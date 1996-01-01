bp 综合能源公司战略更新：投资增长，价值增长，股东分配增长

自2020年宣布新的使命、净零远景、组织架构和战略以来，bp 战略的增长势头强劲，并持续为股东创造价值。过去三年，全球经历了从新冠疫情到俄乌冲突等重大不确定性，这使全世界更加关注能源安全和可负担性，并加速了向低碳能源体系的转型。

“过去三年使人们更清晰地认识到，世界期待并需要的能源应当是供应安全、可负担和更低碳——三者兼具，这就是‘能源三重挑战’。” 陆博纳，bp 集团首席执行官

bp 集团首席执行官陆博纳指出:“过去三年使人们更清晰地认识到，世界期待并需要的能源应当是供应安全、可负担和更低碳——三者兼具，这就是‘能源三重挑战’。为了解决这个问题，一方面需要采取行动加速转型，另一方面要确保有序转型，使可负担的能源继续满足当今世界的需求。

“作为一家综合能源公司，bp 在这两个方面聚焦发力。基于这三年的业务成果和业绩记录，我们更加坚信我们的战略是行之有效的。今天我们宣布进一步推进战略。我们正在追加对能源转型的投资，同时加大对当今能源体系的投资。我们认为这其中蕴含巨大商机，这也符合各国政府和客户对于我们这样公司的预期。”

与此前目标相比(1)，bp 当前的目标是加速转型增长引擎的收益增长，同时在2030年之前实现石油和天然气业务收益高于此前预期。

bp 计划在2030年之前通过有序追加投资来支持增长目标，其中对转型增长引擎追加最高达 80 亿美元投资，石油和天然气业务追加最高达 80 亿美元投资。到2030年，bp 拟将目标资本支出范围从之前的140亿- 160亿美元调整为140亿-180亿美元(2)。所有投资仍将严格遵循 bp 的投资和回报平衡标准。

bp 预计，这类追加递增投资将在2025年实现约 30 亿美元的集团 EBITDA 的增加，并有望在2030年增幅达 50亿-60亿美元。此增幅将包括2030年来自转型增长引擎的 20 亿美元，以及来自石油和天然气项目的 30亿-40亿美元。bp 还调高了石油天然气价格和炼油利润率假设(3)。

基于这两个因素，bp 现在的目标是，在 70 美元/桶（2021年实际价格）油价的前提下，2025年集团 EBITDA 达到 460亿-490亿美元，2030年达到 510亿-560亿美元。相较此前，2022年5月我们的目标是，按 60 美元/桶（2020年实际价格）计，2025年集团 EBITDA 达到约 380 亿美元，2030年达到 390亿-460亿美元。

“业绩增长”与“持续转型”齐头并进

继2020年宣布新的使命、净零远景、组织架构和战略之后，如今 bp 专注于在向综合能源公司转型方面持续取得成果。



陆博纳：“2022年全年，bp 继续专注于实施我们的综合能源公司战略。我们提供当今世界所需的能源，同时有序投资于 bp 转型和能源转型，Archaea 能源公司收购即是证明。我们正让 bp 更加强大，我们上游工厂的可靠性为有史以来最强，我们的生产成本为16年来最低，这使得我们的回报强劲，并连续 11 个季度减少债务。重要的是，我们正在通过回购和提高股息提升股东回报。这正是我们说过会做并将继续做的:‘业绩增长’与‘持续转型’齐头并进。”

2022年，bp 实现了 610 亿美元 EBITDA，经营现金流为 410 亿美元，其中包括约 70 亿美元的营运资本新增，所报告的基本重置成本利润为 280 亿美元。

bp 继续强化财务表现，年内净债务减少 92 亿美元，降至 214 亿美元，为 9 年来最低。全年平均资本回报达 30.5%。2022年，bp 按实际基准共纳税 151 亿美元，有效税率为 34%。

2022年，bp 还为股东提供了业内领先的派息。bp 今天宣布将2022年第四季度的季度股息提高 10%，即每普通股 6. 61 美分，加上2022年第二季度的 10% 涨幅，这意味着相较2021年第四季度，股息增长了 21%。

今天 bp 宣布用2022年第四季度盈余现金流回购 27.5 亿美元股票的计划，至此 bp 已宣布用2022年盈余现金流回购共计 112.5 亿美元股票。

2022年全年，bp 持续在转型领域取得进展，尤其是收购了生物天然气生产商 Archaea 能源公司，在安哥拉与 Eni 公司合资成立 Azule 能源公司，并在澳大利亚、阿布扎比、埃及、阿曼、毛里塔尼亚等地发现了极具潜力的氢能项目开发机会。

2022年，bp 对其转型增长引擎投资 49 亿美元，约占其 163 亿美元资本支出总额的 30%，其中包括收购 Archaea 能源公司。相比之下，2019年的这一比例约为 3%。bp 继续预计这一比例将在2030年进一步提高到约 50%。

bp 战略更进一步

追加 bp 转型投资

bp 的目标是对转型增长引擎平均每年追加最高达 10 亿美元投资，或者2030年之前累计追加最高达 80 亿美元。根据当前预计，bp 对转型增长引擎的投资将在2030年达到每年 70亿-90亿美元(4)，使2023-2030年的累计投资达约 550亿-650亿美元。

bp 的目标是将对转型增长引擎累计投资总额的一半左右投资于生物能源、便利零售和电动汽车充电业务，bp 已在这些领域进行业务布局、积累了专业能力和业绩记录；另一半将投资于氢能、可再生能源和电力。

bp 希望在生物能源以及便利零售和电动汽车充电领域获得超过 15% 的总回报率，在氢能领域获得两位数的回报率，在可再生能源领域获得 6-8% 的无杠杆回报率。

这些改变有望带来 bp 转型增长引擎的收益增长。bp 目前预计转型增长引擎有望在2025年实现 30亿-40亿美元 EBITDA，目标是在2030年实现 100亿-120亿美元 EBITDA，其中包括：生物能源领域超过 40 亿美元；便利零售和电动汽车充电超过 40 亿美元；氢能以及可再生能源和电力领域 20亿-30亿美元。

陆博纳：“我们将继续专注于能够提供更近期解决方案的转型增长引擎，例如电动汽车充电和可持续航空燃料，帮助企业和社会更快脱碳。着眼更长期的发展，我们将继续在能通过整合创造可观附加值的项目基础上，发展氢能、可再生能源和电力业务。”

生物能源：bp 计划大力发展现有的生物能源业务。计划到2030年，在 Archaea 能源公司支持下，将生物天然气供应量增加六倍，至7万桶石油当量/日。bp 的目标是到2030年将生物燃料产量提高至约 10 万桶/日，由 bp 炼油厂的五大主要新项目负责生产，并聚焦可持续航空燃料的生产。

便利零售和电动汽车充电：预计到2030年，bp 的战略便利零售网络的拓展将使 bp 的便利零售毛利率每年增长约 10%。加上电动汽车充电业务，预计它们将提升 bp 为客户提供更低碳的交通解决方案的能力。今天，bp 拥有 2.2 万个电动汽车充电枪，目标是到2030年达到超过 10 万个充电枪——其中大约 90% 是快充或超快充。bp 正在与主要车队运营商建立合作伙伴关系，在全球主要地区抢占领先地位。

氢能、可再生资源和电力：这十年 bp 的目标是为未来先进材料业务奠定基础。bp 的目标是在全球氢能领域树立领先地位，从炼油厂自主供应做起，然后扩大规模以满足不断增长的客户需求，与此同时，随着市场扩大，打造氢能及衍生品全球出口枢纽。bp 的目标是，到2030年，以绿氢为主的氢能产量达到 50万-70万吨/年，同时有选择性地寻求蓝氢项目机会。

可再生能源和电力领域：bp 将投资重点放在能够创造整合价值并提高回报率的机会上。bp 的目标是打造投资组合，包括在海上风电领域确立全球地位，支持绿氢、绿色燃料、电动汽车充电和电力交易，同时继续发展 bp 自有的太阳能合资企业 Lightsource bp。bp 希望 2030年之前达成最终投资决定（FID）达 50 吉瓦可再生能源发电装机容量的目标，我们正向目标迈进，这其中我们希望实现以自营为主的约 10 吉瓦净装机容量。bp 预期继续推进在建项目，并期待 Lightsource bp 为此作出重要贡献。

加大对当今能源体系的投资：

bp 的目标是加大对具韧性、高质量油气项目的投资，同样是平均每年追加最高达 10 亿美元，即到2030年累计追加最高达 80 亿美元。此项投资将有助于满足市场对油气安全供应的短期需求，所产生的收益能进一步加强 bp 实力并支持转型期投资。

到2025年的递增投资将以更短期、快速回报项目为目标，这些项目能以最少的新建基础设施来实现最大价值和快速交付。bp 仍将继续升级全球油气业务组合，鉴于过去四年的运营可靠性和商业化程度持续提高，目前预计一些油气资产的保留时限将超此前预期。

陆博纳：“鉴于当今世界的能源体系仍依赖于油气，我们仍需对现有能源体系进行短期投资，以满足当前能源需求并确保能源有序转型。我们的油气业务组合中拥有高质量选项，使得我们可以只选最好的项目。我们将优先考虑能够利用现有基础设施以低成本快速交付的项目，从而最大限度地减少额外排放、最大化价值，并对能源安全和可负担性做出最大贡献。”

由于这些改变，bp 预计2025年油气产量将达约 230 万桶石油当量/日，2030年目标是约 200 万桶石油当量/日。2030年的这一预计产量将比2019年产量减少约 25%（不包括俄罗斯石油公司 Rosneft 的产量），相较于之前，bp 的此前预期是减少约 40% 的产量。相应的，bp 现在的目标是，2030年油气生产产生的碳排放量比2019年基线排放量减少20%至30%(5)，低于此前的 35-40% 目标。

从2022年第一季度开始，bp 不再报告来自俄罗斯的石油和天然气产量。在去除在俄的油气产量后，2022年 bp 全年平均报告产量比2019年报告的总产量减少了约 40%。

为股东创造价值

bp 仍致力于实现严格的财务框架。在 70 美元/桶的价格环境前提下，bp 的目标是2025年前通过实施财务框架和 bp 业务计划，实现：



加速增长： 2019年下半年/2020年上半年至2025年，每股 EBIDA 的复合平均增长率超过 12%（按 70 美元/桶的2021年实际价格计算）。

2019年下半年/2020年上半年至2025年，每股 EBIDA 的复合平均增长率超过 12%（按 70 美元/桶的2021年实际价格计算）。 有竞争力的回报： 预计2025年和2030年的平均资本回报都将超过 18%（按 70 美元/桶的2021年实际价格计算）。

预计2025年和2030年的平均资本回报都将超过 18%（按 70 美元/桶的2021年实际价格计算）。 减少债务： 计划将2023年盈余现金流的约 40% 用于进一步强化资产负债表。

计划将2023年盈余现金流的约 40% 用于进一步强化资产负债表。 强劲的股东分配： 股息： bp 预计将维持有弹性的现金平衡点，即布伦特原油约40美元/桶，指示性炼油利润率11美元/桶，美国亨利枢纽（Henry Hub）天然气价格 3 美元/百万英热单位。在油价约 60 美元/桶的前提下，bp 有能力继续将其每股普通股股息每年提高约 4%，但这取决于董事会裁量 (6) 。 回购 (6) ： bp 承诺将2023年盈余现金流的 60% 用于股票回购，预计每年回购约 40 亿美元——按油价约 60 美元/桶以及资本支出范围的下限计算，并在维持其强劲的投资级信用评级前提下。回购承诺为更高的价格环境提供了空间。

