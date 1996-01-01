1. 高效运营 我们将保持这10年来的努力，继续控制我们在运营中产生的温室气体排放。 过去的7年里，我们已经实现了750万吨CO2当量的实际可持续减排。2008年，我们实现了400万吨CO2当量的减排，包括例如，我们在美国的万苏特气田大范围采用气井智能自动化系统以减少放喷，并改进了完井流程以减少放空燃烧，这些措施实现减排48,000吨CO2当量。

2. 高效产品 我们将与汽车和设备制造商开展合作，努力提高燃料和润滑剂的整体使用能效。 燃料和润滑产品的不断开发，促进了大量的技术革新。我们除了在18个国家供应Ultimate系列高性能燃料之外，还于2008年在美国推出一种采用Invigorate配方的新型汽油，旨在通过清洁和保护引擎从而提高汽车性能。bp 的车队研究显示，这种燃料可以降低一氧化碳、二氧化碳、氮氧化物和未燃尽碳氢化合物的排放。在德国，我们正在营销一种低硫加热油，它用于传统锅炉时平均可减排4%的二氧化碳，如果使用冷凝式锅炉还可以实现更大的减排量。

3. 低碳能源 我们将重点投资一系列可再生能源和低碳能源业务。 经过3年运营，我们已经建立了大规模且多元化的低碳能源业务。自2005年以来，我们在低碳业务方面的投资已超过29亿美元，与我们最初承诺的到2015年投资80亿美元的目标相符。

4. 呼吁倡导 我们会继续参加政策辩论，呼吁政府采取行动来控制碳价格，并刺激可再生和低碳能源的发展。 bp持续在各个地区积极参与公共政策的制定，如我们曾向美国联邦政府、澳大利亚政府、加利福尼亚州政府和欧盟提交正式提议。我们还把在客户和公众中间传播对气候变化的认知看作我们的责任之一。例如，我们在bp.com网站上设置了 bp 能源计算器，还赞助了一项有关碳排放的巡回宣传活动，让学生们运用科学、数学和企业技能来研究自己学校的碳排放。

5. 创新 我们将资助并积极参与技术和政策研究，为未来的发展创造更多的可能性。 我们在2008年继续支持各种创新，包括：未来10年投资5亿美元在美国能源生物科学研究院的承诺，以及与中国科学院共同投资7300万美元建立清洁能源商业化中心，以促进中国清洁能源技术的商业化。我们对美国普林斯顿大学的“减碳行动”（Carbon Mitigation Initiative）进行了续资，该项目主要是对气候科学进行更深入的研究，并为管理二氧化碳排放制定可行的解决方案。我们是英国“能源技术研究所”（Energy Technology Institute）的创始赞助商，年度投资额可达500万英镑。