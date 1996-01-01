公司制定了严格的强制性驾驶标准。同时，bp在中国也越来越多地参与到当地社区的道路安全活动中。2005年，bp中国公司批准了一项社会投资计划——支持“中国推广安全带使用项目”——从而把帮助改善中国的道路安全提升到公司的战略层面上。
在世界卫生组织的统计数据中，全球交通事故列人类死因的第11位。这个排位预计到2020年上升至第三位，超过艾滋病和疟疾。在中国，随着汽车保有量的增长，官方统计数据估计道路交通事故每年夺去超过10万人的生命。据《中国日报》报道，在所有的中国城市中，广州的人均道路交通事故死亡率最高。
2005年4月，bp中国公司、乔治国际卫生研究中心和中国政府共同启动了“中国推广安全带使用项目”，目标是通过向人们反复传递“系好安全带，一路保平安”的简洁信息，将目前安全带使用率至少提高20%，从而挽救更多的生命，并提高道路交通的安全标准。
小时候我们经常会有一些不好的习惯，比如乱穿马路，吃太多零食，父母总是教导我们说，从小养成好习惯可以健康平安。然而许多驾车者却并未随着驾龄的增长而养成驾驶的好习惯。就拿系安全带来说吧，有些出租车司机觉得长时间系安全带不舒服而假装系上来掩交警耳目；还有些司机认为行驶速度低的时候不需要系，而副驾驶座上的乘客则更容易忽略安全带。
殊不知，中国每年由车祸导致的死亡人数高达近10万人，占全世界的15%。如今，中国的机动车年产量已经是1992年的七倍之多。尽管在中国几乎所有的小客车都配备了安全带，而且法律也规定了对安全带的使用，但安全带的使用率仍旧偏低。这些数字让我们意识到养成到一个小小的习惯，在关键时刻，正如小时侯父母所说的一样，可以保平安。