小时候我们经常会有一些不好的习惯，比如乱穿马路，吃太多零食，父母总是教导我们说，从小养成好习惯可以健康平安。然而许多驾车者却并未随着驾龄的增长而养成驾驶的好习惯。就拿系安全带来说吧，有些出租车司机觉得长时间系安全带不舒服而假装系上来掩交警耳目；还有些司机认为行驶速度低的时候不需要系，而副驾驶座上的乘客则更容易忽略安全带。

殊不知，中国每年由车祸导致的死亡人数高达近10万人，占全世界的15%。如今，中国的机动车年产量已经是1992年的七倍之多。尽管在中国几乎所有的小客车都配备了安全带，而且法律也规定了对安全带的使用，但安全带的使用率仍旧偏低。这些数字让我们意识到养成到一个小小的习惯，在关键时刻，正如小时侯父母所说的一样，可以保平安。

“在事故发生时，使用安全带可以减少60%的死亡风险。”来自澳大利亚乔治国际卫生研究中心的高级主管马克•斯蒂芬森教授介绍说。乔治中心与广州市公安局交警支队于2005年在广州市试点运行了了中国第一个致力于提高驾驶员和前排乘客安全带使用率的大型干预项目——“中国推广安全带使用项目”。该项目得到了公安部、卫生部和世界卫生组织的大力支持，以及bp中国所提供的资金等方面支持和相关技术指导。项目利用公共媒体向公众传递使用安全带的教育信息，与出租汽车公司合作对出租车司机进行健康教育，还为当地交警队伍进行了以能力建设为核心的执法培训，使交警的执法能力和力度有所加强，从而有效降低了广州市的道路伤害率。

今年出炉的项目研究报告显示，在“中国推广安全带使用项目”实施之前，广州市大约只有约50%司机和40%乘客使用安全带。而在项目实施以后，该市62%的司机和53%的乘客养成了使用安全带的习惯。其中出租车司机的情况改善尤为明显，安全带使用率提高了20%。

尽管广州的试点运行有了另人欣慰的成果，项目也面临着新的挑战 —— 那就是在中国的其他地方也开展类似的项目。“在澳大利亚，安全带的使用率有96%。” 斯蒂芬森教授介绍说，可见，这个项目在中国还有很大的作用空间和潜力。

今年4月23日，乔治中心与bp中国一同在北京为这份报告举行了发布活动，希望通过媒体途径帮助更多的驾车者培养健康的驾驶习惯。当媒体朋友问到为什么bp作为一个能源企业会选择驾驶安全主题的社会投资项目时，bp中国零售业务总裁安德鲁•格雷厄姆（Andy Graham）先生指出：“我们是社会的一体，必须也要致力于提高全社会的安全意识。”其实，在bp公司，“安全驾驶”已经成为公司文化的一部分。公司制定了严格的强制性驾驶标准，包括司机行为、机动车安全以及所有乘客都必须佩戴安全带的一系列要求。bp在中国各地的业务部门也越来越多地参与到当地社区的道路安全活动中：如员工在学校里向学生讲授道路安全的知识；在设计项目时考虑到道路安全；最重要的是，与承包商和供应商共同努力提高其道路安全标准。支持“中国推广安全带使用项目”则是把帮助改善中国的道路安全提升到公司的战略层面上。

运作一个企业，在某种程度上就像驾驶一辆汽车。车辆的各个部件既要发挥各自的作用，还需要相互配合，在运行途中需要紧系社会责任这根“安全带”，才能以健康，持续的方式继续让企业业务运营加油前进。