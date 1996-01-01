1. 如果你想选择 sales &marketing, supply & retail 方向，可投递“one commercial programme”，我们对于投递这一项目的同学的专业和背景不设限制
2. 我们欢迎有理工科相关背景的同学投递“applied science programme”和“one engineering programme”
3. 如果你投递了“trading & shipping programme”, 你可能会被安排在一个制定战略，跟踪市场或管理外汇的团队中，或者你会是一个负责物流交易的 trading operator，申请的同学的专业背景可以在商业，金融，会计，经济学等不同领域
4. 请点击申请按钮查看具体职位介绍及需求
在中国，bp 校园招聘项目已经走过了十几个春秋，项目为期三年，将会获得 2-3 个跨部门的轮岗工作机会。在了解不同工作岗位的同时探索自身在职业发展上的可能性并积累跨部门的工作经验。项目期间，不仅能参加来自总部以及中国的各种学习发展计划，更会有来自量身打造的直线经理，导师（mentor）和伙伴（buddy）的倾情支持和指导，一起为你职业生涯助力！
为保证招聘的公平与公正，bp 会通过一套严格的招聘和筛选流程以保证所有应聘者都能公平竞争。具体流程如下（请注意：每年的具体时间会略有变化，详情请届时关注我们的网站）
9月18日 - 10月31日 在线申请
9月下旬 - 11月上旬 线上测评及视频面试
11月中旬 - 12月上旬 技术测试及测评中心
12月中旬 Offer 发放