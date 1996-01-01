bp优途®高级汽油柴油发动机清净剂

bp优途®（BP Ultimate）是bp集团旗下的高端燃油品牌，在高端燃油及油品添加剂领域已拥有超过30年的研发经验。bp优途®燃油在美国、英国、德国、法国、澳大利亚、土耳其等18个发达国家畅销超过10年，并已成为当地市场领先的燃油品牌。

全球排名前十的汽车品牌中，有七家推荐使用bp优途®；全球排名前五的汽车品牌中，有四家推荐使用bp优途®。

bp集团拥有全球最顶尖的燃油技术中心之一，总部位于德国，拥有超过200位燃油技术专家以及超过30年的高级燃油研发经验，在燃油添加剂领域拥全球顶尖的技术。一流的设备，严格的程序，监管流程以及bp优途产品的优异性能获得了TÜV（德国莱茵）的认证。

bp全球中心拥有先进的发动机测试台、底盘测功机（滚道），可以进行各种类型的台架试验等专业测试, 通过严谨的数据分析，确保bp优途®产品在各种品牌的车辆在任何车况和路况下都能有优异的表现。

bp作为全球最大的能源公司之一，为顾客提供运输燃料、光热能源、油品零售服务以及与人们日常生活密切相关的各种石化产品。bp在中国与中石化、中石油等大型能源企业已建立了稳固的战略合作伙伴关系，每天为国内超过55万车主提供高品质的油品和服务。

bp优途®油品自从2005年在欧洲推出以来，获得了非常大的成功，是多家知名汽车厂商的推荐使用油品。采用其享誉全球的高性能油品生产经验与专业知识，bp从2008年开始，首次将bp优途®的领先科技引进中国—隆重推出能适用于各种无铅汽油的便携式、一次性瓶装添加剂。

如今，我们为中国消费者带来全新升级配方与全球领先配方的bp优途®高级汽油发动机清净剂。更先进的配方，更人性化的包装设计，更有效的清洁能力与更全面的保护，bp优途®用卓越品质，领先技术，为您的爱车净心护心！