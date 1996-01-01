通过鼓励员工为社区活动工作，bp致力发扬志愿者服务理念。bp的中国员工们因此正紧密地与当地的慈善机构、学校进行合作。在bp，员工自愿参加范围广泛的志愿者活动，比如：



当我们的员工们选择奉献他们的时间或财物时，bp也相应希望能发挥出一个公司的慈善作用。通过“bp员工配比基金”（ 或“爱心奉献1＋1”计划），我们鼓励员工把自己一部分时间捐献给社会公益活动，其中所花费的时间用一定的比例去核算，配比一定资金，这种资金由公司献给员工所服务的社区或所服务的项目。bp在全球的任何员工每人每年可申请最多五千美元捐赠给慈善组织或非营利机构。bp集团通过该基金所提供的三种不同配比形式（配比捐赠、筹资或志愿者时间）鼓励员工的志愿者行为和以慈善为目的的筹资。