bp认同政府间气候变化专门委员会的观点：全球温度上升很可能是由人类活动引起的。bp认为要避免气候变化所带来的严重后果，全球气温的上升范围必须被严格限定在只比前工业化时代高出2-3摄氏度的范围。
气候变化是一个全球化问题，需要所有国家，各个行业，全人类社会团结一致，各司其职，共同应对。
政府要做出慎重决定，平衡解决气候变化保证和经济发展与能源安全。
气候变化在全球所波及的范围和深度意味着政府必须制定专门的政策法规降低碳排放量，鼓励在低碳科技方面加大投资。
提高能源使用效率是当务之急。随着技术的革新，社会认知的转变和适当的政策鼓励，我们能以更小成本达到降低能源消耗，减少排放的目标。
以创新应对挑战。我们尝试着将一些现有的重要技术，如CCS（碳捕捉和埋存技术），在短时间内从论证阶段转入应用阶段。
在衡量了2001年的标准后，我们在2002年承诺到2012年bp的温室气体（GHG）排放量的增长将小于bp低碳产品所减少的排放量。2008年我们在信守承诺的同时，作出了一个决定：在工厂层面将业务运营和低碳能源活动相关联的做法不再切实可行，我们将把运营排放作为指标纳入运营管理体系OMS，要求每个业务部门统计排放温室气体的情况，并寻求最佳方式和最新技术应用到实际操作中。我们也改进了工程设计优化流程，将碳排放成本作为一个因素加入其中。我们监控温室气体排量，并与其他国际石油公司的数据进行比较。我们相信我们所制定的各项制度将巩固并提升bp在业界的地位。
我们还决定bp低碳业务的每一次活动将不仅从平衡排放量和环保的角度考虑，而且还要从商业的层次进行评判，为bp赢得更多的未来发展机会。相比同行，bp在可再生能源技术方面进行了巨大的投资。