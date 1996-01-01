网站流量信息和 cookies

我们使用cookies及等同技术，收集并分析网站性能信息，以保证网站正常运行。当您使用社交平台等网络访问本网站及第三方网站时，cookies还允许我们及第三方为您投放定向广告。点击“Agree”，表示您同意我们使用cookies。若您不同意，或者想了解更多信息，可点击所提供的链接来管理您的cookie偏好。

Cookie 偏好

  1. 首页
  2. 新闻中心
  3. 报告和出版物

报告和出版物

为满足中国社会各界获取全球能源市场最新数据的需求，bp推出了相关报告，请广大读者点击如下链接进行下载。

《bp世界能源展望》报告

《bp世界能源展望》是bp公司每年出品的重要行业报告之一，旨在通过洞察能源市场不断演变的贸易模式、能源结构以及环境挑战，为促进全球能源问题的讨论做出贡献。

《bp世界能源展望》2022年版
《bp世界能源展望》2022年版 pdf / 3.4 MB
《bp世界能源展望》2020年版
《bp世界能源展望》2019年版
《bp世界能源展望》2018年版
《bp世界能源展望》2017年版
《bp世界能源展望》2016年版

《bp世界能源统计》报告

为满足中国社会各界获取全球能源市场最新数据的需求，bp自2005年开始在中国推出《bp世界能源统计》的中文版，延续至今。广大读者可以在此下载近年来的统计出版物。

《bp世界能源统计年鉴》2021年版
《bp世界能源统计年鉴》2021年版
《bp世界能源统计年鉴》2020年版
《bp世界能源统计年鉴》2019年版
《bp世界能源统计年鉴》2018年版
《bp世界能源统计年鉴》2017年版
《bp世界能源统计年鉴》2016年版

《bp技术展望》报告

在未来几十年，能源世界将会面临一些严峻挑战，特别是在满足不断增长的需求并减少环境影响方面。《bp技术展望》将探讨技术在应对这些挑战中发挥的重要作用。

《bp技术展望》2018年中文版
《bp技术展望》2018年中文版
《bp技术展望》2016年

全球报告

下载 bp 集团报告或在线阅读
2021年可持续发展报告 – 封面

2021年可持续发展报告

bp 的可持续发展目标是通过能源转型的新业务机遇创造价值，提升人类生活品质、关爱我们的地球和实现净零。

2021年年报与表格20-F pdf /
ESG示意图

bp环境、社会与公司治理（ESG）

我们的报告聚焦于对我们利益相关方而言重要的可持续性问题。我们编制报告时，会参考各种不同的报告框架与标准。请在下方查阅我们详细的报告、政策与立场、ESG（环境、社会与公司治理）数据以及各种框架和标准，也可在我们的投资者章节阅读bp详细的ESG内容。

下载 XLSX 格式的 ESG 数据表 xlsx /
下载 PDF 格式的 ESG 数据表 pdf /
下载投资者 ESG 包 pdf /
2021年年报与表格20-F

2021年年报与表格20-F

概述2021年 bp主要的业务活动、事件与成果，并说明bp的全年业绩和远景执行情况

2021年可持续发展报告 pdf /
《bp世界能源展望》2022年版

《bp世界能源展望》2022年版

《bp世界能源展望》2022年版探讨了围绕能源转型的关键不确定因素，并聚焦于三个主要情景：加速情景、“净零”情景和“新势头”情景
bp Statistical Review of World Energy 2022 – identifier

《bp世界能源统计年鉴》2022年版

今年的版本着重强调了“更安全”、“更经济”以及“更清洁”三大能源问题的持续重要性。
《bp世界能源展望》2022年版 pdf /
《bp 世界能源统计年鉴》2022年版 pdf /