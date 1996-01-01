技术专项记者Angela Lamont采访了 bp 内部、外部专家，了解他们对能源技术未来的看法。这些技术的原理是什么？研发方式？是否有助于能源体系低碳转型？在第一个系列中，我们探讨了太阳能、电池、氢能和风能在助力低碳转型方面的潜力。
在本期播客中，我们将探讨海上浮式风力发电技术如何在世界上拥有丰富风能资源的地区释放出巨大的潜力，这些地区的沿海水域要么太深，要么不适合修建固定式海上风力发电设施。
在过去的25年里，风力涡轮机技术走过了一条很长的发展之路。目前，研究人员为其配备了漂浮和浮动功能，力求成为净零行动中的主要参与者。
Angela Lamont访问了奥克尼群岛，了解他们如何率先将氢能用于发电、能源储存和海洋运输，从而实现地区脱碳目标的第一手信息。
蓝色、绿色或灰色……了解各种不同的技术，以及奥克尼群岛如何将此类技术率先用于实现零碳能源这一目标。目前，是否可以认为氢能时代已经来临？
Kurt Kelty是特斯拉“电池技术第一人”。在本期播客中，他简要介绍了电池和特斯拉等开创性技术。
在我们关于电池的第二期播客中，您会听到关于下列方面的深入见解：技术如何演变，高尔夫球车快速充电诀窍，以及我们关于优质电池制造材料的想法为什么是错误的。
电池的成分是什么？电池技术如何演变，以高效储存可再生能源并跟上电动汽车快速发展的步伐？电池技术面临何种挑战……，能否一直“胜任此项工作”？
什么是钙钛矿，为什么人类对此知之甚少？Oxford PV公司的首席技术官Chris Case着眼于研究阳光吸收效率是现有硅技术数百倍的合成材料的巨大潜力及其局限性。
太阳能技术已趋成熟？“离网”的真正含义是什么？“负电价”是否确有其事？政府政策如何影响新能源技术？我们逐一揭晓……