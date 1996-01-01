30多年前，科学家们在一次国际会议上正式建议将氢能作为解决全球能源和环境问题的方案，从而开启了人们对氢能的探索之路。

氢是一种高效和清洁的燃料。有数据显示，氢的单位燃烧热值大约是汽油的3倍。它的燃烧只产生水，不产生任何温室气体，几乎不构成对自然环境的污染。氢是宇宙中最丰富的元素， 但在地球上它总是结合于其它物质而存在。所有矿物质燃料都含一定比例的氢。在这些燃料中，氢成分是能量的重要构成部分。因此，今天许多人相信在人类寻找清洁能源的道路上，氢很可能会成为最终的目标。

氢能够通过多种能源产生，如天然气、煤甚至水；制氢的方法也有很多，包括电解水和天然气重整制氢等；氢可以在某地点集中产生或在靠近使用地点的地方生产；将氢运输到发动机或燃料电池上的方式也很多，氢可以以气体或液体等多种形态储存于金属罐体，或使用新型材料如氢化物，这样氢就以化学方式被储存在合金或化合物中。氢的广泛应用还需要克服诸如成本、储存以及基础设施建设等多方面的挑战。更为复杂的是，地区性差异和不同的市场条件也将有不同的问题和解决途径。

就生产成本而言，随着技术和生产工艺的进步，提取氢的成本将会下降。目前，bp每天生产5000吨氢。其出厂前的成本与常规汽油相差无几，而导致成本上升的是运输环节。我们的经验告诉我们，生产氢最有效的方法是通过天然气蒸气转化。从更长远角度讲，我们正探索通过碳捕获和碳的地下埋存技术制氢。

但生产氢只是这项进程的一部分，为取得运输和销售氢方面的经验，bp正在全球范围内建设加氢站示范项目。

尽管通往氢经济之路还很漫长而且还不十分清晰，但最终的成功都需要政府、能源行业、汽车制造商和技术供应商的共同参与和合作。