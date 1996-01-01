在世界卫生组织的统计数据中，全球交通事故列人类死因的第11位。这个排位预计到2020年上升至第三位，超过艾滋病和疟疾。在中国，随着汽车保有量的增长，官方统计数据估计道路交通事故每年夺去超过10万人的生命。据《中国日报》报道，在所有的中国城市中，广州的人均道路交通事故死亡率最高。

2005年4月，bp中国公司、乔治国际卫生研究中心和中国政府共同启动了“中国推广安全带使用项目”，目标是通过向人们反复传递“系好安全带，一路保平安”的简洁信息，将目前安全带使用率至少提高20%，从而挽救更多的生命，并提高道路交通的安全标准。

这个试点项目包括准备期（6个月）、提高安全带使用率的强化干预活动（12个月）以及评估期（6个月）。

作为干预活动的组成部分，200名出租车司机和广州市交通警察管理人员接受了向同事和乘客传递道路交通安全信息的技巧。这个“培训培训师”方案有助于向其他出租车司机传递信息。另外，2700名交通警察接受了全新执法程序的培训，并不断加强车辆检查力度，以确保人们系好安全带。广州市公安局交通指挥控制中心声称，从项目启动到2005年末共有34000多起安全带使用方面的违章。

从2005年12月开始社会宣传活动以来，广州市交通警察同时加强了执法力度。广泛的社会宣传活动以电视、广播、报纸和公共汽车作为主要媒体，旨在提高公众对道路交通安全问题的意识。bp加油站也分发了道路交通安全传单。另外，bp润滑油的中国业务部门资助了针对广州市出租车司机的活动。

这个项目并非仅仅在广州实施。这个项目的经验将加以总结，公安部将考虑在其他城市和地区推行这个项目。