播下绿色种子 收获美好明天

合作, 促进中国可持续发展EEI项目经验交流会侧记



“参与中国中小学绿色教育行动（EEI）最让我感到振奋的地方是，通过我们的培训让来自农村的老师们找到了自信，他们再通过各种方法，影响周围的人，大家一起努力，为我们的环境带来一点好的变化。”贵州师范大学可持续发展教育中心的杨琛老师对笔者说。

杨琛老师是在今年５月２６日举办的“合作, 促进中国可持续发展经验交流会”上做这番表示的。本次会议的主要目的之一是介绍“中国中小学绿色教育行动”（EEI）开展八年来的主要成效。“中国中小学绿色教育行动”是中国教育部、世界自然基金会（WWF）和bp公司于1997年共同启动的为期十年的项目，致力于将环境教育和可持续发展教育融入中国正规教育体系，使环境内容和可持续发展的理念成为两亿中国中小学生学校课程的有机组成部分。

近九年来，EEI已在全国主要高师院校建立了21所“可持续发展教育中心”。在这些中心，有160余位来自人文、自然、社会各学科的大学骨干老师组成了一支可持续发展教育的专业师资队伍，这次会议就是为这些来自全国各地“可持续发展教育中心”的老师们搭建的一个沟通平台，与其他关注环境教育和可持续发展教育的来自政府、非政府组织和企业的代表交流经验、分享资源。

与参与会议的大多数老师讨论的问题不同，来自贵州的杨琛老师面临的问题是如何在偏远的农村地区传授可持续发展理念。“贵州省是一个多山地区，交通非常不便。我们的方法是利用各种机会，把散居在各地的老师集中起来，尽可能多地为农村培养能够传授可持续发展理念的老师。同时我们还采取培训与实践相结合的方式，鼓励他们观察、思考当地面临的环境问题，应用学到的知识来改变当地的环境面貌。”她介绍道。

贵州罗甸县兴隆小学地处偏远的山区，整个学校师生的饮用水源全靠学校门口的一口井，三年前师生们发现水的味道变了。于是，老师发动同学们对周边环境展开调查，结果发现是由于附近新建的蔬菜基地使用了高毒农药所致。

“其实这种农药可以用另一种低毒高效农药所替代，只是每公斤价格相差了几毛钱。”杨老师介绍道，“如何让不识字的农民明白使用农药与水源污染的关系，说服他们购买价格更高的农药，是我们面临的一个难题。”

“后来我们发现这个学校的学生绝大多数都来自附近农家，于是老师就先向同学们把这个道理讲明白，然后再发动他们回家说服父母。同时，在学校里也专门举行了几次村民座谈会，说明其中的利害关系。通过这些努力，村民们都自觉采用了低毒高效的农药，同时还改变了一些诸如拿清空的农药口袋装粮食等危害健康的生活习惯。”

为了进一步改善学校饮用水的水质，老师们还发动同学参与修建了一个净水池。孩子们通过辛勤的劳动，更深刻地认识到了水的重要性。

“像这样的环保实践项目，我们一共在全省各地开展了12个。同时我们还进行了项目案例的写作及总结，以便向其它地区推广。”杨老师总结道。

对杨老师教育与实践并重的推广思路，来自西藏大学的巴桑老师深表赞同：“和不识字的普通藏民宣讲环保理念没有意义，”巴桑说，“我们的方式是深入他们的生活，通过保护当地生物及文化多样性，促进社区经济发展，以事实来教育群众可持续发展的重要性。”

巴桑和他的同事以墨竹工卡县甲玛乡社区为试点，新建蔬菜温室大棚；以西藏大果圆柏作为当地生态环境重建的主要树种，进行人工育苗；同时还收集、整理了近百首如“美录赞歌”、“丰收之歌”等当地几近失传的传统歌舞曲目，进行文化多样性保护。当地的乡长米玛说：“你们是外来人，却帮助我们为这片土地做了这么多事，我们世世代代居住在这片土地上的人，还有什么理由不更加爱护这片土地呢！”

相比巴桑和杨琛老师，北京师范大学环境教育中心的田青博士更侧重于如何从教学内容上进行创新。“环境不仅仅是指自然环境，它同时也包括文化环境，社会环境。反映在教学实践上，就是以可持续发展为灵魂，进行跨学科项目的整合、渗透。例如，在教学中，以长江为主题, 综合语文、数学、历史、自然、社会等多门学科，组成一个全新的课题小组。培养同学们从小以全面的视角来认识问题、分析问题。”田博士介绍道。

她强调：“EEI努力重塑中国未来一代思考问题、分析问题的能力， 因此，我们称它为新世纪的新民运动，目的在于提高全民素质，从而推动现代社会政治、经济、教育各方面体制的全面改革。”

注重培训、教学内容与对象的相关性；教学方式互动新颖、深入浅出；注重能力培养、素质教育是EEI培训中心共同的教学特点。“如何以可持续的方式生活-可持续发展对我的日常生活有何意义？”围绕这一主题，从周边环境的观察与保护，到发起为减少沙尘暴而少寄贺卡的行动，无不引导着培训对象以一个全新的视角来认识世界、认识人与自然的关系。

西南大学可持续发展教育中心更是把课堂搬到了大自然中，在重庆缙云山自然保护区建立了野外教育基地，开辟了四条自然小径。每走过一条小径，同学们就上完生动的一课。在该中心为当地环保局举办的培训中，一位学员原打算报个到后就走，没想到最后从头到尾一课不落地参加了这一为期十天的培训项目。“这种形式新颖、内容丰富的培训太好了！我获益非浅。”这位学员这样评价道。

就这样，通过EEI遍布全国的21个教育中心的努力，先后已有3000多位省市级教研员接受了可持续发展教育培训。目前，他们已成为在全国各地中小学贯彻和推广环境和可持续发展教育的主要力量。

正像中国教育部基础教育司副司长朱幕菊女士在本次会议发言中表示的那样：“我们相信，随着“中国中小学绿色教育行动”的不断开展，将极大地促进中国环境及可持续发展教育向纵深发展，对中国教育和社会发展产生长远、积极的影响。”

让我们共同努力，播下绿色种子，收获美好明天！