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中科院—bp公司清洁能源面向未来合作项目

为期十年的研发项目“面向未来的清洁能源”

巨大的能源供应量将是中国经济迅速发展的基础。如何保持经济发展和环境保护之间的平衡，如何在不破坏环境的情况下满足中国的巨大能源需求，是我们面临的巨大挑战。

 

中国在未来10-20年的能源战略选择将对其21世纪的主流能源技术、总体能源效率、环境保护以及生活水平产生重大影响。中国有机会创建新的基础设施来利用最高效和最清洁的能源技术。这需要充分了解可供选择的能源技术，需要世界级的新兴能源技术开发和利用能力，并需要加强科技领域、商业领域和政府决策领域之间的对话，从而了解和优化将要进行的选择。

 

2001年11月，bp与中国科学院和清华大学针对这些问题和机会，在中国共同建立了“面向未来的清洁能源”合作项目。在十年合作期间，bp将为新型清洁能源技术提供1000万美元的研究经费。这个项目的目标是为中国以及世界其它国家和地区开发和验证新型清洁能源技术。

 

 

我们正在研究煤炭气化多联产。这项技术能够减少空气污染，同时具有降低二氧化碳排放量的潜力。Hong Tao Zheng清华大学清洁能源研究与教育中心博士研究生

 

 

“面向未来的清洁能源”合作项目由中国科学院进行管理，bp和清华大学的专家学者组成的学术委员会提供指导。“面向未来的清洁能源”合作项目包括中国科学院的大连化学物理研究所和沈阳金属研究所承担的几个项目。

 

 

中国有机会进行发达国家不能进行的技术选择。中国将有机会使用在欧美兴建发电厂、炼油厂和汽车制造厂时尚未面世的新技术或各种替代燃料。Steve Wittrigbp清洁能源项目经理

 

 

 

项目详情

我们预期总体项目随时间推移而不断发展，一些最有趣的初始项目包括：

  • 改进型Fischer-Tropsch催化剂形成更加有利的产品分布
  • 氢存储的新方法（包括物理方法和化学方法）
  • 甲烷直接转化为氢和芳香族化合物

 

沈阳金属研究所将进行碳纳米管存储氢的试验。中国的研究项目领导是包信和教授（大连化学物理研究所所长）和倪维斗教授（清华大学）。

 
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发送电子邮件至bpdistributionservices@bp.com，可索取有关bp的大学合作项目的DVD——《未来前景》。
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