西藏 —— 一个人们既熟悉又陌生的地方，巍峨的珠峰雪山、雄伟的布达拉宫、神秘的大昭寺、圣湖纳木错……它是几乎所有自驾游爱好者的梦想。这个被誉为继南北极以外的世界第三极, 孕育着地球上最丰富、生动的自然奇葩和最特殊、神秘的人群，而沿途的青藏线和川藏线也是堪称世界经典的挑战自我的驾车线路。
4月18日，队伍正式从成都出发，经雅安、康定、波密到拉萨，再到那曲，途经翻越唐古拉山，最后于5月4日在甘肃兰州收车——2007惠通陆华路虎俱乐部川藏环保助学之旅“探索自然、创价生活”的足迹踏遍了10000多公里。除了考察索南达杰自然保护区外，队员们还拜访了川藏路沿线地区贫困学校，如巴塘县竹巴龙乡水磨沟村小小学、然乌湖小学，并带去了捐赠物品。路途虽然漫长艰辛，但能为环境保护与公益事业贡献己力，这令参加活动的每个人都倍感自豪。
作为路虎汽车的专用润滑油供应商及合作伙伴，bp集团旗下的嘉实多为此次活动提供了全程支持，以其可靠的润滑油产品成为路虎川藏之旅的坚实保障及有力后盾。
目的地之一的然乌湖是地处海拔3850米的高原冰川湖，气温低，温差大，给汽车的行驶造成了很大的困难。有位队员回忆道：“那天早上，车队出发往然乌湖方向驶入，刚走出不到40公里的地方就开始下起雪来，整个车队的行驶速度就降下来。”但嘉实多润滑油凭借着过硬的产品质量抵御了寒冷的考验，支持着车队安全顺利地向目的地前行，并按时抵达目的地。“我们一点也不慌乱，因为一路上车子的性能都很稳定，没有发生过任何故障。”大约在11点左右队员们就到达了然乌湖小学，大家冒着风雪下车把各种文体用品发给孩子们，其中还有一些衣物是从北京带过来特意送给学校的老师。尽管捐赠物品是在风雪中进行交接的，但看到孩子们翻阅着新书兴奋的表情和老师们欣慰的笑容，每个队员的心中都温暖无比。
索南达杰自然保护站是是中国第一个民间自然保护站，就是这支中国民间拯救藏羚羊的游击队便成了可可西里的保护神，它是可可西里反偷猎的前沿战地，是青藏公路沿线的环境保护宣传教育中心，更书写着中国环保事业热血与生死的传奇。车队几乎是怀着朝圣的心情，踏上访问索南达杰自然保护站之路。
到了保护站，在参观了保护站内的设施以及保存完好的藏羚羊和一些被捕杀的藏羚羊的标本后，队员们纷纷把事先准备好的捐助食品和物品赠送给了保护站内的工作人员，甚至一些队员还捐助现金以表达对索南达杰保护站工作人员的敬仰之情。
有位队员回忆道，当离开时，他最后回头望了望保护站，发现当初朝圣的心情，已经不知何时消失了。仿佛依稀可以听见可可西里反盗猎斗争中，残酷无情的枪声；依稀看见，冰天雪地里，被盗猎分子残忍杀害后，依然傲立不倒的身躯。枪声未绝，英雄已逝。留给后来人的，只有巍巍昆仑和无言的丰碑。
本次川藏环保助学之旅长达10000多公里，且沿途路况非常差，这些势必造成汽车整体的严重损耗，但沿途恶劣的条件又无法为汽车提供完善的保养，所以优质的汽车机油就显得尤为重要。在队伍出发前，嘉实多油品专家队伍就对此次公益之旅的路线做了详尽的分析，并对活动中可能遇到的技术问题作了全面预测。针对此次活动路途漫长，沿途诸多地区被冰雪覆盖、气温低且温差大等困难，嘉实多的专家们制定了切实可行的应对策略，如根据车队中不同的路虎汽车，有针对性地提供了三种型号的汽车机油——适合高档汽车的极护机油0W-40，适合中档汽车的磁护机油5W-40，而中低档汽车推荐的是金嘉护机油 10W-40，做到有效地节省时间，同时节省能源，达到环保的目的。除此之外，嘉实多还为路虎汽车全程配备了防冻液（即水箱液），它兼具防腐、防冻、防腐蚀三大功能，能在恶劣的气候下有效地保护着汽车的“心脏”。
队员们坚强的意志加上嘉实多润滑油产品的出色表现，使得路上所有的困难都应刃而解，嘉实多用其稳定的性能一路护送队员直至旅程结束。正如一位队员在回顾这一路上的经历时，对嘉实多的表现赞赏有加：“平时，每3000-4000公里就需要更换汽车机油，而这次旅程我们使用了嘉实多机油，整个10000公里活动中都没有更换过机油，但是发动机表现依然强劲，这令我印象尤其深刻。”对于队员们而言，嘉实多就像是一位幕后英雄，护送着他们胜利凯旋。
来自北京惠通陆华路虎俱乐部的活动负责人姜丹深有感触地说道：“感谢嘉实多公司为‘2007惠通陆华路虎俱乐部川藏环保助学之旅’作出的大力支持，嘉实多润滑油产品的出色表现使得活动圆满成功，让路虎车在川藏路沿线上表现得更为出色。”
为期23天的2007惠通陆华路虎俱乐部嘉实多川藏环保助学之旅已划上了圆满的句号。在这次行程中，充满着探索、挑战、自然和关爱，它让参与者将回归自然最原始的冲动发挥到极至，也让人们释放爱心的渴望自由的迸发。也许，这才是“探索自然，创价生活”这个理念最恰如其分的表现形式。现在，每一位队员都还沉浸在美好回忆中，为了将这份美好和爱心延续下去，大家已经相约明年再见！