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面临的挑战

解决温室气体排放问题势在必行。但我们还必须面对的事实是生活质量的提高引发了能源消耗的增加，碳氢燃料仍是我们目前所依赖的能源。

 

 

在2005年，bp经过十年的努力，终于推出了可替代能源业务。尽管如此，我们在过去十年里在应对气候变化方面，也取得了重大的进步。

 

10年行动

在2005年，bp经过十年的努力，终于推出了可替代能源业务。早在1997年，当人们就温室气体对环境的影响争论不休时，bp作为大能源公司，率先主张采取预防措施来应对气候的变化，还承诺减少其自身温室气体的排放。第二年，bp就制定了计划，在2010达到将二氧化碳排放量减少到1990年的90%，而这一目标在2001年就实现了。我们又继续通过节能项目不断减少温室气体的排放。我们还支持研发项目，找到抑制排放的科学解决方案。

降低二氧化碳排放的解决方案

bp已开发低碳产品，帮助客户减少碳排放。天然气发电是现有碳排放量最低的化石燃料发电方式。其二氧化碳排放量只有传统煤炭发电排放的一半。我们大幅提高了天然气的生产和销售。我们在中国参与建设中国第一座液化天然气进口终端战线项目。2005年与广州中山大学联合建立“中山大学——bp液化天然气教育培训与研究中心”。

 

2002年bp建成第一个风电场。bp估计，如果全球风力发电占到整体用电量的百分之十，那么每年将减少十亿吨的二氧化碳排放量。我们还率先采用“碳捕获与埋存”技术，将分离出来的碳重新注入地层长期储存，还利用分离出来的氢气生产清洁的电力。bp 目前投资了两千五百万美金，开展这项地下封存计划。

 

 

在可持续交通领域，bp在扩大使用清洁燃料、生物燃料和更清洁的润滑油方面取得了进一步的发展。bp与中国科技部合作的氢能示范项目，已在北京建成第一家加氢站。

 

消费者的认知

我们采取各种措施来增强消费者对气候变化的认识。在2005年通过一个在线的基于英国和美国的家庭能源数据的简易碳排放计算器，让居民们参与评估其家庭的二氧化碳排放量，并了解研究如何降低排放量。在中国，中文版的碳排放计算器也于2007年初推出。

<认证说明>
本页上的信息来自安永事务所的回顾和报告，是bp集团2005可持续发展报告的一部分。

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