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2023年第二季度业绩

发布日期：
2023年8月1日

“业绩增长”与“持续转型”齐头并进

2023年第二季度及上半年 (a)

  • 基本重置成本利润 26 亿美元；经营性现金流 63 亿美元
  • 弹性股息增加 10%，达到每普通股 7.270 美分；宣布进一步回购股票 15 亿美元
  • 交付具韧性的油气业务——2023年第二季度两个大型项目正式投产*；Cherry Point 炼油厂改进项目成功试运行
  • 向综合能源公司的转型不断取得进展——收购 TravelCenters of America；进入德国海上风电市场（4 吉瓦）；五个转型增长引擎势头强劲
证券交易所公告 pdf / 437.7KB
财务表现摘要

（单位：百万美元）

 2023年 第二季度 2023年 第一季度 2022年 第二季度 2023年 上半年 2022年 上半年

归属于 bp 股东的期间利润（亏损）

1,792

8,218

9,257

10,010

(11,127)

库存持有亏损（收益）*，税后净额

549

452

(1,607)

1,001

(4,271)

重置成本（RC）利润（亏损）*

2,341

8,670

7,650

11,011

(15,398)

调整项目的净（有利）不利影响*，税后净额

248

(3,707)

801

(3,459)

30,094

基本重置成本利润*

2,589

4,963

8,451

7,552

14,696

经营性现金流*

6,293

7,622

10,863

13,915

19,073

资本支出*

(4,314)

(3,625)

(2,838)

(7,939)

(5,767)

资产剥离与其他收益(b)

88

800

722

888

1,903

盈余现金流*

(269)

2,283

6,546

2,014

10,584

股票发行（回购）净额

(2,073)

(2,448)

(2,288)

(4,521)

(3,880)

净负债*(c)

23,660

21,232

22,816

23,660

22,816

调整后息税折旧摊销前利润*

9,770

13,066

16,357

22,836

30,240

已公布普通股每股股息（单位：美分/股）

7.270

6.610

6.006

13.880

11.466

普通股每股的基本重置成本利润*（单位：美分）

14.77

27.74

43.58

42.65

75.55

美国存托股票（ADS）每股的基本重置成本利润*（单位：美元）

0.89

1.66

2.61

2.56

4.53

重点财务数据

 

基本重置成本利润*为 26 亿美元

 

  • 本季度的基本重置成本利润为 26 亿美元，上一季度为 50 亿美元。与2023年第一季度相比，这一结果反映出：已实现的炼油利润大幅降低，工厂检修活动显著增多，石油交易业绩疲软；石油和天然气的变现率降低；天然气销售和交易业绩优异，尽管低于第一季度相关业绩。
  • 本季度报告盈利 18 亿美元，2023年第一季度盈利 82 亿美元。第二季度报告业绩已就库存持有亏损 5 亿美元（税后净额）*和 2 亿美元调整项目的净不利影响（税后净额）*进行调整，以推导出基本重置成本利润。调整项目包括 12 亿美元减值以及 11 亿美元的有利公允价值会计影响*

 

经营性现金流*为 63 亿美元

 

  • 本季度的经营性现金流为 63 亿美元，包括 12 亿美元的墨西哥湾漏油赔款，其中营运资本*为 1 亿美元（已根据库存持有亏损、公允价值会计影响和其他调整项目进行调整（见第30页）。
  • 第二季度的资本支出*为 43 亿美元，包括用于收购 TravelCenters of America 的 11 亿美元（调整后净额）。bp 2023年资本支出（包括无机资本支出*）为 160——180 亿美元的预期不变。
  • bp 于第二季度完成了 21 亿美元的股票回购。这包括2023年2月7日宣布的 6.75 亿美元计划项下的 2.25 亿美元，以抵消2023年员工股份支付行权所造成的预期全年股份稀释。
  • 与第一季度业绩一同发布的 17.5 亿美元股票回购计划已于2023年7月28日完成。在过去四个季度，bp 利用盈余现金流*完成了 100 亿美元回购，其已发行股本减少了 9% 以上。
  • 第二季度末净负债*为 237 亿美元。

 

在不变的财务框架内增加股东分配

 

  • 弹性股息是 bp 在其严格财务框架内的首要任务，它以布伦特原油约 40 美元/每桶、RMM 11 美元/每桶和亨利枢纽（Henry Hub）3 美元/百万英热单位（均为2021年实际值）的现金平衡点*为基础。
  • bp宣布将第二季度股息提高 10%，每股普通股股息增至 7.270 美分。
  • 在保持优质投资级信用评级的前提下，bp 仍然致力于将2023年盈余现金流的 60% 用于股票回购。
  • bp 计划在报告第三季度业绩之前再执行 15 亿美元的股票回购。
  • 在确定每季度每股普通股股息和股票回购额时，董事会将继续考虑各种因素，包括盈余现金流的累积水平与前景展望、现金平衡点以及维持优质投资级信用评级。
  • bp 的股东分配准则保持不变。根据 bp 当前预测的布伦特原油约 60 美元/每桶价格以及董事会每季度的酌情决定，bp 有望实现约 40 亿美元/年的股票回购，处于其 140 亿——180 亿美元资本支出范围的下端，并有能力每年将普通股股息增加约 4%。

 

向综合能源公司的转型势头强劲

 

  • 在具韧性的油气业务方面，bp 在第二季度宣布 bp 运营的 Mad Dog 二期项目和 Reliance 运营的 KG D6-MJ 项目正式投产，预计到2025年，这两个项目将合计增加约 9 万桶石油当量/日的净产量。此外，bp 在美国的 Cherry Point 炼油厂成功试运行了加氢裂化装置改进项目和冷却水基础设施项目，以期提高供应能力、降低成本并减少二氧化碳排放。    
  • 在便利零售和移动出行业务方面，bp 完成收购 TravelCenters of America，增加了一个由 288 个零售网点组成的网络，它们战略性地分布在美国各大主要高速公路。此项交易预计将使 bp 的全球便利零售毛利率*翻一番，并为 bp 五个转型增长引擎*中的四个带来增长机会。7月，bp 和 Lekkerland 将其便利零售合作伙伴关系延长至2028年，以便在 Aral 零售网点开设 REWE To Go 商店。与2022年上半年相比，2023年上半年 bp 电动汽车充电业务的能源销售增长了约 170%。
  • 在低碳能源业务方面，bp 在德国招标中获得两个海上风电项目的开发权，总潜在发电能力达 4 吉瓦，标志着 bp 进入欧洲大陆的海上风电领域。此外，bp 在潜在氢能项目方面也取得了显著增长，截至第二季度末已达到 280 万吨/年。
Bernard Looney
「又一个‘业绩增长’与‘持续转型’齐头并进的季度。bp 的基本业绩具有韧性，现金交付良好，尽管在此期间，炼油业务的检修工作显著增多且利润率有所下降。我们正在稳步实施集团战略——两个大型油气项目正式投产，助力当今世界的能源供应，同时我们正通过五个转型增长引擎加速转型。我们正持续为股东创造价值，增加股息，并宣布进一步回购股票。这不仅反映了我们对公司业绩和现金流前景的信心，也展示出在减少股票数量方面所取得的持续进展。」 陆博纳, 首席执行官
（a）本业绩公告亦代表 bp 的半年度财务报告（见第16页）。
（b）根据集团的简明版现金流量表，资产剥离所得为资产处置收益。欲了解资产剥离与其他收益的更多信息，请见第3页。
（c）更多信息见公告附注10。
 
重置成本利润（亏损）、基本重置成本利润（亏损）、盈余现金流、净负债、调整后息税折旧摊销前利润、普通股每股的基本重置成本利润和美国存托股票（ADS）每股的基本重置成本利润均属于非 IFRS 指标。库存持有损益和调整项目均属于非 IFRS 调整。
 
*本文件内标有星号的项目，其定义见第35页术语表。

 

此中文新闻稿是英文新闻稿的翻译版本。任何疑问，请参考英文新闻稿原文

更多信息

媒体垂询

bp 伦敦新闻办公室：+44 (0)20 7496 4076，bppress@bp.com

警戒性声明

 

为了适用1995年《美国私人证券诉讼改革法案》（PSLRA）中的“安全港”条款和警戒性声明的一般原则，bp 在此发布以下警戒性声明：本业绩公告所探讨的内容包含特定的预测、推测与前瞻性声明：即与未来而非过去事件和情况相关的陈述，其涉及 bp 的财务状况、经营业绩和业务，以及 bp 与这些项目相关的某些计划和目标。此类陈述一般（但不完全总是）通过“即将”、“预计”、“有望”、“目标”、“应该”、“可以”、“目标”、“可能”、“打算”、“相信”、“预期”、“计划”、“我们认为”或类似表达用语予以认定。

 

其中以下陈述（以及其他一些陈述）尤其具有前瞻性：有关油气需求、供应、价格或波动性的计划、预期和假设；有关存储量的预期；有关上游生产和 bp 客户及产品业务的预期；对炼油利润率的预期；对包括炼油厂等检修活动的预期；对石油生产和运营以及天然气和低碳能源生产的预期；对 bp 业务、财务业绩、经营业绩和现金流的预期；对未来项目启动的预期；对 bp 向综合型能源企业转型的预期；对会计估算中使用的价格假设的预期；bp 有关股票回购数量和时间以及季度股息与中期股息的计划和预期；有关 bp 信用评级的计划和预期，包括维持优质投资信用评级；将盈余现金流用于股票回购和强化资产负债表的计划和预期；有关2023年总折旧、折耗和摊销以及业务和公司基础年度费用的计划和预期；关于设定每股普通股股息和每季度回购时所考虑因素的计划和预期；有关电动汽车（EV）充电基础设施投资、合作与伙伴关系的计划和预期；有关 bp 的生物能源、便利零售、电动汽车充电、氢能、可再生能源和电力等转型增长引擎的计划和预期，包括对便利零售毛利率的预期；关于 bp 开发潜在风电项目的预期；对与资产剥离和其他收益相关的支付金额或时间安排的计划和预期，以及特定收购和业务剥离的时间、规模和性质，包括收益的金额和时间安排；对2023年基本有效税率的预期；对墨西哥湾漏油事件未来赔付时间与金额的预期；有关资本支出的计划和预期，包括2023年资本支出预计约为 160 至180 亿美元左右；对温室气体排放的预期；对法律诉讼的预期，包括与气候变化有关的法律诉讼；关于bp运营项目和企业及其项目、合资企业、合作伙伴关系以及与商业实体和其他第三方合作保护所达成协议的计划和预期。 

 

此类前瞻性声明涉及风险和不确定性，因为其与事件相关，取决于未来将发生或可能发生的情况，且不在 bp 控制范围内。

 

 实际结果或成果，可能与公告所述显著不同，具体取决于各种因素，包括：当前市场条件影响的程度和持续时间，包括油价波动、bp 计划退出在俄罗斯石油公司的股权和其他在俄投资所造成的影响、新冠疫情的影响、影响 bp 业务和对 bp 产品的需求的全球整体经济和商业情况，以及此类前瞻性声明相关讨论中确定的其他因素；消费者偏好和社会预期的变化；替代性能源解决方案开发和采纳速度；政策、法律、法规、技术和市场的发展，包括与气候变化问题相关的社会情绪和投资者情绪；相关第三方和/或监管部门的审批结果；停车检修活动的时机和水平；炼厂增建和停工的时间与规模；新建油气田的投产时间；特定收购和撤资的时间、规模和性质；行业产品未来供应、需求和定价的水平，包括北美的供应增长以及基础油和添加剂供应的持续短缺；OPEC+ 配额限制；PSA 和 TSC 带来的效应；运营与安全问题；产品质量的潜在瑕疵；全球或各国与地区的经济和金融市场环境；全球相关地区的政治稳定性与经济增长形势；法律、政府法规和政策的变更，包括与气候变化有关的法律和政策；社会观念和客户偏好的变化；监管或法律措施，包括所采取的强制措施的类型，以及所寻求或实施的补救措施的性质；检察机关、监管机构和法院的行动；索赔解决程序的拖延；墨西哥湾漏油事件赔款的最终应付金额和时间；汇率波动；新技术的开发和利用；熟练技术工人的雇佣和留用情况；合伙成功与否；竞争对手、贸易伙伴、承包商、分包商、债权人、评级机构等各方行为；bp 获得未来信贷资源的渠道；业务中断与危机管理；伦理不当行为和监管义务不合规现象对 bp 声誉的影响；交易亏损；重大未保险亏损；任何主管当局或任何相关人士采取国际制裁或其他措施、从而限制或以其他方式影响 bp 出售其持有的俄罗斯石油公司权益或 bp 出售此类权益的价格的可能性；承包商的行为；自然灾害和不利天气条件；公众预期的变化及商业条件的其他变化；战争和恐怖主义行为；网络攻击或蓄意破坏；本报告其他部分所述之其他因素、bp《年度报告》中“风险因素”项下讨论的因素，以及 bp 提交美国证券交易委员会的2022年 20-F 表格中“风险因素”部分所述之因素。 本公告包含内部消息。代表 bp p.l.c. 安排发布本公告的负责人是公司秘书 Ben Mathews。