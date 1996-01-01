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校园频道

开放项目

投递攻略

1. 如果你想选择 sales &marketing, supply & retail 方向，可投递“one commercial programme”，我们对于投递这一项目的同学的专业和背景不设限制

2. 我们欢迎有理工科相关背景的同学投递“applied science programme”和“one engineering programme”

3. 如果你投递了“trading & shipping programme”, 你可能会被安排在一个制定战略，跟踪市场或管理外汇的团队中，或者你会是一个负责物流交易的 trading operator，申请的同学的专业背景可以在商业，金融，会计，经济学等不同领域

4. 请点击申请按钮查看具体职位介绍及需求

2023年网络申请平台自9月18日开放，截止日期是10月31日，筛选工作将于9月下旬陆续开始，尽早投递提高简历通过率。

2024 bp 中国校园招聘计划简介

在中国，bp 校园招聘项目已经走过了十几个春秋，项目为期三年，将会获得 2-3 个跨部门的轮岗工作机会。在了解不同工作岗位的同时探索自身在职业发展上的可能性并积累跨部门的工作经验。项目期间，不仅能参加来自总部以及中国的各种学习发展计划，更会有来自量身打造的直线经理，导师（mentor）和伙伴（buddy）的倾情支持和指导，一起为你职业生涯助力！

我们寻找

  • 2024年应届毕业生（本科及以上学历，2024年7月之前毕业）或者已获得学位且工作经验在一年以内；
  • 拥有持续发展的潜力；优秀的英语能力；
  • 接受灵活的工作地点

我们提供

  • 富有挑战的工作机会：你的每一个轮岗都将会是一次具有挑战性的工作机会，在每个轮岗期间，你会深入了解所在岗位，在实际的工作（real work）中逐渐成长独立，并有机会与国际化的团队一起工作。无论是跨部门还是跨业务集团，你将会在这3年内完成从校园到职场的精彩蜕变；
  • 稳健的学习发展平台：作为职业生涯的起点，bp 校园招聘项目会为你的职业发展提供一个稳健有力的平台：结构化的工作为你奠定基础，多样性的资源助你学习成长，跨部门的轮岗让你探索未来。项目期间，你将会获得各种基本技能、核心技能、专业技能和领导力技能的培训机会。从全球性的学习发展项目到针对个人需求的发展计划，从具有丰富工作经验和成功职业生涯的“导师（mentor）”到与你年龄相仿、可以无话不谈的“伙伴（buddy）”，从庞大的线上学习资源库到根植 bp 传统的各类午餐分享会……你将会在 bp 提供的知识土壤中不断汲取养分，茁壮成长，实现自己职业生涯的早期突破；
  • 卓越的人文关怀：在 bp，我们一直致力于实现工作和生活之间的合理平衡。这里有高于国家标准的年假以及额外的带薪病假，丰富多彩的员工俱乐部活动（读书会、户外远足、城市行走、健康跑以及足球、篮球、羽毛球、网球和瑜伽等等）以及专业的工作生活辅导（EAP）……；
  • 多元化与包容的工作环境：我们始终努力创造充满包容性的工作环境。bp 汇聚着来自全球的不同肤色、种族、文化背景的多元化人才，每个人都能充分发挥自己的潜力、优势和影响力。人性化的工作环境背后，是 bp 对每一位员工的尊重与承诺；
  • 有竞争力的薪酬福利：bp 拥有一套全面的有竞争力的薪酬体系。除了优厚的薪酬待遇之外，还可以享受到补充医疗保险、企业年金、股票计划、额外的假期等多重福利，有杰出工作表现或贡献的，还有机会获得公司的特别贡献奖（energize和spot bonus）。
  • 工作/生活融合工作制：自2021年7月起，bp 推出了一种新的灵活工作方式。它为我们的员工提供了关于在哪里工作和如何工作的多样化选择。具体来说，我们的同事可以再办公室之外的地方比如说家里去完成更需要专注的工作，而把留在办公室的时间更多的留于交流和协作。同时提升工作场所的员工体验，并使我们的文化变得更为现代、敏捷以及数字化导向。

招聘流程

为保证招聘的公平与公正，bp 会通过一套严格的招聘和筛选流程以保证所有应聘者都能公平竞争。具体流程如下（请注意：每年的具体时间会略有变化，详情请届时关注我们的网站）

 

9月18日 - 10月31日 在线申请

 

9月下旬 - 11月上旬 线上测评及视频面试

 

11月中旬 - 12月上旬 技术测试及测评中心

 

12月中旬  Offer 发放

点击查看“挑战计划”之“挑战者”的故事