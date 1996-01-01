中山大学 — bp液化天然气教育培训与研究中心

2005年5月，在bp公司的的大力支持下，中山大学—bp液化天然气教育培训与研究中心在中山大学建立。该中心旨在成为国际一流的液化天然气工程科研机构，从而为中国液化天然气产业发展做出重要贡献。

中山大学—bp液化天然气教育培训与研究中心是中国第一家液化天然气领域里从事教育、技术开发和知识交流的中心。该中心的目标是为液化天然气产业提供在工程科学和商务运作方面具有扎实知识和技能的科学家和领导人，以期树立一个典范，将从事学术活动和发展先进技术融入到液化天然气以及相关能源产业的教育和技术服务当中去。

中山大学—bp液化天然气教育培训与研究中心的主要活动包括：



1. 教育培训

短期培训：根据液化天然气产业需求，为专业人员提供液化天然气工程方面的高级培训； 学位教育：为液化天然气工程以及相关产业的专业人员和管理人员设立高级学科，颁发工程硕士、工商管理硕士、及其他相关硕士和博士文凭。

学位教育：为液化天然气工程以及相关产业的专业人员和管理人员设立高级学科，颁发工程硕士、工商管理硕士、及其他相关硕士和博士文凭。

中山大学—bp液化天然气教育培训与研究中心制订了两个课程系列：

A：液化天然气工程技术类

- 液化天然气工程技术基础教育

- 天然气计量与技术安全控制

- 液化天然气储存、船运、输送

- 燃气涡轮发电系统

B：液化天然气业务开发、管理及法规类

- 业务开发技能技巧

- 液化天然气商务管理、价值链、风险控制

- 天然气法规与城市燃气运作

- 电力政策法规与燃气电厂

2. 信息交流论坛

举行会议、研讨会和讨论会

3. 最近研究领域

液化天然气高效生产和储运新技术

液化天然气低温技术

燃气轮机联合循环、CCHP技术和冷能利用

天然气工业及安全法规和标准

中山大学—bp液化天然气教育培训与研究中心的执行委员会和主任负责中心的建设和运作。该中心的顾问委员会由国家发展和改革委员会和广东省发展和改革委员会的代表、相关领域院士和产业资深专家以及bp公司和中山大学的代表组成，负责中心运作方面的咨询、审计和监督，并为中心推荐专家和学者。