降低二氧化碳排放的解决方案

bp已开发低碳产品，帮助客户减少碳排放。天然气发电是现有碳排放量最低的化石燃料发电方式。其二氧化碳排放量只有传统煤炭发电排放的一半。我们大幅提高了天然气的生产和销售。我们在中国参与建设中国第一座液化天然气进口终端战线项目。2005年与广州中山大学联合建立“中山大学——bp液化天然气教育培训与研究中心”。

2002年bp建成第一个风电场。bp估计，如果全球风力发电占到整体用电量的百分之十，那么每年将减少十亿吨的二氧化碳排放量。我们还率先采用“碳捕获与埋存”技术，将分离出来的碳重新注入地层长期储存，还利用分离出来的氢气生产清洁的电力。bp 目前投资了两千五百万美金，开展这项地下封存计划。