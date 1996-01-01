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《bp世界能源展望》是bp公司每年出品的重要行业报告之一，旨在通过洞察能源市场不断演变的贸易模式、能源结构以及环境挑战，为促进全球能源问题的讨论做出贡献。
为满足中国社会各界获取全球能源市场最新数据的需求，bp自2005年开始在中国推出《bp世界能源统计》的中文版，延续至今。广大读者可以在此下载近年来的统计出版物。
在未来几十年，能源世界将会面临一些严峻挑战，特别是在满足不断增长的需求并减少环境影响方面。《bp技术展望》将探讨技术在应对这些挑战中发挥的重要作用。
bp 的可持续发展目标是通过能源转型的新业务机遇创造价值，提升人类生活品质、关爱我们的地球和实现净零。
我们的报告聚焦于对我们利益相关方而言重要的可持续性问题。我们编制报告时，会参考各种不同的报告框架与标准。请在下方查阅我们详细的报告、政策与立场、ESG（环境、社会与公司治理）数据以及各种框架和标准，也可在我们的投资者章节阅读bp详细的ESG内容。
概述2021年 bp主要的业务活动、事件与成果，并说明bp的全年业绩和远景执行情况
《bp世界能源展望》2022年版探讨了围绕能源转型的关键不确定因素，并聚焦于三个主要情景：加速情景、“净零”情景和“新势头”情景
今年的版本着重强调了“更安全”、“更经济”以及“更清洁”三大能源问题的持续重要性。