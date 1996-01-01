bp是我们主打的全球品牌。bp的身影出现在生产平台、炼油厂、轮船和公司办公室，以及风力发电厂、研发中心和零售服务站。

自20世纪20年代，bp牌汽油上市以来，bp逐渐成长为全世界知名品牌。今天，bp践行安全、尊重、卓越、勇气和一个团队的价值观，我们所做的一切都体现了这一价值观。

bp及其服务的能源形式多种多样，其中，最重要的是人类从事各种活动所需的能量。我们将这种能量赋予到我们所做的一切之中，这就是推动我们品牌的源泉。



品牌意义

bp品牌是我们一切行为的基础。例如，对我们的上游企业而言，品牌标志着我们的行事方法。品牌代表了我们新业务的价值，突显了我们与合作伙伴和政府关系的类型。对于以客户为中心的企业，品牌是客户指南，反映了我们对产品、服务和关系的承诺。



Helios太阳花 – bp的标识



我们的标识在2000年发布，一个打破传统的创新设计。不同于其他能源标志，太阳花标识象征着许多事物，特别是地球最大的能量源泉：太阳。太阳花以希腊太阳神赫利俄斯（Helios）命名，其色彩代表光、热和大自然。太阳花标志是一个连锁形状的图案，就像bp集团一样，由多个不同相关方组成的单一实体。



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