煤炭是中国能源生产和消费结构的主体。在未来相当长的时期内，中国仍将是以煤为主的能源结构。根据《bp世界能源统计2007》显示，去年，中国的煤炭消费增长占据了世界煤炭消费增长的70%以上。与之同样增长的，是人们对煤炭在开采、燃 烧及利用过程中产生的环境问题的关注。 地下煤炭气化技术为那些采用常规开采技术不能经济开采的煤炭资源提供了商业化开发的可能性。此外，该技术还可以将开采煤炭的环境影响减至最小。对中国这样一个经济和能源消 费高速增长的煤炭大国来说，地下煤炭气化技术对于解决能源供应和经济的可持续发展均具有十分重要的意义。

地下煤炭气化技术为那些采用常规开采技术不能经济开采的煤炭资源提供了商业化开发的可能性。此外，该技术还可以将开采煤炭的环境影响减至最小。对中国这个煤炭大国来说，地下煤炭气化技术有着十分重要的意义。

你或许不知道，由于煤炭埋藏得太深或是煤层太浅，全球有90%以上的煤炭都不能通过传统开采方式获得。为了寻找方法接近这些令我们 “束手无策”的煤炭资源，并以环保的方式开发它的能源潜力，bp公司迈出了积极的一步，于近期签署了两个涉及地下煤炭气化（Underground Coal Gasfication，简称UCG）的技术协议。

地下煤炭气化技术（UCG）可以将深埋地下或无法开采的煤炭转变成可利用的能源。

首先，将氧气或空气通过井孔按照一定的配比小心地注入地下煤层，继而点燃地下的煤。煤炭、氧气，加上煤层中原本就含有的水，三者发生反应，生成一种原始合成气。该气体包含氢气、一氧化碳、二氧化碳以及甲烷，还有一些杂质，例如硫化氢气体和氨气。

这种高压合成气通过生产井被输送到地面上；其中，氢可以被分离出来为新建电厂的发电，也可以在现有的燃煤和燃气发电厂被用作补充燃料或替代燃料。其它气体也可以在不同的生产环节中被回收利用。例如这种合成气可以用来合成液态燃料，例如柴油和航空燃料；还可以用来合成天然气以及多种化学产品，例如甲醇、二甲醚和含氨的化学肥料等等。而分离出的二氧化碳可以被深埋于地质层下，如采空的煤层中，而不是被当作废气排放到大气中去。这将帮助降低煤的燃烧对环境造成的污染，从而改写‘脏煤’的历史，为环境做出贡献。

其实，地下煤炭气化这项基础技术在过去的几十年已为业界所熟知。位于乌兹别克斯坦的一个地下煤气化项目已经开展了40多年，有些国家也将它当作试点研究的课题。但是这项技术的大规模商业化应用因技术和成本原因至今尚未实现。但随着人们的不懈努力，相信地下煤炭气化技术（UCG）的商业化将会梦想成真。

bp相信地下煤气化的大规模应用有着广阔的前景，并愿意付诸行动，携手企业伙伴和科研伙伴在实践中学习，一步一步走近那些未被触碰过的能源宝藏。