恐怖主义行为；网络攻击或蓄意破坏；bp向美国证券交易委员会提交的6-K表格所载报告中“主要风险和不确定性”项下探讨的因素（该报告涉及 bp 截至2024年6月30日六个月期间的业绩），以及bp向美国证券交易委员会提交的2023财年年度报告和20-F表格中“风险因素”项下探讨的因素。