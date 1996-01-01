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可持续发展

bp 的可持续发展目标是通过能源转型的新业务机遇创造价值，提升人类生活品质、关爱我们的地球和实现净零。
2021年可持续发展报告 pdf / 10.9 MB

我们的净零远景

我们的远景是到 2050年或之前，实现集团的“净零”目标。更将助力世界向零排放的目标迈进。

 

 

了解更多关于我们的远景
E m b e d d i n g i n t o o u r D N A E n g a g i n g s t a k e h o l d e r s I m p ro v e p e op l e ' s l i v e s G e t t o n e t z e ro C a r e f o r o u r p l a n e t Our beliefs and foundations
我们的可持续发展框架是我们转型为综合型能源企业这一战略的基石。我们以其为依据将使命转化为行动。此框架设定了多项目标，我们相信这些目标将为 bp，投资人和社会在内的所有利益相关方提供可持续的价值。 


我们的可持续发展目标

bp 针对以下重点领域制定了以下宗旨：

  • 10 项目标的宗旨是确保 bp 实现净零排放并帮助全球打出净零排放目标
  • 项目标的宗旨是保护我们这个星球
  • 5 项目标的宗旨是改善民众的生活
我们的可持续发展目标
Get to net zero

bp 制定了到 2050年或之前实现净零排放并帮助全球实现净零排放的 5 项具体目标。
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bp 的五项人员具体目标包括清洁能源、公平的能源转型和可持续生计、尊重人权、提升公平性和增加福祉。
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Improve people's lives
Care for our planet

bp 的可持续发展框架包括侧重于为我们的经营环境带来积极影响。bp 保护地球的具体目标包括增加生物多样性、进行水管理、倡导基于自然的解决方案（包括减少或消除碳排放的解决方案）、实施循环利用和可持续性采购。
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2021年可持续发展亮点

净零运营

35%

在2019年绝对排放量基础上的减少幅度

增加生物多样性

净积极影响

已开发相关方法

净零生产

16%

在2019年绝对排放量基础上的减少幅度

更多的清洁能源

4.4吉瓦

最终投资决定前已开发的可再生能源当量

城市或地区合作伙伴

3

与休斯顿、阿伯丁以及西班牙巴伦西亚地区达成合作伙伴关系

增加新能源投资

~22亿美元

从2020年的约7.5亿美元增长至约22亿美元

透明度领军者

A-

2021年的碳信息披露项目（CDP）气候问卷得分

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快速阅读

2021年可持续发展绩效与进展摘要
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数据和报告工具

了解更多 bp 的报告工具，包括 ESG 数据表、HSE 图表工具、报告标准和报告框架、重要性评估和气候相关金融信息披露工作组（TCFD）的披露信息
Reporting centre icon

报告中心与档案

bp 的报告中心汇集了 bp 所有重要报告、政策与绩效数据，包括 bp 的年度报告和 ESG 数据表

更多 bp 集团内容

能源展望

《bp 能源展望》探讨了影响 2050 年全球能源转型的因素

我们的使命

bp 的全新使命是为人类和我们的地球重新构想整个能源行业。

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