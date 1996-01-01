投递攻略

1. 如果你想选择 sales &marketing, supply & retail 方向，可投递“one commercial programme”，我们对于投递这一项目的同学的专业和背景不设限制

2. 我们欢迎有理工科相关背景的同学投递“applied science programme”和“one engineering programme”

3. 如果你投递了“trading & shipping programme”, 你可能会被安排在一个制定战略，跟踪市场或管理外汇的团队中，或者你会是一个负责物流交易的 trading operator，申请的同学的专业背景可以在商业，金融，会计，经济学等不同领域

4. 请点击申请按钮查看具体职位介绍及需求