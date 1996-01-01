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氢经济离我们到底有多远？

人类在发展经济、改善生活的同时，对传统矿物燃料的过分依赖和过度消费，带来了大量的能源安全问题和环境问题。面对日益迫近的全球能源和环境危机，各国相继立法，鼓励对可再生能源的开发和利用。
 
BP，作为世界最大的能源企业之一，在世界范围内参与了众多的氢能示范项目，探索通往氢经济的可行之路。在中国，我们与中国科技部合作的氢能项目进展顺利，即将在北京建成国内首座加氢站。那么，氢和传统燃料相比究竟有哪些优点？什么因素制约着氢的广泛应用？氢经济离我们的现实生活还有多远？

氢：一种高效又清洁的燃料

将氢能作为解决全球能源和环境问题的方案，在30年前就已被科学家们提出。氢的燃烧只产生水，基本不会引起污染。氢的获取可以通过电解水，而地球70％的面积被水所覆盖。另据数据显示，氢的单位燃烧热值大约是汽油的3倍。试想，有一天人们往汽车里加入氢来取代汽油，那么不仅耗能效率大大提高，汽车尾气的污染也将随之消失。因此，人们普遍认为氢将成为人类寻找清洁能源征程的最终目标。

 

挑战

氢的广泛应用需要克服成本、储存、基础设施建设等各方面的挑战。就生产成本而言，氢的提取方法多样，随着技术的进步，提取氢能的成本将会下降。氢的存储形式众多，例如气体、液体、纳米管、氢离子……目前，BP每天生产5000吨氢，其出厂前的成本与常规汽油相差无几，导致成本上升的是运输环节。因此，发展小规模的现场蒸汽重整制氢将可能降低高额的运输成本。

 

“氢经济”离我们还有多远？

目前，人们已经开始把对“氢经济”时代的理论构想付诸行动。全球知名的汽车制造商都在投资进行氢燃料电池技术的开发。综合各方面的因素考虑，氢动力汽车的大规模商业应用大约还需要15至20年。

 

通往氢经济之路的最终成功，需要政府、能源行业、汽车制造商和技术供应商的共同参与和合作。所以，BP一直与商业和技术伙伴紧密合作，在氢能发展道路上不懈探索，寻求突破。

 

我们认为，从中期看来，公共巴士为氢能的广泛应用提供了机遇，因为它的成本要比其它清洁替代车辆有较大优势。因此，我们在全球范围建立了多个示范性的氢燃料站，并与政府和行业伙伴一道致力于解决氢能源发展中的突出问题。

 

BP相信，现在就应该积极参与氢能事业，并坚持“在实践中学习”的做法，才能使我们积极从容地面对氢经济时代的到来。

 

BP的探索历程：

  • 是全球最大的两个氢示范项目的最大能源合作伙伴
  • 在加氢站尝试不同的技术、储存及运输途径
  • 每天生产5000吨氢
  • 拥有超过40年的制氢经验
  • 拥有超过10年的汽车加氢站试运营经验
  • 建设了全球第一家公共加油站内的加氢站
  • 建设了全球最大的加氢站，能为100辆汽车补充燃料
  • 同戴姆勒•克莱斯勒和福特公司合作，更好地研究燃料电池技术
  • 与中国科技部合作进行氢能项目，国内首座加氢站已在北京建成

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氢能知多少

30多年前，科学家们在一次国际会议上正式建议将氢能作为解决全球能源和环境问题的方案，从而开启了人们对氢能的探索之路。

加氢示范站投入运行庆典

在全球范围内，BP已建立了多个示范性的加氢站，并始终致力于与政府和行业伙伴一道来解决氢能源发展中出现的问题。

北京加氢站示范项目

在全球范围内，BP已建立了多个示范性的氢燃料站，并始终致力于与政府和行业伙伴一道来解决氢能源发展中出现的问题。