—— 记2007惠通陆华路虎俱乐部嘉实多川藏环保助学之旅

西藏 —— 一个人们既熟悉又陌生的地方，巍峨的珠峰雪山、雄伟的布达拉宫、神秘的大昭寺、圣湖纳木错……它是几乎所有自驾游爱好者的梦想。这个被誉为继南北极以外的世界第三极, 孕育着地球上最丰富、生动的自然奇葩和最特殊、神秘的人群，而沿途的青藏线和川藏线也是堪称世界经典的挑战自我的驾车线路。 4月18日，队伍正式从成都出发，经雅安、康定、波密到拉萨，再到那曲，途经翻越唐古拉山，最后于5月4日在甘肃兰州收车——2007惠通陆华路虎俱乐部川藏环保助学之旅“探索自然、创价生活”的足迹踏遍了10000多公里。除了考察索南达杰自然保护区外，队员们还拜访了川藏路沿线地区贫困学校，如巴塘县竹巴龙乡水磨沟村小小学、然乌湖小学，并带去了捐赠物品。路途虽然漫长艰辛，但能为环境保护与公益事业贡献己力，这令参加活动的每个人都倍感自豪。 作为路虎汽车的专用润滑油供应商及合作伙伴，bp集团旗下的嘉实多为此次活动提供了全程支持，以其可靠的润滑油产品成为路虎川藏之旅的坚实保障及有力后盾。

然乌湖，飞雪中流动真情 目的地之一的然乌湖是地处海拔3850米的高原冰川湖，气温低，温差大，给汽车的行驶造成了很大的困难。有位队员回忆道：“那天早上，车队出发往然乌湖方向驶入，刚走出不到40公里的地方就开始下起雪来，整个车队的行驶速度就降下来。”但嘉实多润滑油凭借着过硬的产品质量抵御了寒冷的考验，支持着车队安全顺利地向目的地前行，并按时抵达目的地。“我们一点也不慌乱，因为一路上车子的性能都很稳定，没有发生过任何故障。”大约在11点左右队员们就到达了然乌湖小学，大家冒着风雪下车把各种文体用品发给孩子们，其中还有一些衣物是从北京带过来特意送给学校的老师。尽管捐赠物品是在风雪中进行交接的，但看到孩子们翻阅着新书兴奋的表情和老师们欣慰的笑容，每个队员的心中都温暖无比。

索南达杰，为英雄震撼 索南达杰自然保护站是是中国第一个民间自然保护站，就是这支中国民间拯救藏羚羊的游击队便成了可可西里的保护神，它是可可西里反偷猎的前沿战地，是青藏公路沿线的环境保护宣传教育中心，更书写着中国环保事业热血与生死的传奇。车队几乎是怀着朝圣的心情，踏上访问索南达杰自然保护站之路。 到了保护站，在参观了保护站内的设施以及保存完好的藏羚羊和一些被捕杀的藏羚羊的标本后，队员们纷纷把事先准备好的捐助食品和物品赠送给了保护站内的工作人员，甚至一些队员还捐助现金以表达对索南达杰保护站工作人员的敬仰之情。 有位队员回忆道，当离开时，他最后回头望了望保护站，发现当初朝圣的心情，已经不知何时消失了。仿佛依稀可以听见可可西里反盗猎斗争中，残酷无情的枪声；依稀看见，冰天雪地里，被盗猎分子残忍杀害后，依然傲立不倒的身躯。枪声未绝，英雄已逝。留给后来人的，只有巍巍昆仑和无言的丰碑。