安全带干预项目

在世界卫生组织的统计数据中，全球交通事故列人类死因的第11位。这个排位预计到2020年上升至第三位，超过艾滋病和疟疾。在中国，随着汽车保有量的增长，官方统计数据估计道路交通事故每年夺去超过10万人的生命。据《中国日报》报道，在所有的中国城市中，广州的人均道路交通事故死亡率最高。

2005年4月，bp中国公司、乔治国际卫生研究中心和中国政府共同启动了“中国推广安全带使用项目”，目标是通过向人们反复传递“系好安全带，一路保平安”的简洁信息，将目前安全带使用率至少提高20%，从而挽救更多的生命，并提高道路交通的安全标准。