bp 运营的 GTA 项目浮式生产储卸油船（FPSO）成功启航前往项目所在地

这艘 FPSO 是 GTA 大型综合项目开发的一个关键组成部分，该项目还包括深海气田开发和近海浮式液化天然气设施。项目一期计划每年生产约 230 万吨液化天然气。

经过三年半的建设和成功完成一系列海上试航之后，这艘 FPSO 于2023年1月20日从中国启东市启航。现在，它将行驶一万两千海里，途径新加坡并最终抵达目的地——毛里塔尼亚和塞内加尔两个邻国离岸约 40 公里的海域边界。

bp 集团毛里塔尼亚和塞内加尔项目副总裁 Rahman Rahmanov 说道：“我们正在开发世界上最具独特性和创新性的天然气项目之一，而这座 FPSO 就是该项目最重要的组成部分之一。 GTA 一期 FPSO 的成功启航，见证了我们与承包方中远海运以及德希尼布能源的精诚合作。通过紧密的团队协作，我们打造了一种韧性和聚焦安全交付的文化。我们始终持续专注安全、质量和交付。”

这座 FPSO 将用于加工天然气——在去除天然气中的凝析油、水，并减少杂质之后，通过管道输送至项目离岸10公里的浮式液化天然气设施。通过八个油气处理及生产模块，该 FPSO 每天能够处理约 500 百万标准立方英尺的天然气。

大部分天然气将会通过浮式液化天然气设施进行液化，并出口至国际市场；而另一部分天然气将被用于助力满足毛里塔尼亚和塞内加尔两国持续增长的天然气需求。凝析油将被定期从 FPSO 运往穿梭运输油轮，出口到市场上。

该 FPSO 的系泊水深达 120 米，在正常运营期间可容纳 140 人，是项目生产团队的家。它的面积相当于约两座足球场之和，高度则与一幢十层楼的建筑相当，由超过 81,000 吨钢材、37,000 米长的管段和 152 万米缆绳建成。此外，它还经历了超过 33,000 次的检查。

bp 集团生产与运营执行副总裁伯高腾表示：“这是该重要项目的一个了不起的里程碑，是 bp 具韧性油气业务战略实施的绝佳例证。项目团队在一个充满挑战的环境下成功交付。在新冠疫情带来的挑战下，团队仍能够把安全运营放在所有工作的首位。在毛里塔尼亚 SMH 公司（Societé Mauritanienne des Hydrocarbures in Mauritania）、塞内加尔国家石油公司（Petrosen in Senegal）和科斯莫斯能源（Kosmos Energy）的持续支持下，我们始终致力于帮助两国可持续地开发他们世界级的资源。”

GTA 一期标志着一个将会对未来几代人产生持续和积极影响的项目开端。

bp 与毛里塔尼亚和塞内加尔有长期广泛的合作关系，包括 GTA 项目和其它潜在的能源开发项目。2022年10月，bp 宣布签署毛里塔尼亚比尔安拉（BirAllah）天然气资源的勘探和产量分成合同。近期，bp 与毛里塔尼亚政府签署了谅解备忘录，探索在该国大规模生产绿氢的可能性。此外，bp 还与合作伙伴共同开发塞内加尔-亚卡特雷加（Senegal- Yakaar Teranga）的重要天然气发电项目。

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