氢经济离我们到底有多远？

氢：一种高效又清洁的燃料

将氢能作为解决全球能源和环境问题的方案，在30年前就已被科学家们提出。氢的燃烧只产生水，基本不会引起污染。氢的获取可以通过电解水，而地球70％的面积被水所覆盖。另据数据显示，氢的单位燃烧热值大约是汽油的3倍。试想，有一天人们往汽车里加入氢来取代汽油，那么不仅耗能效率大大提高，汽车尾气的污染也将随之消失。因此，人们普遍认为氢将成为人类寻找清洁能源征程的最终目标。

挑战

氢的广泛应用需要克服成本、储存、基础设施建设等各方面的挑战。就生产成本而言，氢的提取方法多样，随着技术的进步，提取氢能的成本将会下降。氢的存储形式众多，例如气体、液体、纳米管、氢离子……目前，BP每天生产5000吨氢，其出厂前的成本与常规汽油相差无几，导致成本上升的是运输环节。因此，发展小规模的现场蒸汽重整制氢将可能降低高额的运输成本。

“氢经济”离我们还有多远？

目前，人们已经开始把对“氢经济”时代的理论构想付诸行动。全球知名的汽车制造商都在投资进行氢燃料电池技术的开发。综合各方面的因素考虑，氢动力汽车的大规模商业应用大约还需要15至20年。

通往氢经济之路的最终成功，需要政府、能源行业、汽车制造商和技术供应商的共同参与和合作。所以，BP一直与商业和技术伙伴紧密合作，在氢能发展道路上不懈探索，寻求突破。

我们认为，从中期看来，公共巴士为氢能的广泛应用提供了机遇，因为它的成本要比其它清洁替代车辆有较大优势。因此，我们在全球范围建立了多个示范性的氢燃料站，并与政府和行业伙伴一道致力于解决氢能源发展中的突出问题。

BP相信，现在就应该积极参与氢能事业，并坚持“在实践中学习”的做法，才能使我们积极从容地面对氢经济时代的到来。

BP的探索历程：