“中国中小学绿色教育行动”为什么重要？

20年后，今天的儿童将成为中国明天的主人。如果中国要沿着可持续发展的道路前进，就必须在国民最关键的学习时期——童年时代——进行可持续发展教育。

谁参与了本项目？

“中国中小学绿色教育行动”由中国教育部、世界自然基金会（WWF）和bp公司联合发起。由政府部门、非政府组织和跨国公司共同合作开展此类项目。这在中国还是第一次。

中国中小学绿色教育行动怎样运作？

在三个合作单位的指导下，项目在全国21所主要师范大学建立了可持续发展教育中心。这些中心不断摸索新的教育教学方法，探索如何在中小学进行可持续发展教育并积极推动中国可持续发展教育（ESD）的理论研究与实践。并通过定期出版的《项目通讯》积极及时地交流在项目中的收获与经验。中心还在开发和编写《中小学环境教育实施指南》中发挥了重要作用。各中心与其培训的3000名教研员和教师正在逐步形成一个全国性的网络，将有利于推动《中小学环境教育实施指南》在中国近50万所中小学的实施。

“中国中小学绿色教育行动”取得了什么成果？

通过《中小学环境教育实施指南》，将环境教育和可持续发展教育融入中国中小学课程成为中国基础教育改革的一项重要内容在中国高等教育机构内建立广泛的可持续发展教育网络在遍布全国各地的试点学校进行可持续发展教育实践开发了一系列环境教育和可持续发展教育教学资源。

项目第三阶段的目标是什么？

项目第三阶段的实施将促进《中小学环境教育实施指南》在全国范围内的有效实施，把可持续发展教育的理念转化为更加广泛的课程实践，并促进可持续发展教育在教育体系中的进一步融合。

