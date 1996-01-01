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当我们的员工们选择奉献他们的时间或财物时，bp也相应希望能发挥出一个公司的慈善作用。通过“bp员工配比基金”（ 或“爱心奉献1＋1”计划），我们鼓励员工把自己一部分时间捐献给社会公益活动，其中所花费的时间用一定的比例去核算，配比一定资金，这种资金由公司献给员工所服务的社区或所服务的项目。bp在全球的任何员工每人每年可申请最多五千美元捐赠给慈善组织或非营利机构。bp集团通过该基金所提供的三种不同配比形式（配比捐赠、筹资或志愿者时间）鼓励员工的志愿者行为和以慈善为目的的筹资。
bp联合发起的“中国中小学绿色教育行动”（EEI）的延伸。
北京新运智障儿童养育院成立20年来已经先后有500多名智障儿童在这里学习和生活过。
致力于在小学、中学和大学开设以商业和经济为基础的课程，以启迪和教育青少年注重市场经济。
bp已有60 名员工参与了“北京人与动物环保科普中心”关爱小动物活动。