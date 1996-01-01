bp是世界领先的石油和天然气企业之一，总部位于伦敦，在全球超过70个国家从事生产和经营活动，主要业务领域包括：油气探勘与生产；油品炼制与销售；石化产品生产与销售；和润滑油业务。bp在全球拥有74,500名员工，公司的股票在伦敦和纽约证交所挂牌交易。

bp自上个世纪七十年代初开始在中国开展业务，是国内油气行业领先的外商投资企业之一。bp在华的主要商业活动包括：航空燃油供应、成品油零售、润滑油混合及销售业务、油气供应与贸易、LNG接收站和输气干线运营、未来移动出行以及风投业务。

bp还与中方伙伴携手走出国门，步入了更广阔的合作领域。我们与中石油在伊拉克和澳大利亚，与中石化在安哥拉和新加坡，与中海油在澳大利亚、印度尼西亚和阿根廷，以及与中航油在新加坡均开展了卓有成效的合作。

bp每年定期发布《bp 世界能源统计年鉴》和《bp 世界能源展望》，这两份报告被各界视为全球最可靠的能源数据来源之一，并被广泛征引。

bp还致力于为中国的社会发展做出贡献，多年来一直与中国合作伙伴一起参与和应对中国可持续发展所面临的社会问题，并与研究机构携手合作，积极参与能源领域，尤其是清洁能源方面的联合科技研发。截至目前，bp在中国的社会公益领域累计投入超过5000万美元。bp在践行企业社会责任方面的实践活动得到社会各界的认可，并屡获殊荣。

bp将一如既往地致力于通过互信合作、积极贡献，支持中国的战略发展，为中国的能源解决方案作出贡献。