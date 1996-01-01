我们的报告聚焦于对我们利益相关方而言重要的可持续性问题。我们编制报告时，会参考各种不同的报告框架与标准。请在下方查阅我们详细的报告、政策与立场、ESG（环境、社会与公司治理）数据以及各种框架和标准，也可在我们的投资者章节阅读bp详细的ESG内容。