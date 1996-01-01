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bp 针对以下重点领域制定了以下宗旨：
35%
在2019年绝对排放量基础上的减少幅度
净积极影响
已开发相关方法
16%
4.4吉瓦
最终投资决定前已开发的可再生能源当量
3
与休斯顿、阿伯丁以及西班牙巴伦西亚地区达成合作伙伴关系
~22亿美元
从2020年的约7.5亿美元增长至约22亿美元
A-
2021年的碳信息披露项目（CDP）气候问卷得分
2021年可持续发展绩效与进展摘要
了解更多 bp 的报告工具，包括 ESG 数据表、HSE 图表工具、报告标准和报告框架、重要性评估和气候相关金融信息披露工作组（TCFD）的披露信息
bp 的报告中心汇集了 bp 所有重要报告、政策与绩效数据，包括 bp 的年度报告和 ESG 数据表
《bp 能源展望》探讨了影响 2050 年全球能源转型的因素
bp 的全新使命是为人类和我们的地球重新构想整个能源行业。
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