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2024年第二季度业绩

发布日期：
2024年7月30日

现金流强劲，持续增加股息分配

重点财务数据

  • 经营性现金流强劲且净债务降低：基本重置成本利润 28 亿美元；高达 81 亿美元的强劲经营性现金流；净债务降至 226 亿美元。
  • 稳健运营：2024年第二季度 bp 上游工厂运行可靠性*达 96.1%；2024年第二季度 bp 运营的炼油厂可用开工率*达96.4%。
  • 股息分配持续增长：普通股每股股息 8 美分；bp 宣布于2024年第二季度完成了 17.5 亿美元的股票回购，兑现了我们之前预计的2024年上半年股票回购 35 亿美元的承诺；bp 承诺将于2024年下半年再完成 35 亿美元的股票回购。
  • 正在进行中的六大工作重点：推进多个增长型项目，就墨西哥湾 Kaskida 项目做出最终投资决定；重新聚焦生物能源业务，同意全资收购 bp Bunge Bioenergia，同时投资评级较高的生物燃料项目。
证券交易所公告 pdf / 330.3KB
财务表现摘要

（单位：百万美元）

2024年第二季度

2024年第一季度

2023年第二季度

2024年上半年

2023年上半年

归属于bp股东的期间利润（亏损）

(129)

2,263

1,792

 2,134 10,010

库存持有（收益）亏损*，税后净额

 113 (657) 549 (544) 1,001

重置成本利润（亏损）*

 (16) 1,606 2,341 1,590 11,011

调整项目的净（有利）不利影响*，税后净额

 2,772 1,117 248 3,889 (3,459)

基本重置成本利润*

 2,756 2,723 2,589 5,479 7,552

经营性现金流*

 8,100 5,009 6,293 13,109 13,915
资本支出* (3,691) (4,278) (4,314) (7,969) (7,939)

资产剥离与其他收益 (b)

 760 413 88 1,173 888

股票发行（回购）净额

 (1,751) (1,750)  (2,073) (3,501) (4,521)

净负债*(c)

 22,614 24,015 23,660 22,614 23,660

调整后息税折旧摊销前利润*

 9,639 10,306 9,770 19,945 22,836

已公布普通股每股股息（单位：美分/股）

 8.000 7.270 7.270 15.270 13.880

普通股每股的基本重置成本利润*（单位：美分）

 16.61 16.24 14.77 32.86 42.65

美国存托股票（ADS）每股的基本重置成本利润*（单位：美元）

 1.00 0.97 0.89 1.97 2.56

重点财务数据

 

2024年第二季度基本重置成本利润为 28 亿美元

  • 本季度基本重置成本利润为 28 亿美元，上一季度为 27 亿美元。与2024年第一季度相比，本季度业绩反映出天然气销售与交易业绩表现平稳，炼油利润率大幅下降，燃料利润率则有所上升，税费也有所降低。本季度基本有效税率（ETR）*为 33%，反映出重新评估递延所得税资产确认的影响。
  • 本季度报告亏损 1 亿美元，2024年第一季度赢利为 23 亿美元。第二季度的报告业绩已就 1 亿美元（税后净额）库存持有亏损*和 28 亿美元（税后净额）调整项目*的净不利影响进行了调整，以得出基本重置成本利润。税后调整项目包括与资产减值和相关亏损合约准备有关的 15 亿美元净费用，其中包括正在进行的盖尔森基兴炼油厂审查相关费用和 9 亿美元税后不利公允价值会计影响。

 

各业务板块业绩

  • 天然气和低碳能源：2024年第二季度息税前重置成本亏损 3 亿美元，上一季度赢利 10 亿美元。就 17 亿美元调整项目的净不利影响进行调整后，第二季度息税前重置成本利润*为 14 亿美元，2024年第一季度为 17 亿美元。与第一季度的强劲业绩相比，第二季度的天然气销售与交易业绩表现平稳，但因未出现埃及镑贬值造成的外汇损失以及勘探资产冲销费用降低而被部分抵消。
  • 生产与运营：2024年第二季度息税前重置成本利润 33 亿美元，上一季度为 31 亿美元。就 2 亿美元调整项目的净有利影响进行调整后，第二季度息税前重置成本利润为 31 亿美元，与2024年第一季度的 31 亿美元持平。第二季度的基本业绩反映出变现率有所增长，但因勘探资产冲销费用上升而被部分抵消。
  • 客户与产品：2024年第二季度息税前基本重置成本亏损 1 亿美元，上一季度赢利 10 亿美元。就 13 亿美元调整项目的净不利影响进行调整后，第二季度息税前基本重置成本利润为 11 亿美元，第一季度为 13 亿美元。第二季度客户业务板块基本业绩增长 4 亿美元，反映出燃料利润率、便利零售以及季节性销量走强，也反映出嘉实多延续了季度环比增长势头。产品业务板块第二季度基本业绩下滑 6 亿美元，反映出实际炼油利润率有极大下滑，主要源于中间馏分油利润率疲软、北美重质原油差价缩小，以及工厂大修活动量增加，但因第一季度 Whiting 炼油厂停产造成的影响消失而被部分抵消。石油贸易业务继第一季度取得强劲业绩后，本季度表现疲软。

 

经营性现金流*为 81 亿美元，净债务*降至 226 亿美元

  • 本季度经营性现金流为 81 亿美元，表现强劲。其中包括 5 亿美元的营运资本*释放（已就库存持有亏损、公允价值会计影响和其他调整项目进行了调整）。此业绩很大程度上反映出前几个季度营运资本积累部分趋平，但因墨西哥湾漏油事件调解赔付而被部分抵消（见第29页）。净债务降至 226 亿美元，主要受强劲的经营性现金流的推动。

 

在财务框架不变的前提下加大股息分配股力度

  • 弹性股息是 bp 在其严格财务框架内的首要任务，以布伦特原油约 40 美元/桶、RMM 11 美元/桶和亨利枢纽（Henry Hub）3 美元/百万英热单位（均为2021年实际值）的现金平衡点*为基础。bp 已公布其第二季度每股普通股股息为 8 美分。
  • bp 致力于维持强劲的投资级信用评级。整个周期当中，我们的目标都是在 A 级信用范围内进一步改善自身信用指标。
  • bp 继续在自身的转型增长*引擎以及石油、天然气和炼油业务领域进行有序投资并注重回报。我们预计2024年和2025年的年资本支出约为 160 亿美元。
  • 第一季度业绩公布的 17.5 亿美元股票回购计划，已于2024年7月26日完成。第二季度业绩发布后，bp 计划在发布第三季度业绩之前再执行 17.5 亿美元的股票回购。此外，bp 还承诺将于2024年下半年完成 35 亿美元的股票回购。鉴于当前的市场状况，且以维持强劲的投资级信用评级为前提，bp 承诺的内容之一是计划到2025年至少完成 140 亿美元的股票回购，且从远期来看，至少将有 80% 的盈余现金流*返还给股东。
  • 确定每季度每股普通股股息和股票回购额时，董事会将继续考虑各种因素，包括盈余现金流的累积水平与前景展望、现金平衡点以及维持强劲的投资级信用评级。
 
上述评论含前瞻性声明，应结合第39页的警戒性声明一并阅读
Murray Auchincloss
「我们的业务继续安全高效地运营。我们正在推动整个集团实现重点业务的发展并降低成本，同时为实现2025年的目标积蓄力量。我们于近期在墨西哥湾 Kaskida 开发项目上取得了进展，并决定全资收购 bp Bunge Bioenergia，同时暂缓新增生物燃料项目。这表明我们正致力于成为一家更为精简、更专注且具备更高价值的企业。正如我们今日的业绩公告所述，这一切都有助于为股东实现更高回报。」 欧慕瑞（Murray Auchincloss）, 首席执行官
(a) 本业绩公告也属于bp的半年度财务报告（见第15页）。
 
(b) 根据集团的简明现金流量表，资产剥离所得为资产处置收益。其他收益的更多信息，请见第3页
 
(c) 更多信息见公告附注9。
 
重置成本利润、基本重置成本利润、净负债、调整后息税折旧摊销前利润、普通股每股的基本重置成本利润和美国存托股票（ADS）每股的基本重置成本利润均属于非 IFRS 指标。库存持有（收益）亏损和调整项目属于非 IFRS 调整。

 

*本文件内标有星号的项目，其定义见第33页术语表
此中文新闻稿是英文新闻稿的翻译版本。任何疑问，请参考英文新闻稿原文

更多信息

媒体垂询

bp 伦敦新闻办公室：+44 (0)20 7496 4076，bppress@bp.com

 

警戒性声明

为适用1995年《美国私人证券诉讼改革法案》（PSLRA）中的“安全港”条款和警戒性声明的一般原则，bp 在此发布以下警戒性声明：本业绩公告所探讨的内容包含特定的预测、推测与前瞻性声明：即与未来而非过去事件和情况相关的陈述，其涉及 bp 的财务状况、经营业绩和业务，以及 bp 与这些项目相关的某些计划和目标。此类陈述一般（但不完全总是）通过“即将”、“预计”、“有望”、“旨在”、“应该”、“或许”、“目标”、“可能”、“打算”、“相信”、“预期”、“计划”、“我们认为”或类似表达用语予以认定。

 

其中以下陈述（以及其他一些陈述）尤其具有前瞻性：对石油和天然气需求、供应、价格或波动性的计划、预期和假设；对存储量的预期；对产量和销量的预期；对 bp 客户与产品业务的预期；对利润率的预期，包括燃料利润率相对于供应成本的敏感性；对基本有效税率的预期；对检修和维护活动的预期；对财务业绩、经营业绩和现金流的预期；对未来项目启动的预期；对 bp 中期规划更新时间的预期；对股东回报的预期；对 bp 便利零售业务的预期，包括 TravelCenters of America、嘉实多和 bp 旗下电动汽车充电部门 bp pulse；bp 对股票回购数量和时间以及股息的计划和预期；对 bp 信用评级的计划和预期，包括维持优质投资信用评级和争取进一步改善信用指标；对盈余现金流用于股票回购和强化资产负债表的计划和预期；对液化天然气（LNG）销售与采购的计划和预期；对 bp 投资的计划和预期，包括与阿布扎比国家石油公司（ADNOC）在埃及成立合资公司、按计划获得ADNOC鲁韦斯（Ruwais）液化天然气项目股份，以及出售bp在土耳其的加油站业务；对电动汽车充电基础设施投资、合作与伙伴关系的计划和预期；对bp继做出最终投资决定后进行Kaskida项目开发的计划和预期；对bp转型增长引擎的计划和预期，包括预期资本支出；对资产剥离和其他收益相关的支付金额或时间安排以及特定收购和资产剥离的时间、规模和性质的计划和预期；对墨西哥湾漏油事件未来赔付时间与金额的预期；对 bp 开发氢能、海上风电和英国碳捕集与储存项目的预期；对生物能源的计划和预期，包括生物燃料方面的进展和 bp 对 bp Bunge Bioenergia 的所有权；对2024年和2024年第三季度 bp 发展方向的计划和预期，包括预期增长、利润率、其他业务和公司年基本费用、资产剥离的时间安排与金额以及其他收益、折旧、损耗和摊销；对2024年和2025年资本支出的计划和预期；对 bp 所运营项目与风险投资公司的计划和预期，以及对其项目、合资企业、与商业实体和其他第三方合作伙伴达成伙伴关系和协议的计划和预期。

 

此类前瞻性声明，本质上涉及风险和不确定性，因其与各种事件相关，且取决于将来会发生或可能发生且在bp控制范围以外的情况。

 

实际结果可能与该等声明中表述的结果存在重大差异，具体取决于多种因素，包括：当前市场状况的影响范围和持续时间，包括油价的波动、bp 计划出售其在俄罗斯石油公司的股份并撤出其他在俄投资所产生的影响、影响 bp 业务和产品需求的全球整体经济与商业环境，以及在伴随这些前瞻性声明的讨论中确定的具体因素；消费者偏好和社会预期的变化；替代能源解决方案的开发和采用速度；政策、法律、监管、技术和市场的发展，包括与气候变化问题相关的社会和投资者情绪；获得相关第三方和/或监管机构的审批，包括正在进行的、已获批项目持续开发所需的审批；维护和/或工厂大修活动的时间和水平；炼油厂增建和停工的时间与数量；新建油气田的投产时间；特定收购和撤资的时间、规模与性质；行业产品未来供应、需求和定价的水平，包括北美的供应增长以及基础油和添加剂供应的持续短缺；欧佩克配额限制；产量分成协议（PSA）和技术服务合同（TSC）带来的效应；操作与安全问题；产品质量的潜在瑕疵；整体或各国与地区的经济与金融市场环境；全球相关地区的政治稳定性与经济增长形势；法律、政府法规和政策的变化，包括气候变化相关法律法规与政策的变化；社会态度和客户偏好的变化；监管或法律措施，包括所采取的强制措施的类型，以及所寻求或实施的补救措施的性质；检察机构、监管机构和法院的行动；索赔解决程序的拖延；墨西哥湾漏油事件赔款的最终应付金额和时间；汇率波动；新技术的开发利用；熟练工人的雇佣和留用情况；合作成功与否；竞争对手、贸易伙伴、承包商、分包商、债权人、评级机构等各方行为；bp 未来获得信贷资源的可能性；业务中断与危机管控；伦理不当行为和监管义务不合规现象对 bp 声誉的影响；交易亏损；重大未保险亏损；国际制裁或政府有关部门或任何其他相关人士采取的其他措施，可能影响 bp 出售其在俄罗斯石油公司股份的能力或影响 bp 出售此等股份的价格；承包商的行为；自然灾害和不利天气条件；公众预期的变化及其他商业条件的变化；战争和恐怖主义行为；网络攻击或蓄意破坏；本报告其他部分讨论的其他因素，包括“主要风险和不确定性”项下的因素，以及 bp 向美国证券交易委员会提交的2023财年年度报告和 20-F 表格中“风险因素”部分所探讨的因素。

 

本公告含内部信息。代表 BP p.l.c.负责安排本公告之发布的人士系公司秘书本·马修斯（Ben Mathews）。

 

 

 