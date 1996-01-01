bp是我们主打的全球品牌。bp的身影出现在生产平台、炼油厂、轮船和公司办公室，以及风力发电厂、研发中心和零售服务站。
自20世纪20年代，bp牌汽油上市以来，bp逐渐成长为全世界知名品牌。今天，bp践行安全、尊重、卓越、勇气和一个团队的价值观，我们所做的一切都体现了这一价值观。
bp及其服务的能源形式多种多样，其中，最重要的是人类从事各种活动所需的能量。我们将这种能量赋予到我们所做的一切之中，这就是推动我们品牌的源泉。
bp品牌是我们一切行为的基础。例如，对我们的上游企业而言，品牌标志着我们的行事方法。品牌代表了我们新业务的价值，突显了我们与合作伙伴和政府关系的类型。对于以客户为中心的企业，品牌是客户指南，反映了我们对产品、服务和关系的承诺。
我们的标识在2000年发布，一个打破传统的创新设计。不同于其他能源标志，太阳花标识象征着许多事物，特别是地球最大的能量源泉：太阳。太阳花以希腊太阳神赫利俄斯（Helios）命名，其色彩代表光、热和大自然。太阳花标志是一个连锁形状的图案，就像bp集团一样，由多个不同相关方组成的单一实体。
嘉实多汽车和摩托车润滑油因其高性能、高品质，备受制造商、司机和车手信赖。嘉实多同时也为海运、陆运、空运等多种其他应用场合制造润滑油。
bp于2002年收购了嘉实多，并一直维持其专业、创新、合作的优良传统。今天，嘉实多产品销往150多个国家/地区，成为大众、奥迪、宝马、小松等企业首选的润滑油合作伙伴。
嘉实多品牌是高性能的代名词，其赞助的车队及车手先后二十多次打破陆上速度记录。嘉实多与这些企业的合作关系，为曾经开发出来的最高级的发动机机油和润滑油提供了测试的场合。
每天有250万顾客光临Aral服务站，加Aral品牌的燃油和润滑油、洗车、购买优质的食品和饮料。Aral是德国领先的燃油品牌商，也是德国第三大快餐零售商。
近100年来，Aral品牌一直是优质汽油的代名词。今天，Aral加油站和零售店外观时尚、装备精良，践行着Aral十全十美（“Alles super”）的企业宣传语。
在德国，Aral品牌是公认的最佳品牌，连续获得德国最受信赖的燃油品牌称号。
Ampm的零售网点遍布美国太平洋沿岸五个州，从加利福尼亚州南部到俄勒冈州北部，是司机在高速公路上消费和休息时的首选品牌。该品牌拥有约950个网点，其中许多网点附属于bp加油站，以提供优质的食品和饮料而闻名。
自1978年ampm第一家网点营业以来，ampm品牌严格履行其在开放式公路上提供最佳服务的承诺，业务增长迅速。
1912年，第一家Amoco加油站在明尼苏达州明尼阿波利斯营业，近一个世纪后，2017年10月，bp集团宣布将历史悠久的Amoco品牌重新引入美国燃油零售行业。
Amoco公司官方名称为印第安纳标准石油公司（Standard Oil of
Indiana）。截至1912年，Amoco是北美最大的天然气生产商，其业务范围远远超出了北美，在20个国家/地区进行勘探，在14个国家/地区进行生产。Amoco公司每年生产1300万吨化学产品，是全世界最大的精对苯二甲酸（PTA）生产商。
1998年，Amoco与bp合并，将各自在全球范围内的机构进行整合。一夜之间，新公司bp Amoco成为美国最大的石油和天然气生产商。2001年，bp Amoco将品牌名简化为“bp”。
2017年，Amoco零售品牌与bp集团一起进入拥有潜在增长机遇的美国城市。
Wild Bean Cafe为英国及欧洲大陆、澳大利亚、南非、中国以及俄罗斯的司机提供美味的食物和优质的咖啡。
Wild Bean Cafe是一个新品牌，所有的门店全天候营业，多数门店附属于bp Connect加油站。该品牌提供的产品也正不断变化，目前可供应新鲜的烘焙食品和手调咖啡等。