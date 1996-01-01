氢是一种高效和清洁的燃料。有数据显示，氢的单位燃烧热值大约是汽油的3倍。它的燃烧只产生水，不产生任何温室气体，几乎不构成对自然环境的污染。氢是宇宙中最丰富的元素， 但在地球上它总是结合于其它物质而存在。所有矿物质燃料都含一定比例的氢。在这些燃料中，氢成分是能量的重要构成部分。因此，今天许多人相信在人类寻找清洁能源的道路上，氢很可能会成为最终的目标。
氢能够通过多种能源产生，如天然气、煤甚至水；制氢的方法也有很多，包括电解水和天然气重整制氢等；氢可以在某地点集中产生或在靠近使用地点的地方生产；将氢运输到发动机或燃料电池上的方式也很多，氢可以以气体或液体等多种形态储存于金属罐体，或使用新型材料如氢化物，这样氢就以化学方式被储存在合金或化合物中。氢的广泛应用还需要克服诸如成本、储存以及基础设施建设等多方面的挑战。更为复杂的是，地区性差异和不同的市场条件也将有不同的问题和解决途径。
就生产成本而言，随着技术和生产工艺的进步，提取氢的成本将会下降。目前，bp每天生产5000吨氢。其出厂前的成本与常规汽油相差无几，而导致成本上升的是运输环节。我们的经验告诉我们，生产氢最有效的方法是通过天然气蒸气转化。从更长远角度讲，我们正探索通过碳捕获和碳的地下埋存技术制氢。
但生产氢只是这项进程的一部分，为取得运输和销售氢方面的经验，bp正在全球范围内建设加氢站示范项目。
尽管通往氢经济之路还很漫长而且还不十分清晰，但最终的成功都需要政府、能源行业、汽车制造商和技术供应商的共同参与和合作。