我们应对气候变化的立场主要涵盖以下6个重点：





1. 主要观点

bp认同政府间气候变化专门委员会的观点：全球温度上升很可能是由人类活动引起的。bp认为要避免气候变化所带来的严重后果，全球气温的上升范围必须被严格限定在只比前工业化时代高出2-3摄氏度的范围。



2. 呼吁合作

气候变化是一个全球化问题，需要所有国家，各个行业，全人类社会团结一致，各司其职，共同应对。

3. 艰难抉择

政府要做出慎重决定，平衡解决气候变化保证和经济发展与能源安全。

4. 政策导向

气候变化在全球所波及的范围和深度意味着政府必须制定专门的政策法规降低碳排放量，鼓励在低碳科技方面加大投资。



5. 能源效率

提高能源使用效率是当务之急。随着技术的革新，社会认知的转变和适当的政策鼓励，我们能以更小成本达到降低能源消耗，减少排放的目标。

6. 创新

以创新应对挑战。我们尝试着将一些现有的重要技术，如CCS（碳捕捉和埋存技术），在短时间内从论证阶段转入应用阶段。