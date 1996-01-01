中科院—bp公司清洁能源面向未来合作项目

巨大的能源供应量将是中国经济迅速发展的基础。如何保持经济发展和环境保护之间的平衡，如何在不破坏环境的情况下满足中国的巨大能源需求，是我们面临的巨大挑战。

中国在未来10-20年的能源战略选择将对其21世纪的主流能源技术、总体能源效率、环境保护以及生活水平产生重大影响。中国有机会创建新的基础设施来利用最高效和最清洁的能源技术。这需要充分了解可供选择的能源技术，需要世界级的新兴能源技术开发和利用能力，并需要加强科技领域、商业领域和政府决策领域之间的对话，从而了解和优化将要进行的选择。

2001年11月，bp与中国科学院和清华大学针对这些问题和机会，在中国共同建立了“面向未来的清洁能源”合作项目。在十年合作期间，bp将为新型清洁能源技术提供1000万美元的研究经费。这个项目的目标是为中国以及世界其它国家和地区开发和验证新型清洁能源技术。

我们正在研究煤炭气化多联产。这项技术能够减少空气污染，同时具有降低二氧化碳排放量的潜力。 Hong Tao Zheng 清华大学清洁能源研究与教育中心博士研究生

“面向未来的清洁能源”合作项目由中国科学院进行管理，bp和清华大学的专家学者组成的学术委员会提供指导。“面向未来的清洁能源”合作项目包括中国科学院的大连化学物理研究所和沈阳金属研究所承担的几个项目。