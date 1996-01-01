交通为社会呈现了两难的局面。一方面，越来越多的人希望享受交通便利；另一方面，交通不仅影响了全球气候和当地空气质量，而且导致了事故、堵塞和噪声。 作为全球主要的燃料生产和销售经营者，bp有责任在寻求交通运输解决方案中发挥应有的贡献。2004年，我们继续生产和销售种类丰富的燃料，其中许多是更加清洁的新燃料。为了今后实现更加清洁的交通运输，bp也自行并与专业合作伙伴一起研究最佳解决方案。

在内燃机中使用碳氢燃料会产生两大类排放。有些会（例如氮氧化物和二氧化硫氧、一氧化碳和颗粒物）影响当地空气质量，有些（主要是二氧化碳）是与气候变化有关的温室气体。交通也产生堵塞和噪声以及潜在交通事故。bp集其所长，将工作重点放在与排放相关的研究课题上。同时我们在全球有经营活动地区开展了安全驾驶推广活动。

bp和福特汽车公司在普林斯顿大学资助的研究项目已经做了一系列交通运输仿真情景模拟，每种情景到2050年都可以将二氧化碳排放量降低35亿吨/年。

在实现低碳燃料的进程中，bp划分了三个潜在阶段。在第一阶段，bp将在当今技术和现有燃料的基础上取得不断进步。例如，柴油车的二氧化碳排放量比同级汽油车少18%左右，因为柴油车具有更高的燃油经济性，可降低每英里/公里的二氧化碳排放量。如今，高性能汽油机和柴油机采用了直接喷射技术。更高燃油经济性的燃料也在开发之中。

bp预期在今后十年中会出现运用混合动力的新一代交通工具（其中有些已经面市），这类交通工具通常在行驶中产生电力，并运用电力来驱动汽车。bp估计，从原油生产到最终的成品油消费的全过程来看，柴油混合动力汽车的温室气体排放量在五年之后可比当今汽油车低35%以上。

bp认为，燃料方面的下一个重大突破将是开发先进生物燃料。先进生物燃料不同于如今的传统生物燃料（例如乙醇和生物柴油），传统生物燃油以小比例（通常5-15%）与汽油或柴油混合，能够有限地减少温室气体排放量。如今研发的先进生物燃料由无需集约化耕作的原材料制成。木本植物（如柳）、农业残余物（例如稻草和麦秸）或有机的城市固体废物都可成为其原料。如果与汽车技术（例如柴油混合动力汽车）相结合，先进生物燃料可以将温室气体排放量降低到如今典型汽油车的一半以下。

bp在2004年进行的研究项目显示，生物质可以作为道路交通运输燃料构成中的主要能源，并且在农业用地方面无需与良田争地。

目前处于试验之中的氢燃料汽车是最为彻底的交通运输选择方案。bp与中国科技部合作，开展了氢颜料汽车加氢站示范项目。2006年11月8日，中国的第一座加氢站在北京投入运营。这也是BP的全球最大的汽车加氢站，将有助于实现2008年北京奥运会的“绿色奥运”和“科技奥运”理念，并促进中国的氢能研发、示范和利用。

bp在清华大学开展的中国城市可持续交通方面的学术研究项目是bp全球可持续交通项目的延伸。

其研究工作集中于来自清华的六个系（城市规划、交通、能源、环境、汽车和政策）的综合信息。

研究工作的主要目标：

了解中国城市可持续交通方面的趋势和问题；

开发适合于中国的城市可持续交通理论；

在示范项目的基础上制订实用的政策建议。

研究工作分为两个阶段。

已经完成的第一阶段是覆盖10个城市的全面研究。第一阶段的主要成就包括：

展望多元化的城市交通前景，提出整合方案；

搜集研究城市交通的第一手数据，为目前可持续发展交通的观点提供依据；

有关中国城市可持续交通方面的初步设想；

第二阶段研究的众多潜在主题。

第二阶段如今正在进行之中，主要成果是向政府提交的政策建议，以及有关中国城市可持续交通的学术著作。

我们希望通过这项研究，能为中国的可持续交通做出自己的贡献。