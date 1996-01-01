2023年版《bp世界能源展望》探讨世界能源转型的大趋势和不确定性

今年的《bp世界能源展望》探讨到2050年世界能源转型的大趋势和不确定性。针对2022年发生的两大历史事件：俄乌冲突和美国的《通货膨胀削减法案》，我们更新了2022年版《展望》中的三大主要情景： “净零”、“快速转型”与“新动力”。

《展望》的三大主要情景旨在探讨未来 30 年全球能源系统转型可能结果的范围。理解不确定性结果的范围，有助于 bp 制定富有韧性的战略以应对能源系统转型可能经历的不同速度和方式。

bp 集团首席经济学家戴思攀（Spencer Dale）表示：“近年来，全球能源政策和能源话题讨论一直集中在能源系统脱碳化和向净零转型的重要性上。过去一年发生的事件提醒我们，转型还需要考虑能源的安全性和经济性。任何成功和持久的能源转型都需要解决‘能源三重挑战’中的三个要素：安全、可负担和更低碳。”

过去一年的事件凸显了全球能源系统的复杂性和相互关联性。俄乌冲突导致人们更加关注能源安全，这有望加速能源转型，因为各国都试图增加本国国内能源生产，其中大部分可能来源于可再生能源和其他非化石燃料的生产。但是，这些事件也展示了，相对较小的能源供应的波动可以导致严重的经济和社会成本，这凸显了能源低碳转型和谐有序进行的重要性，从而使得世界化石能源消费的下降能够与全球化石能源供应的减少遥相呼应。

三大情景：

“快速转型”和“净零” 情景探讨到2050年实现大幅减少碳排放的转型路径中，能源系统的不同要素会发生怎样的变化——在“快速转型”情景中碳排放将减少约 75%，在“净零”情景中碳排放将减少超过 95%。这两种方案都假定全球气候政策大幅收紧。“净零”情景的假设还包括社会行为和消费者偏好的转变，这些转变支持能源效率的提高和低碳能源的使用。

“新动力”情景旨在反映当前全球能源系统的整体运行轨迹，将近年来显著加强的政府脱碳化雄心和承诺纳入考量。在该情景中，全球碳排放在本世纪二十年代达峰，到2050年左右，全球碳排放比2019年低 30% 左右。

本期《展望》的主要观点：

碳预算正在耗尽。尽管政府雄心显著加强，自2015年巴黎缔约方大会以来，二氧化碳排放量每年都在增加（2020年除外）。在采取果断行动持续减少温室气体排放方面拖延的时间越长，可能造成的经济和社会成本就越大。

在一些国家，政府对能源转型的支持已进一步加强，包括美国通过的《通货膨胀削减法案》。但是脱碳化的巨大挑战意味着我们需要更多的支持，包括促进快速许可和批准低碳能源和基础设施的政策。

俄乌冲突造成全球能源供应的波动以及相应的能源短缺，凸显解决“能源三重挑战”三要素的重要性：安全、可负担和更低碳。



俄乌冲突对全球能源系统有深远影响。对能源安全的高度关注增加了对在本国国内生产可再生能源和其他非化石燃料的需求，进而加速了能源转型。



能源需求结构在三种情景下均发生变化：化石能源的重要性逐步下降，可再生能源占比增加以及终端能源电气化程度提高。低碳转型需要一系列其他能源来源和技术，包括低碳氢、现代生物能以及碳捕捉、利用和封存。



随着运营车辆效率的提升和道路车辆电气化加速，石油在道路交通中的使用减少，石油需求在展望期间下降。但即便如此，在三种情景下，石油在未来 15-20 年内仍将继续在全球能源系统中发挥重要作用。

天然气的前景取决于能源转型的速度，新兴经济体经济增长和工业化带来的天然气需求增加与发达国家向更低碳能源的转型所抵消。

近来的能源短缺和能源价格上涨凸显了能源低碳转型和谐有序进行的重要性，从而使得世界化石能源消费的下降能够与全球化石能源供应的减少遥相呼应。现有油气生产地产量的自然下降意味着在未来 30 年仍需继续对石油和天然气上游进行投资，即使在 “净零” 情景下也是如此。

“净零” 情景下也是如此。 随着风能和太阳能发电日益占据主导地位，全球电力系统逐步向低碳化转型。风能和太阳能贡献了全部或大部分增量发电，这得益于成本的持续下降，以及将这些不同来源的发电高度集中纳入电力系统能力的不断增强。风能和太阳能的增长需要新产能融资和建设的显著加快。



现代生物燃料的使用，即现代固体生物质、生物燃料和生物甲烷的使用迅速增长，有助于帮助难以减排的行业和工业生产过程脱碳。



低碳氢在能源系统脱碳化中发挥着关键作用，特别是对工业和交通领域这些难以减排的生产过程和活动而言。低碳氢以绿氢和蓝氢为主，绿氢的重要性随着时间推移而不断增强。氢能贸易包括运输纯氢的区域管道贸易和全球氢能衍生品的海运贸易。



碳捕捉、利用与封存为实现快速脱碳化发挥着核心作用：捕捉工业生产过程中的碳排放，作为去除二氧化碳的手段，减少化石燃料使用产生的排放。



我们需要一系列二氧化碳去除技术 —— 包括和碳捕捉与封存相结合的生物能源、基于自然的气候解决方案和直接从空气中进行碳捕捉与封存 —— 来实现深度和快速的脱碳。



2023年版《bp世界能源展望》全文详见：https://www.bp.com/energyoutlook

1月30日（星期一）北京时间22:00，2023年版《bp世界能源展望》将由戴思攀正式发布。网络直播相关事宜，包括如何注册和观看，请看这里。