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2023年第三季度业绩

发布日期：
2023年10月31日

“业绩增长”与“持续转型”齐头并进

2023年第三季度及前九个月

  • 基本重置成本利润 33 亿美元；经营性现金流 87 亿美元；净债务减少至 223 亿美元
  • 宣布进一步回购股票 15 亿美元
  • 交付具韧性的油气业务 —— 大型项目启动* —— 印尼东固液化天然气项目扩建；北海 Murlach 项目获得监管机构批准；bpx energy 上线 Bingo 设施
  • 向综合能源公司的转型不断取得进展 —— 第一家 Archaea 模块化生物天然气工厂；Woodfibre 和 OMV 液化天然气协议 
证券交易所公告PDF pdf / 421.9KB
财务表现摘要

（单位：百万美元）

 2023年 第三季度 2023年 第二季度 2022年 第三季度 2023年 前九个月 2022年 前九个月
归属于 bp 股东的期间利润（亏损） 4,858 1,792 (2,163) 14,868 (13,290)
归属于 bp 股东的期间利润（亏损） (1,212) 549 2,186 (211) (2,085)
重置成本（RC）利润（亏损）* 3,646 2,341 23 14,657 (15,375)
调整项目的净（有利）不利影响*，税后净额 (353) 248 8,127 (3,812) 38,221
基本重置成本利润* 3,293 2,589 8,150 10,845 22,846
经营性现金流* 8,747 6,293 8,288 22,662 27,361
资本支出* (3,603) (4,314) (3,194) (11,542) (8,961)
资产剥离与其他收益(a) 655 88 606 1,543 2,509
盈余现金流* 3,107 (269) 3,496 5,121 14,080
股票发行（回购）净额 (2,047) (2,073) (2,876) (6,568) (6,756)
净负债*(b) 22,324 23,660 22,002 22,324 22,002
调整后息税折旧摊销前利润* 10,306 9,770 17,407 33,142 47,647
已公布普通股每股股息（单位：美分/股） 7.270 7.270 6.006 21.150 17.472
普通股每股的基本重置成本利润*（单位：美分） 19.14 14.77 43.15 61.83 118.61
美国存托股票（ADS）每股的基本重置成本利润*（单位：美元） 1.15 0.89 2.59 3.71 7.12

重点财务数据

 

基本重置成本利润*为 33 亿美元

 

  • 本季度的基本重置成本利润为 33 亿美元，上一季度为 26 亿美元。与2023年第二季度相比，这一结果反映出：已实现的炼油利润提高，炼油厂检修活动水平降低，石油交易业绩非常强劲，石油和天然气的产量增加，但因天然气贸易和交易业绩疲软而被部分抵消。
  • 本季度报告盈利 49 亿美元，2023年第二季度盈利 18 亿美元。第三季度报告业绩已就库存持有收益* 12 亿美元（税后净额）和 4 亿美元调整项目*的净有利影响（税后净额）进行调整，以推导出基本重置成本利润。调整项目包括 12 亿美元减值以及 15 亿美元的有利公允价值会计影响*。

 

经营性现金流*为 87 亿美元，净负债*减少至 223 亿美元

 

  • 本季度的经营性现金流为 87 亿美元，包括 20 亿美元的营运资本*释放（已就库存持有收益、公允价值会计影响和其他调整项目进行调整）（见第27页）。
  • 第三季度的资本支出*为 36 亿美元。bp 目前预计，2023年全年的资本支出（包括无机资本支出*）将达到约 160 亿美元。
  • bp 于第三季度完成了 20 亿美元的股票回购。这包括2023年2月7日宣布的 6.75 亿美元计划项下的 2.25 亿美元，以抵消2023年员工股份支付行权所造成的预期全年股份稀释。bp 于2023年9月1日完成了 6.75 亿美元回购计划。
  • 与第二季度业绩一同发布的 15 亿美元股票回购计划已于2023年10月27日完成。
  • 截至第三季度末，净负债减少 13 亿美元，至 223 亿美元。

 

在严格的财务框架下再回购 15 亿美元股票

 

  • 弹性股息是 bp 在其严格财务框架内的首要任务，它以布伦特原油约 40 美元/每桶、RMM 11 美元/每桶和亨利枢纽（Henry Hub）3美元/百万英热单位（均为2021年实际值）的现金平衡点*为基础。
  • bp 宣布第三季度每股普通股股息为 7.270 美分。
  • 在保持优质投资级信用评级的前提下，bp 仍致力于将2023年盈余现金流*的 60% 用于股票回购。
  • bp 计划在报告第四季度业绩之前再执行 15 亿美元的股票回购。
  • 在确定每季度每股普通股股息和股票回购额时，董事会将继续考虑各种因素，包括盈余现金流的累积水平与前景展望、现金平衡点以及维持优质投资级信用评级。
  • bp 的股东分配准则保持不变。根据 bp 目前预测的布伦特原油约 60 美元/每桶价格以及董事会每季度的酌情决定，bp 有望实现约 40 亿美元/年的股票回购，处于其 140 亿 —— 180 亿美元资本支出范围的下端，并有能力每年将普通股股息增加约 4%。

 

向综合能源公司的转型不断取得进展

 

  • 在具韧性的油气业务方面，bp 宣布启动印尼东固扩建项目（2023年的第三个重大项目*），使现有的 760 万吨/年产能设施新增约 380 万吨/年。该项目已安全生产出第一船商用天然气。8月，bpx energy 在二叠纪盆地（Permian Basin）成功上线第二个中心处理设施 Bingo。9月，北海 Murlach 油气开发项目获得监管部门批准，该项目是对 Marnock-Skua 油田的两口油井进行二次开发，使其回归 ETAP（东部海槽区项目）枢纽设施。bp 加快实施其生物天然气战略，这是其生物能转型增长*引擎的一部分，bp 旗下的 Archaea Energy 宣布其位于印第安纳州梅多拉的原创 Archaea 模块化设计（AMD）可再生天然气工厂正式投产。
  • 在便利零售和移动出行业务方面，bp 继续推进其电动汽车充电和便利零售增长战略：10月宣布与特斯拉达成协议，未来将在美国采购价值1亿美元的超快充电桩，这是已获准的 5 亿美元在美投资的一部分；在波兰扩大与欧尚成功的便利零售战略合作伙伴关系，计划到2025年底在其零售网络中增加超过 100 家 EasyAuchan 门店。
  • 在低碳能源业务方面，bp 在德国招标中获得两个海上风电项目的开发权，总潜在发电量达 4 吉瓦，这使 bp 的可再生能源项目规模得到加强，净发电量达到 43.9 吉瓦。
「这是一个稳健增长的季度，强劲的基本运营业绩证明我们持续专注于交付。我们的各项业务继续保持良好势头，近期启动的项目包括东固扩建项目、bpx energy 的 ‘Bingo’ 中央处理设施，以及 Archaea Energy 在印第安纳州的首个模块化生物气工厂。正如我们在丹佛投资者通气会上所阐述的，我们仍然致力于执行我们的战略，预计将在这十年内实现盈利增长，并有望为我们的股东带来丰厚回报。」 欧慕瑞（Murray Auchincloss）, 首席执行官（暂代）
(a) 根据集团的简明版现金流量表，资产剥离所得为资产处置收益。欲了解其他收益的更多信息，请见第 3 页。
(b) 更多信息见公告附注10。
 
重置成本利润（亏损）、基本重置成本利润（亏损）、盈余现金流、净负债、调整后息税折旧摊销前利润、普通股每股的基本重置成本利润和美国存托股票（ADS）每股的基本重置成本利润均属于非 IFRS 指标。库存持有损益和调整项目均属于非 IFRS 调整。

*本文件内标有星号的项目，其定义见第 31 页术语表。

更多信息

媒体垂询

bp 伦敦新闻办公室：+44 (0)20 7496 4076，bppress@bp.com

警戒性声明

 

为了适用1995年《美国私人证券诉讼改革法案》（PSLRA）中的“安全港”条款和警戒性声明的一般原则，bp 在此发布以下警戒性声明：本业绩公告所探讨的内容包含特定的预测、推测与前瞻性声明：即与未来而非过去事件和情况相关的陈述，其涉及 bp 的财务状况、经营业绩和业务，以及 bp 与这些项目相关的某些计划和目标。此类陈述一般（但不完全总是）通过“即将”、“预计”、“有望”、“目标”、“应该”、“可以”、“目标”、“可能”、“打算”、“相信”、“预期”、“计划”、“我们认为”或类似表达用语予以认定。

 

其中以下陈述（以及其他一些陈述）尤其具有前瞻性：对石油和天然气需求、供应、价格或波动性的计划、预期和假设；对存储量的预期；对产量的预期；对 bp 客户及产品业务的预期；对炼油利润率的预期；对检修和维护活动的预期；对财务业绩、经营业绩、现金流以及调整后息税折旧摊销前利润的预期；对未来项目启动的预期；对 bp 向综合型能源企业转型的预期；会计估算中使用的价格假设；bp 对股票回购数量和时间以及股息的计划和预期；对 bp 信用评级的计划和预期，包括维持优质投资信用评级；对盈余现金流用于股票回购和强化资产负债表的计划和预期；对2023年总折旧、折耗和摊销以及其他业务和公司基础年度费用的计划和预期；对 bp 开发其液化天然气（LNG）产品组合的计划和预期；对电动汽车（EV）充电基础设施投资、合作与伙伴关系的计划和预期；对 bp 的生物能源、便利零售、电动汽车充电、可再生能源、电力、氢能等转型增长引擎的计划和预期；对 bp 开发其风能项目的预期；对与资产剥离和其他收益相关的支付金额或时间安排以及特定收购和资产剥离的时间、规模和性质的计划和预期；对2023年基本有效税率的预期；对墨西哥湾漏油事件未来赔付时间与金额的预期；对资本支出的计划和预期；对温室气体排放的预期；对法律诉讼的预期，包括与路易斯安那州海岸恢复和气候变化有关的法律诉讼；对 bp 运营项目和企业及其项目、合资企业、合作伙伴关系以及与商业实体和其他第三方合作伙伴所达成协议的计划和预期，包括与 Advanced Ionics、Dynamon、Electric Hydrogen、Midwest Alliance for Clean Hydrogen 和欧尚有关的计划和预期。

 

此类前瞻性声明涉及风险和不确定性，因为其与事件相关，取决于未来将发生或可能发生的情况，且不在 bp 控制范围内。

 

实际结果或成果，可能与公告所述显著不同，具体取决于各种因素，包括：当前市场条件影响的程度和持续时间，包括油价波动、bp 计划退出在俄罗斯石油公司的股权和其他在俄投资所造成的影响、新冠疫情的影响、影响 bp 业务和对 bp 产品需求的全球整体经济和商业情况，以及此类前瞻性声明相关讨论中确定的其他因素；消费者偏好和社会预期的变化；替代性能源解决方案开发和采纳速度；政策、法律、法规、技术和市场的发展，包括与气候变化问题相关的社会情绪和投资者情绪；相关第三方和/或监管部门的审批结果；维护和/或检修活动的时机和水平；炼油厂增建和停工的时间与规模；新建油气田的投产时间；特定收购和撤资的时间、规模和性质；行业产品未来供应、需求和定价的水平，包括北美的供应增长以及基础油和添加剂供应的持续短缺；OPEC+ 配额限制；PSA 和 TSC 带来的效应；运营与安全问题；产品质量的潜在瑕疵；全球或各国与地区的经济和金融市场环境；全球相关地区的政治稳定性与经济增长形势；法律、政府法规和政策的变更，包括与气候变化有关的法律和政策；社会观念和客户偏好的变化；监管或法律措施，包括所采取的强制措施的类型，以及所寻求或实施的补救措施的性质；检察机关、监管机构和法院的行动；索赔解决程序的拖延；墨西哥湾漏油事件赔款的最终应付金额和时间；汇率波动；新技术的开发和利用；熟练技术工人的雇佣和留用情况；合伙成功与否；竞争对手、贸易伙伴、承包商、分包商、债权人、评级机构等各方行为；bp 获得未来信贷资源的渠道；业务中断与危机管理；伦理不当行为和监管义务不合规现象对bp 声誉的影响；交易亏损；重大未保险亏损；任何主管当局或任何相关人士采取国际制裁或其他措施、从而限制或以其他方式影响 bp 出售其持有的俄罗斯石油公司权益或 bp 出售此类权益的价格的可能性；承包商的行为；自然灾害和不利天气条件；公众预期的变化及商业条件的其他变化；战争和恐怖主义行为；网络攻击或蓄意破坏；bp 向美国证券交易委员会（"SEC"）提交的 6-K 表格报告（截至2023年6月30日，涵盖六个月期业绩）中“主要风险和不确定性”项下讨论的因素；以及 bp 向 SEC 提交的2022年年度报告和 20-F 表格中“风险因素”项下讨论的因素。

 

本公告包含内部消息。代表 bp p.l.c. 安排发布本公告的负责人是公司秘书 Ben Mathews。