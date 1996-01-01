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中国中小学绿色教育行动

什么是“中国中小学绿色教育行动”？ “中国中小学绿色教育行动”致力于将环境教育和可持续发展教育融入中国正规教育体系，使环境教育和可持续发展教育成为两亿中国中小学生学校课程的有机组成部分。
中国中小学绿色教育行动

“中国中小学绿色教育行动”为什么重要？

20年后，今天的儿童将成为中国明天的主人。如果中国要沿着可持续发展的道路前进，就必须在国民最关键的学习时期——童年时代——进行可持续发展教育。

 

谁参与了本项目？

“中国中小学绿色教育行动”由中国教育部、世界自然基金会（WWF）和bp公司联合发起。由政府部门、非政府组织和跨国公司共同合作开展此类项目。这在中国还是第一次。

 

中国中小学绿色教育行动怎样运作？

在三个合作单位的指导下，项目在全国21所主要师范大学建立了可持续发展教育中心。这些中心不断摸索新的教育教学方法，探索如何在中小学进行可持续发展教育并积极推动中国可持续发展教育（ESD）的理论研究与实践。并通过定期出版的《项目通讯》积极及时地交流在项目中的收获与经验。中心还在开发和编写《中小学环境教育实施指南》中发挥了重要作用。各中心与其培训的3000名教研员和教师正在逐步形成一个全国性的网络，将有利于推动《中小学环境教育实施指南》在中国近50万所中小学的实施。

 

“中国中小学绿色教育行动”取得了什么成果？

通过《中小学环境教育实施指南》，将环境教育和可持续发展教育融入中国中小学课程成为中国基础教育改革的一项重要内容在中国高等教育机构内建立广泛的可持续发展教育网络在遍布全国各地的试点学校进行可持续发展教育实践开发了一系列环境教育和可持续发展教育教学资源。

 

项目第三阶段的目标是什么？

项目第三阶段的实施将促进《中小学环境教育实施指南》在全国范围内的有效实施，把可持续发展教育的理念转化为更加广泛的课程实践，并促进可持续发展教育在教育体系中的进一步融合。

引言：

项目自开始以来，它对中国环境教育作出了极大的努力和贡献，我认为这个项目非常成功。朱慕菊中国教育部基础教育司副司长

 

如果把教育的重要性与我们对环境的关注结合起来，那么很清楚，项目所做的一切都会给社会带来积极的作用。“中国中小学绿色教育行动”对我们来说具有特别的意义。Dr. Gary Dirks 德开瑞博士bp集团副总裁兼bp中国公司总裁

 

开始的时候我们也没有任何想法，培训以后才觉得这个（可持续发展教育）非常地必要。一方面对学生来讲，他们要进行主体性的学习，进行方法的训练，让他们在这个过程中获得方法，提高能力，另外一个就是提高学生环保的意识。王贵明试点学校教师

 

这是我参加过的最有成效、最富动感、最具活力的研讨班，也为中国的成人继续教育模式提供了很好的范例。在研讨班中，我仿佛重又找到了做学生的感觉——被不断地鼓励、被认同，成就感油然而生——这不正是我们所找寻的课堂教学吗！徐州教研员

 

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