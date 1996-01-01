加氢示范站投入运行庆典

“零污染，低噪音，高效节能 … 真是梦想变成现实啊！”一位刚登上氢燃料大巴车的乘客兴奋地说。这辆大巴刚刚在位于中关村北京新能源交通示范园区的加氢站加满了氢燃料

走进这座由bp公司和北京清能华通公司合作建成的加氢站，初看似乎与一般的加油站并无区别，但与传统汽车不同，氢燃料公交车需打开后盖，加氢枪与储气罐口对接，并通过氢泵旁边的控制器来监控加氢量。这个加氢站目前每天可提供100公斤氢，驱动4辆氢燃料电池公交车行驶在北京的道路上。

在11月8日加氢示范站投入运行的庆祝仪式上，中国科技部高新产业发展司副司长许倞说：“作为我国第一个车用加氢站，北京加氢示范站的落成具有里程碑式的意义。……为了解决环境污染问题，实现可持续发展，中国一直致力于新能源的开发利用。”

“这的确是一个里程碑。它是中国第一个，也是bp公司最大的一个加氢站示范项目，”专程来京为新加氢站剪彩的bp集团氢燃料技术经理Bill Fitzharris先生说，“ 但是，目前氢燃料电池汽车的生产成本是传统汽车的10倍以上，氢的储存运输，及氢站的基础设施建设也需高成本，因此，它的普及还有待时日。”为了建设北京这座加氢示范站，bp就投入了350万美元以及相关的技术和人力资源。bp和其合作伙伴正在研究通过在北京加氢示范站建立天然气重整制氢设施，来降低高额的运输和储存环节的成本，从而进一步推动氢作为交通燃料的发展和应用。

“这有点像先有鸡还是先有蛋的问题，”Bill打比方说：“如果氢站没有形成规模，那么有谁愿意买氢燃料电池汽车？反之，假如氢燃料电池汽车的成本居高不下，没有人愿意使用它们，那么我们又如何维持加氢站的运转呢？”规模生产、市场需求、制氢技术和汽车技术领域的突破都是相辅相成，不可分割的。

短期内，一些氢燃料电池汽车会投入商业运行，这也使bp有机会检验其加氢业务模式，并树立起氢能供应商的形象。从中期看来，bp认为公共巴士为更广泛的应用提供了机遇，因为它的成本要比诸如有轨电车等清洁能源公交车辆有较大优势。如果氢燃料电池汽车能逐步进行规模化生产，预计到2015年，氢燃料电池技术的推广及使用将在经济上具备可行性。

在全球范围内，bp已建立了多个示范性的加氢站，并始终致力于与政府和行业伙伴一道来解决氢能源发展中出现的问题。